Bỏ công xưởng 12 tiếng/ngày, nam công nhân về vui nghề... "chơi đồ hàng"

Ruộng muối 35 triệu đồng gây chú ý vì quá chân thực

Gần đây, đoạn clip ghi lại mô hình ruộng muối của anh Trường được lan truyền, nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong không gian thu nhỏ ấy, từng gánh muối, mái chòi, xe kéo hay con đường đất đều được tái hiện tỉ mỉ, tạo cảm giác như một cánh đồng muối thật giữa đời thường.

Mô hình ruộng muối Bạc Liêu trị giá 35 triệu đồng được anh Trường thực hiện suốt nhiều tuần (Ảnh: NVCC).

Theo anh Trường, đây là sản phẩm có giá trị cao nhất anh từng thực hiện, đồng thời cũng là dự án khiến anh chịu áp lực nhiều nhất kể từ khi theo nghề. Mô hình được đặt làm để trưng bày tại lễ hội nên phải đảm bảo tiến độ và độ hoàn thiện cao.

“Lúc tôi nhận dự án, cả nhà đều lo tôi không làm nổi vì nếu trễ tiến độ hoặc xảy ra sai sót sẽ phải bồi thường hợp đồng”, anh kể.

Khác với những xưởng mô hình với nhiều nhân công chuyên nghiệp, thời điểm đó anh gần như tự thực hiện toàn bộ các công đoạn, chỉ có một người hỗ trợ phần in 3D cho một số chi tiết nhỏ. Để hoàn thiện sản phẩm, anh phải thực hiện nhiều bước như dựng bố cục, cắt khung, tạo cảnh vật, phối màu và lắp đèn. Mỗi chi tiết đều được làm thủ công nhằm tạo cảm giác chân thực nhất.

Từng chi tiết nhỏ trong mô hình đều được tái hiện tỉ mỉ từ vật liệu tái chế (Ảnh: NVCC).

Theo anh, yếu tố quan trọng nhất của một mô hình không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cảm xúc mà sản phẩm đó mang lại. Người làm phải biết phối bố cục, màu sắc và truyền được “cái hồn” vào mô hình để người xem có cảm giác gần gũi, thân thuộc.

Ngoài mô hình ruộng muối, anh còn nhận tái hiện những căn nhà cũ theo yêu cầu của khách hàng. Có những sản phẩm mất gần hai tháng mới hoàn thành vì phải chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ cho giống với ký ức của người đặt hàng.

Một trong những đơn hàng khiến anh nhớ nhất là mô hình căn nhà tuổi thơ của một nữ khách hàng ở Vĩnh Long đặt làm để tặng cha mẹ. Dù khách chỉ gửi hình vẽ và kể lại ký ức về ngôi nhà cũ, anh đã cố gắng tái hiện gần như nguyên vẹn không gian, từ hàng cây, lu nước đến góc sân nơi ông bà thường ngồi uống trà, lặt rau.

Những căn nhà tuổi thơ được anh Trường tái hiện lại theo ký ức và hình ảnh khách hàng cung cấp (Ảnh: NVCC).

“Khi nhận sản phẩm, chị khách rất xúc động vì căn nhà tuổi thơ được tái hiện gần giống như thật. Đó cũng là lúc tôi thấy công việc này có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi khi nhớ lại tác phẩm ấy, bản thân tôi cũng rất xúc động”, anh chia sẻ.

Hiện nay, các mô hình của anh có giá từ vài trăm nghìn đồng với mẫu nhỏ có sẵn. Riêng những mô hình tái hiện nhà cũ theo yêu cầu thường có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy độ chi tiết và yêu cầu hoàn thiện.

Quyết định theo đuổi đam mê của nam công nhân

Trước khi gắn bó với nghề làm mô hình, anh Trường từng có 6 năm làm công nhân tại một công ty bao bì ở khu công nghiệp Tam Phước (tỉnh Đồng Nai). Công việc chính của anh là pha mực in nhãn nước ngọt, thời gian làm việc kéo dài 12 tiếng mỗi ngày.

Mức thu nhập của anh thời điểm đó khá ổn, khoảng 15-16 triệu đồng/tháng, công việc ổn định nhưng anh gần như không có ngày nghỉ. Chủ nhật hay ngày lễ, anh vẫn phải đi làm đều đặn. Những áp lực không ngừng lặp đi lặp lại khiến anh Trường như bị vắt kiệt sức, không còn cảm thấy hạnh phúc sau mỗi giờ tan ca.

Anh Trần Vũ Trường từng làm công nhân, công việc thường kéo dài 12 tiếng/ngày (Ảnh: NVCC).

Không những vậy, anh còn phải sống xa gia đình. Cảm giác cô đơn, mệt mỏi khiến anh dần tìm đến sở thích riêng để giải tỏa áp lực.

Cơ duyên đến với nghề làm mô hình tí hon đến khoảng 4 năm trước, khi anh tình cờ xem được các video trên mạng xã hội. Tò mò và yêu thích sự sáng tạo những người "chơi đồ hàng" thể hiện, anh thử tận dụng que kem, thùng mì và đôi đũa để làm căn nhà đầu tiên ngay trong đêm.

Sản phẩm đầu tay còn vụng về, thiếu chắc chắn nhưng trở thành kỷ niệm khiến anh nhớ mãi. Từ đó, anh bắt đầu tự mày mò học hỏi thêm về cách dựng mô hình, phối màu và tìm nguyên liệu.

Những ngày đầu theo nghề, anh gặp rất nhiều khó khăn vì không biết chỗ mua vật liệu, cũng như cách lựa màu cho chất lượng. Việc tìm kiếm khách hàng cũng không dễ dàng khi anh phải tự đăng bài trong các hội nhóm để giới thiệu sản phẩm.

Suốt nhiều năm, anh gần như sống trong guồng quay giữa công việc ở nhà máy và niềm đam mê làm mô hình. Có thời điểm anh làm ca đêm từ 18h đến 6h, về nhà ngủ vài tiếng rồi dậy làm mô hình đến chiều, trước khi quay lại công ty.

“Có những ngày tôi làm việc 17-18 tiếng liên tục. Dù rất vất vả nhưng tôi luôn muốn cố gắng để theo đuổi đam mê”, anh nói.

Đến tháng 6 năm ngoái, anh quyết định nghỉ việc, rời Đồng Nai, trở về quê nhà Cà Mau để dành toàn thời gian theo đuổi đam mê.

Hiện mỗi tháng anh thực hiện khoảng 5-10 mô hình lớn nhỏ, với thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu là người đam mê sưu tầm, người Việt xa quê hoặc các công ty đặt làm để trưng bày.

“Mặc dù thời gian làm việc không khác nhiều công việc trước đây nhưng tôi thấy tinh thần rất thoải mái vì có thể chủ động mọi thứ. Làm việc tại gia, bản thân tôi cũng không phải sống xa gia đình nữa.

Có hôm, tôi say mê làm từ sáng tới khuya mà vẫn không thấy mệt. Ngày nào có việc bận, không làm được mô hình, tôi thấy buồn lắm”, anh Trường nói.

Từ que kem, thùng mì bỏ đi, chàng trai Cà Mau tạo nên những mô hình khiến nhiều người thích thú (Ảnh: NVCC).

Theo anh Trường, mô hình tái hiện nhà xưa vẫn còn nhiều tiềm năng tại Việt Nam bởi ngày càng nhiều người muốn lưu giữ ký ức gia đình bằng những sản phẩm thủ công mang dấu ấn cá nhân.

“Có những căn nhà ngoài đời đã không còn nữa, nhưng nhờ mô hình mà ký ức vẫn được lưu giữ nguyên vẹn. Đó là điều khiến tôi muốn gắn bó lâu dài với công việc này”, anh bộc bạch.