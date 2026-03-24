Bỏ việc “phòng lạnh”, nữ 9X về quê làm nước mắm, thu tiền tỷ mỗi năm

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Thuộc (35 tuổi, trú tại khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) vào làm kế toán cho một công ty tại TPHCM gần 8 năm. Dù công việc ổn định, mức thu nhập khá nhưng sau nhiều năm xa nhà, bản thân là con gái nên chị luôn ấp ủ về quê tìm công việc lâu dài, bền vững hơn.

Sinh ra, lớn lên ở vùng quê biển có truyền thống làm nước mắm lâu đời, từ nhỏ chị đã được mẹ dạy làm các loại mắm dân dã như mắm cơm, mắm mực, ruốc. Sau này học tập, làm việc ở thành phố, chị vẫn luôn nhớ hương vị quê nhà, thỉnh thoảng được mẹ gửi mắm vào và mang mời bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng khen ngon.

Chị Nguyễn Thị Thuộc giới thiệu các sản phẩm làm từ ruốc, mực (Ảnh: Bảo Sương).

Từ đó, chị trăn trở vì sao không bắt đầu từ chính lợi thế gia đình, để rồi cuối năm 2022 quyết định bỏ việc, về quê khởi nghiệp.

Sau khi chủ động được nguồn nguyên liệu chế biến, chị đầu tư 500 triệu đồng xây dựng một nhà xưởng gồm các khu chế biến, bảo quản nguyên liệu và đóng gói sản phẩm có tổng diện tích 150m2, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy nhiên, năm đầu đi vào sản xuất, do chưa có đủ kinh nghiệm dẫn đến sản phẩm chưa đạt, chị phải hoàn trả kinh phí cho khách. Dù thất bại ngay lần đầu khởi nghiệp, nhưng theo chị Thuộc, đây là bài học quý giúp chị thận trọng, nghiêm túc hơn trong các quy trình sản xuất chế biến sau này.

Năm thứ 2 khởi nghiệp, cơ sở khắc phục hạn chế khi đầu tư 12 tủ lạnh để bảo quản nguyên liệu, thay đổi bao bì mẫu mã, hình thức đóng gói. Người lao động trước khi vào các khu vực sản xuất phải thực hiện sát khuẩn để loại bỏ các vi sinh vật có khả năng làm giảm, hỏng chất lượng sản phẩm.

Theo chị Thuộc, trong quá trình chế biến, cơ sở chú trọng nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, đặt chất lượng lên hàng đầu. Nắm bắt xu hướng “ăn ngon, ăn sạch”, cơ sở chỉ chọn ruốc tươi, vỏ mỏng, thịt dày từ tàu xa bờ và ghe gần bờ để cho ra sản phẩm khô, thơm, vị ngọt tự nhiên.

Với mắm mực, nguyên liệu là mực ghim - loài này chỉ sống ở vùng biển xa bờ, thịt dày, ngọt sau khi muối sẽ cho ra những con mực đỏ au, săn chắc, không bị nát dù để lâu ngày.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến, không sử dụng chất bảo quản, sản phẩm của cơ sở ngày càng tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Trung bình mỗi tháng cơ sở chế biến từ 3-3,5 tấn ruốc và mực (khoảng 7.000 sản phẩm các loại) cho tổng doanh thu bình quân 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 120 triệu đồng/tháng.

Cơ sở của chị Thuộc tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với thu nhập khá (Ảnh: Bảo Sương).

Ngoài kênh phân phối sản phẩm truyền thống, chị còn đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Thương hiệu mắm ruốc muối xổi, mắm mực nguyên chất “Thuộc Cô Ba” đã có mặt tại nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà, Lâm đồng, TPHCM.

Cơ sở của chị Thuộc cũng tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Theo ông Trần Đinh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn, để khởi nghiệp thành công không hề đơn giản, song với ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm, chị Thuộc khẳng định được hướng đi đúng đắn. Tháng 12/2025 vừa qua, sản phẩm mắm ruốc muối xổi, mắm mực nguyên chất của chị được UBND tỉnh Gia Lai chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao.