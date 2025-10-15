Cà Mau lan tỏa mô hình giảm nghèo bền vững, nhân rộng sinh kế hiệu quả

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng như nguồn xã hội hóa để đầu tư cho các dự án hỗ trợ giảm nghèo. Nhờ đó, đã cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo dân tộc thiểu số.

Các mô hình sinh kế được ưu tiên phát triển như: Nuôi bò, lợn, gà, cá, tôm, trồng rau màu phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng. Nhờ đó bà con giúp nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Ngoài hỗ trợ về sinh kế, tỉnh còn chú trọng hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, trang thiết bị học tập và bảo tồn văn hóa truyền thống. Việc duy trì và phát triển các lễ hội, nghệ thuật dân tộc, cũng như dạy chữ Khmer và Hoa đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, đồng thời tạo sự gắn kết cộng đồng.

Mô hình nuôi tôm giúp người dân ở Cà Mau có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo (Ảnh: Thanh Hòa).

Việc giúp người nghèo không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn cần truyền thông đúng hướng để người dân hiểu và chủ động tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là nội dung trọng tâm của dự án 6 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Gia đình bà Dương Ngọc Hậu ở xã Hồ Thị Kỷ, được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm. Cùng với đó, chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ gia đình vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi tôm, trồng trọt. Với sự giúp đỡ nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng như nỗ lực của gia đình, bà Hậu kỳ vọng, gia đình sẽ sớm thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, tỉnh Càu Mau cũng đặc biệt quan tâm tới nhóm đối tượng không có nhân lực lao động, nhằm hỗ trợ những trường hợp yếu thế có thể tự chủ kinh tế. Ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau nhấn mạnh đây là chiến lược lâu dài, giúp người dân có “cần câu cơm” để vươn lên ổn định cuộc sống, đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2027, tỉnh Cà Mau phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, và ít nhất 70% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

Cà Mau đã và đang xây dựng nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững không chỉ bằng các hỗ trợ kinh tế mà còn nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng lao động và bảo tồn văn hóa. Tỉnh dự kiến duy trì và nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao như nuôi bò, chồn hương, sò huyết, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cơ sở, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai chương trình.

Cùng với đó, các hoạt động y tế được đẩy mạnh nhằm đảm bảo 98% đồng bào dân tộc tham gia bảo hiểm y tế, phụ nữ mang thai được khám thai định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cũng được duy trì dưới 11%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại khẳng định: “Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát chỉ là bước đầu. Tỉnh sẽ tiếp tục hành trình hỗ trợ sinh kế, đảm bảo mỗi hộ nghèo không chỉ có mái ấm mà còn có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, tạo nên sự thay đổi bền vững trong cuộc sống”.

Cùng với sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân, chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Cà Mau được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tiêu biểu, lan tỏa rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Hòa