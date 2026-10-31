Bộ Nội vụ thúc đẩy hợp tác lao động với tỉnh bang Saskatchewan, Canada

Từ ngày 26 đến ngày 30/10, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Canada nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác với tỉnh bang Saskatchewan trong lĩnh vực lao động.

Chuyến công tác tập trung cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ về hợp tác lao động giữa Bộ Nội vụ và Chính quyền tỉnh bang Saskatchewan được ký ngày 4/8 tại Hà Nội.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ trao đổi, thúc đẩy hợp tác với tỉnh bang Saskatchewan trong lĩnh vực lao động (Ảnh: BNV).

Nghiên cứu cơ chế tiếp nhận lao động Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Di trú và Đào tạo nghề tỉnh bang Saskatchewan (Ministry of Immigration and Career Training – ICT).

Hai bên tập trung trao đổi về nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài của Saskatchewan, đồng thời thảo luận các nội dung cần nghiên cứu, xây dựng để tổ chức tuyển dụng và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm việc tại đây trong khuôn khổ Bản ghi nhớ đã ký kết.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cần nghiên cứu xây dựng quy trình tuyển dụng phù hợp, trong đó làm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với người lao động; cơ chế công nhận trình độ, văn bằng, chứng chỉ và các yêu cầu cần thiết khác.

Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình hợp tác; hoạt động tuyển dụng phải bảo đảm công bằng, minh bạch, có đạo đức.

Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là nguyên tắc phân định trách nhiệm chi trả các chi phí tuyển dụng. Theo đó, người lao động Việt Nam không phải trả phí tuyển dụng và chi phí vé máy bay từ Việt Nam sang Saskatchewan; các khoản chi phí này do người sử dụng lao động tại Saskatchewan chi trả.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ có nhiều buổi làm việc với các cơ quan lao động tỉnh bang Saskatchewan, Canada (Ảnh: BNV).

Phía Saskatchewan cho biết tỉnh bang đang có nhu cầu bổ sung khoảng 130.000 lao động trong 5 năm tới nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án lớn và tình trạng già hóa dân số.

Nhu cầu nhân lực tập trung ở một số lĩnh vực như sản xuất chế tạo, khai khoáng, y tế, nông nghiệp và năng lượng; trong đó, lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn phù hợp được đặc biệt quan tâm. Hiện tỉnh bang có khoảng 6.000 người sử dụng lao động được cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài.

Phía Saskatchewan cũng nhấn mạnh yêu cầu đối với người lao động nước ngoài về năng lực ngoại ngữ, trình độ học vấn phổ thông, kỹ năng nghề đã qua đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và sự hiểu biết về pháp luật, văn hóa nước sở tại.

Những trao đổi này là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục xác định ngành nghề, vị trí việc làm có nhu cầu, xây dựng tiêu chí tuyển chọn và chuẩn bị nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường lao động Saskatchewan.

Người lao động Việt Nam có thể nghiên cứu cơ hội làm việc và định cư lâu dài tại Saskatchewan thông qua Chương trình Đề cử Người nhập cư của tỉnh bang Saskatchewan (Saskatchewan Immigrant Nominee Program – SINP).

Đây là chương trình cho phép chính quyền tỉnh bang đề cử những ứng viên nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương để nộp hồ sơ xin thường trú nhân tại Canada.

Thông qua chương trình này, người lao động đủ điều kiện có cơ hội xây dựng cuộc sống ổn định, lâu dài tại tỉnh bang; đồng thời có thể đưa vợ/chồng và con phụ thuộc cùng tham gia hồ sơ xin thường trú nhân, tạo điều kiện để gia đình cùng sinh sống, học tập và tiếp cận các dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội theo quy định của Canada và tỉnh bang.

Hợp tác lao động là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada (Ảnh: BNV).

Tuy nhiên, SINP cũng đặt ra những yêu cầu tương đối nghiêm ngặt về trình độ ngoại ngữ, học vấn, kinh nghiệm làm việc, năng lực chuyên môn, thư mời làm việc hợp lệ và khả năng đáp ứng các điều kiện nhập cư liên bang.

Vì vậy, việc tìm hiểu, kết nối và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình sẽ mở thêm một hướng hợp tác có ý nghĩa, giúp người lao động Việt Nam có thêm lựa chọn nghề nghiệp và cơ hội phát triển lâu dài tại Saskatchewan.

Bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người lao động

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã làm việc với Bộ Quan hệ lao động và An toàn nơi làm việc tỉnh bang Saskatchewan (Ministry of Labour Relations and Workplace Safety). Nội dung trao đổi tập trung vào quan hệ lao động, điều kiện làm việc và công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nước ngoài.

Hai bên trao đổi về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tuân thủ pháp luật lao động, thực hiện đầy đủ các quy định về tiền lương, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm xã hội cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp lao động.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng yêu cầu phải có cơ chế bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc (Ảnh: BNV).

Đặc biệt, phía Saskatchewan chia sẻ về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn, cung cấp hướng dẫn và đào tạo về an toàn lao động nhằm phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động.

Các nội dung trao đổi góp phần làm rõ những yêu cầu cần quan tâm không chỉ ở khâu tuyển dụng, đưa người lao động sang làm việc mà còn trong suốt quá trình làm việc tại Saskatchewan, qua đó bảo đảm sự hài hòa giữa nhu cầu của người sử dụng lao động và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam.

Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Saskatchewan

Ngày 28/10, Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Saskatchewan được tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Di trú và Đào tạo nghề, Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu Saskatchewan cùng một số hiệp hội ngành nghề của tỉnh bang.

Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Saskatchewan là nơi kết nối nhu cầu và nguồn cung nhân lực giữa 2 bên (Ảnh: BNV).

Tại Diễn đàn, Đoàn công tác Việt Nam đã giới thiệu khái quát về nguồn nhân lực, chất lượng lao động và kết quả hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 900.000 người lao động đang làm việc tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong hơn 70 ngành nghề, lĩnh vực khác nhau; mỗi năm có khoảng 150.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đây là nguồn nhân lực có tiềm năng đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu lao động của Saskatchewan, nhất là trong bối cảnh tỉnh bang đang triển khai nhiều dự án phát triển và có nhu cầu bổ sung lao động ở các lĩnh vực thiết yếu.

Tuy nhiên, việc kết nối cung – cầu cần được thực hiện trên cơ sở yêu cầu cụ thể của từng ngành nghề, vị trí việc làm và tiêu chuẩn tuyển dụng của phía tiếp nhận.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chia sẻ về chủ trương của Việt Nam trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh: BNV).

Các đại biểu đã trao đổi bước đầu về lộ trình triển khai Bản ghi nhớ, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện, thiết lập đầu mối liên lạc giữa các cơ quan liên quan để trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng và số lượng lao động theo từng ngành nghề.

Hai bên cũng thảo luận về các tiêu chuẩn đầu vào đối với người lao động, bao gồm kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn phổ thông; đồng thời trao đổi các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kết nối với người sử dụng lao động tại Saskatchewan.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã chia sẻ về chủ trương, chính sách và các quy định pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời khẳng định hợp tác lao động là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada, phù hợp với nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước được nâng cấp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Saskatchewan và các cơ quan liên quan của Canada, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chất lượng nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động Canada.

Thứ trưởng đánh giá cao những thông tin thiết thực do các cơ quan và tổ chức của Saskatchewan chia sẻ; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông qua các đầu mối được chỉ định, làm rõ nhu cầu tuyển dụng theo từng ngành nghề, vị trí việc làm và các yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, chứng chỉ và kinh nghiệm.

Việc cung cấp thông tin sớm, đầy đủ sẽ giúp phía Việt Nam chủ động chuẩn bị nguồn lao động phù hợp, đồng thời hỗ trợ quá trình kết nối giữa doanh nghiệp hai bên được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Diễn đàn đã diễn ra thành công tốt đẹp (Ảnh: BNV).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu Saskatchewan Richelle Bourgoin; thăm và làm việc với Đại học Regina, Trường Bách khoa Saskatchewan và Trung tâm tuyển dụng nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe để tìm hiểu khả năng hợp tác đào tạo, phát triển kỹ năng và kết nối nhân lực theo nhu cầu của địa phương.

Ngày 30/10, Đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa và thông tin với Đại sứ Phạm Vinh Quang về kết quả chuyến công tác tại Saskatchewan.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán trong quá trình thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lao động giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Chính quyền tỉnh bang Saskatchewan, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hoạt động trao đổi và kết nối trong thời gian tới.

Chúc mừng những kết quả bước đầu của Đoàn, Đại sứ đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin về chính sách hiện nay của Canada đối với việc tuyển dụng và tiếp nhận lao động nước ngoài, đồng thời chia sẻ một số khó khăn, thách thức trong việc đưa người lao động Việt Nam tiếp cận thị trường lao động Canada.

Những thông tin và trao đổi của Đại sứ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp Đoàn công tác có thêm góc nhìn tổng thể về thị trường lao động Canada, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và định hướng các giải pháp nhằm thúc đẩy kết nối, hợp tác lao động giữa Việt Nam với tỉnh bang Saskatchewan nói riêng và Canada nói chung trong thời gian tới.

Chuyến công tác đã tạo thêm những cơ sở cụ thể để hai bên tiếp tục triển khai hợp tác lao động, từ việc xác định nhu cầu tuyển dụng, thống nhất tiêu chuẩn tiếp nhận, kết nối doanh nghiệp đến bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Những nội dung trao đổi và kết quả bước đầu đạt được góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Saskatchewan tiến thêm một bước thực chất, hướng tới khai thác hiệu quả thế mạnh nguồn nhân lực của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh bang Saskatchewan và bảo đảm lợi ích hài hòa cho các bên tham gia.