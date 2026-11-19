Người chịu thiệt hại nặng nề bởi sự cố cá chết là bà Cao Thị Hảo (58 tuổi, trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị). Đàn cá chẽm bà nuôi trong lồng bè trên sông Gianh gần 4 năm qua, nay bất ngờ chết hàng loạt.

Theo bà Hảo và một số hộ nuôi cá ở thôn Cồn Sẻ, tình trạng cá chết xuất hiện rải rác từ ngày 17/11. Phát hiện sự việc và nghi do ô nhiễm nguồn nước, nhiều gia đình nhanh chóng kéo bè nuôi đến khu vực khác, nhờ vậy giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Bà Hảo buồn bã bên lồng bè của gia đình sau sự cố cá chết (Ảnh: Tiến Thành).

Riêng bà Hảo vì bận chăm chồng ở bệnh viện nên không kịp xử lý. Khi người phụ nữ này hay tin, chạy về thì cá đã chết nổi trắng bè. Bà Hảo phải nhờ người vớt lên, mang đi chôn lấp tránh ô nhiễm và ảnh hưởng đến số cá còn lại.

“Cá của tôi nuôi đã nhiều năm, trọng lượng 2-3kg, có con gần 5kg. Số lượng tôi thiệt hại gần 400 con. Với giá cá 150.000-200.000 đồng/kg, tôi mất hàng trăm triệu đồng”, bà Hảo buồn bã nói.

Gia đình bà Hảo nuôi cá lồng trên sông Gianh đã 15 năm. Cách đây gần 4 năm, bà thả gần 2.000 con cá chẽm giống và bán dần trong những năm qua để trang trải cuộc sống. Còn gần 500 con, bà dự tính bán vào dịp cuối năm nay, gom tiền chạy chữa cho người chồng gặp tai nạn lao động, đang điều trị tại bệnh viện.

Sự cố cá chết khiến bà Hảo gần như mất trắng, đồng nghĩa với khoản tiền bà kỳ vọng thu được từ việc bán cá, dành dụm chữa bệnh cho chồng cũng không còn.

Những con cá chẽm của gia đình bà Hảo bị chết, phải vớt lên để tiêu hủy (Ảnh: Nhật Anh).

Sau sự cố cá chết, một người họ hàng đã dùng thuyền máy hỗ trợ kéo lồng cá của bà Hảo đến khu vực khác với hy vọng hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, việc di chuyển diễn ra khi cá đã chết gần hết, trong lồng chẳng còn bao nhiêu con.

Theo báo cáo của UBND xã Nam Gianh, thôn Cồn Sẻ có 43 hộ dân nuôi cá trên sông với 205 lồng bè, chủ yếu là cá chẽm, mú và bớp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Gianh, cho biết sau khi nhận thông tin cá chết bất thường, chính quyền đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cán bộ xã Nam Gianh nhận thấy nguồn nước tại khu vực nuôi cá lồng ở thôn Cồn Sẻ có biểu hiện đổi màu đục và đen, mùi hôi. Cá trong các lồng nuôi xuất hiện tình trạng bỏ ăn, bơi lờ đờ ở tầng mặt, ngoi đầu lên khỏi mặt nước để đớp không khí.

Ngoài cá lồng của gia đình bà Hảo chết hàng loạt, một số hộ dân khác dù bị ảnh hưởng nhưng may mắn kịp thời di chuyển lồng bè nên giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Sau 4 năm nuôi, cá chẽm trong lồng bè của bà Hảo đạt trọng lượng 2-3kg, nhiều con gần 5kg, nhưng số lượng chẳng còn nhiều sau sự cố cá chết (Ảnh: Tiến Thành).

Chính quyền xã Nam Gianh nhận định cá chết nghi do nguồn nước bị ô nhiễm từ hoạt động xả nước thải, vệ sinh ngư lưới cụ của các tàu cá neo đậu gần khu vực có lồng bè. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn cần được cơ quan chuyên môn phân tích, xác định.

Xã Nam Gianh đã hướng dẫn hộ nuôi thu gom cá chết đưa lên bờ để tiêu hủy theo quy định. Người dân được yêu cầu không vứt xác cá xuống sông, không sử dụng cá chết làm thực phẩm cho người hoặc thức ăn cho vật nuôi.

Địa phương này cũng khuyến cáo các hộ nuôi cá tăng cường sục khí, vệ sinh lưới lồng và thu hoạch tỉa đối với số cá đã đạt kích cỡ thương phẩm.

Liên quan đến vụ việc, đơn vị chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã đến thôn Cồn Sẻ kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước để phân tích, làm rõ nguyên nhân khiến cá nuôi lồng bè chết bất thường.