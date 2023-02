Buồn thiu, vỡ mộng rót tiền nuôi loài tăng cường sinh lực

Những ngày này, tại các con sông đổ ra cửa biển ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An người dân đang tập trung thu hoạch hàu. Đây được xem là loại thực phẩm tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Trước đây, những mô hình nuôi hàu mang lại nguồn thu nhập trong mơ cho các hộ dân. Đến ngày thu hoạch, không khí rất hồ hởi, phấn khởi. Hàu được thu hoạch đến đâu, bán sạch đến đó.

Những mô hình nuôi hàu trên các cửa sông ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An từng mang lại nguồn thu nhập trong mơ. Vì thế, số hộ dân đầu tư nuôi hàu ngày một tăng. Tuy nhiên, mùa thu hoạch hàu năm nay lại khá ảm đạm, người nuôi cũng buồn thiu.

Chị Nguyễn Thị Thương một hộ dân nuôi hàu ở thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết: Gia đình chị nuôi 5 bè hàu, những năm được mùa, mỗi bè cho thu nhập trên 10 triệu đồng. Năm nay, hàu mất mùa, trong khi đó giá bán lại rẻ nên bà con ai cũng buồn.

Năm nay, hàu năng suất không cao, giá bán lại rẻ khiến người nuôi hàu ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An buồn thiu dù đang trong mùa thu hoạch chính.

Không chỉ riêng gia đình chị Thương mà hàng chục hộ dân nuôi hàu tại đây cũng trong tình cảnh tương tự. Toàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu có gần 70 hộ dân nuôi hàu với hơn 200 bè mảng được thả dọc tuyến sông Mơ. Mặc dù đã vào vụ thu hoạch chính nhưng nhiều gia đình vẫn chưa kéo hàu lên.

Theo các hộ nuôi hàu, nguyên nhân hàu mất mùa có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm. Cùng với đó, tình trạng vẹm bám kí sinh, phá hoại khiến hàu không thể sinh trưởng, phát triển tốt.

Năm nay, tỷ lệ hàu có sản phẩm chỉ đạt 30 - 40 %, nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm, tình trạng vẹm bám kí sinh, phá hoại khiến hàu không thể sinh trưởng, phát triển tốt.

Những năm trước, hàu nuôi trên sông Mơ rất chắc, ruột to, đều, khi tách vỏ đạt tỷ lệ đến 98% là có ruột phía trong. Tuy nhiên năm nay hàu không đạt năng suất, chỉ đạt khoảng 30 - 40%.

Năng suất giảm, người nuôi lại càng thêm buồn vì giá bán quá rẻ. Thời điểm sau Tết, nhu cầu của người dân tăng cao, giá có thời điểm từ 180.000 - 200.000 đồng/1kg. Tuy nhiên, ở thời điểm này giá chỉ dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/1kg".

Năng suất thấp, giá hàu lại rẻ khiến người nuôi ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thất thu.

Chị Trần Thị Linh một hộ dân nuôi hàu trên sông Mơ ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu chia sẻ: Mặc dù giá thấp, nhưng người mua cũng ít hơn. Nhiều gia đình cũng không muốn kéo hàu lên thu hoạch.

Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có nhiều khu vực nuôi hàu. Diện tích nuôi hàu tập trung tại các xã như: An Hòa, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thuận. Hàu được nuôi trong vòng 10 - 12 tháng là có thể thu hoạch.

Hiện giá bán hàu chỉ khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg.

Trong đó, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu là địa phương nuôi hàu với số lượng khá lớn. Ông Hồ Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu chia sẻ. Người dân tận dụng dòng sông chảy ra cửa biển, các hộ dân đầu tư làm bè mảng chắc chắn để nuôi hàu. Nghề này không đòi hỏi đầu tư nhiều, nhưng nếu được mùa thì giá trị mang lại rất cao. Tuy nhiên, bước vào vụ năm nay, sản lượng hàu thu hoạch đạt thấp, giá bán không cao nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Địa phương tiếp tục tuyên truyền các hộ nuôi hàu cần tìm giải pháp khắc phục, thay đổi cách nuôi để đạt hiệu quả tốt hơn.

Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có nhiều diện tích nuôi hàu. Nuôi hàu cũng giúp người dân nơi đây có nguồn thu nhập khá.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dịp hè hoặc trước, trong và sau Tết Nguyên đán, người dân đã điều chỉnh lịch thả nuôi cho phù hợp để có sản phẩm thu hoạch. Nếu được mùa, bình quân mỗi hộ thu về từ 50 - 70 triệu đồng/1năm (tùy vào số lượng bè mảng). Tuy nhiên ở thời điểm này, hàu mất mùa, giá cũng rẻ nên mỗi hộ thất thu hàng chục triệu đồng.