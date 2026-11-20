Ở tuổi 32, Trần Xuân Thịnh (quê Tuyên Quang) đang cùng một người bạn quản lý, vận hành một tiệm trà sữa Việt Nam tại Úc. Công việc mang lại cho anh thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng.

Bốn năm trước, khi mới đặt chân đến quốc gia này, Thịnh bắt đầu bằng công việc lao động chân tay tại nông trại. Trước đó, anh từng có 5 năm học đại học và 2 năm làm việc trong cơ quan nhà nước ở quê nhà.

Hành trình ấy bắt đầu từ một quyết định khiến gia đình, bạn bè của anh không khỏi bất ngờ.

Bỏ công việc ổn định để tìm hướng đi mới

Sinh năm 1994 tại một vùng miền núi của Tuyên Quang, sau khi tốt nghiệp THPT, Thịnh xuống Hà Nội học đại học trong 5 năm. Hoàn thành chương trình đào tạo, anh trở về quê làm việc trong một cơ quan nhà nước.

Hai năm sau, Thịnh nhận ra công việc ổn định này không thực sự phù hợp với tính cách bản thân. Anh tự nhận là người hướng ngoại, thích đi đây đi đó và khám phá những điều mới mẻ.

Năm 2019, anh quyết định xin nghỉ việc. "Thời điểm đó, tất cả mọi người xung quanh đều rất sốc và ngăn cản dữ dội, hỏi tại sao đang sung sướng, ổn định lại bỏ", Thịnh nhớ lại.

Gia đình ban đầu cũng phản đối, nhưng sau nhiều lần được con trai thuyết phục, bố mẹ cuối cùng đồng ý.

"Thực ra công việc đó rất tốt, bạn bè mình vẫn làm bình thường, chỉ là do tính cách mình không hợp thôi", anh chia sẻ.

Rời công việc nhà nước, Thịnh xuống Hà Nội làm tại một trung tâm tiếng Anh. Tại đây, anh tình cờ biết đến chương trình visa Lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Visa 462) của Úc, cho phép người đủ điều kiện vừa làm việc, vừa trải nghiệm cuộc sống tại quốc gia này.

Anh quyết định đăng ký, nhưng kế hoạch bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Khi hoàn thành hồ sơ, cổng tiếp nhận visa đóng cửa. Đến năm 2021, Thịnh mới có thể nộp đơn, song tiếp tục phải chờ do các hạn chế nhập cảnh.

Tháng 3/2022, sau gần 3 năm kể từ khi nghỉ công việc nhà nước, chàng trai Tuyên Quang chính thức đặt chân đến Úc.

Từ làm nông nghiệp đến quản lý tiệm trà sữa Việt Nam

Thay vì đến Sydney hay Melbourne, Thịnh lựa chọn một khu vực regional, tức vùng ngoài các đô thị lớn theo cách phân loại của Úc.

Để đáp ứng điều kiện gia hạn visa năm thứ hai, anh bắt đầu bằng công việc nông nghiệp tại đây. Suốt 3 tháng, Thịnh làm việc ngoài trời, trải nghiệm những công việc đòi hỏi nhiều sức lực.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra lao động nông nghiệp khá nặng nhọc so với thể lực của mình. Sau khi đáp ứng điều kiện gia hạn visa, Thịnh chuyển sang ngành dịch vụ.

Anh lần lượt làm việc tại nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng đồ ăn nhanh và quán sushi. Những trải nghiệm này giúp Thịnh nhận ra lĩnh vực nhà hàng, khách sạn phù hợp hơn với sở thích và tính cách bản thân.

Kết thúc năm thứ hai theo visa 462, anh không tiếp tục gia hạn năm thứ ba mà quyết định đi học để theo đuổi nghề lâu dài. Thịnh đăng ký chương trình Diploma of Hospitality, đào tạo về nghiệp vụ dịch vụ, nhà hàng và quản lý. Sau 2 năm học tập, anh tốt nghiệp vào tháng 3/2026.

Xuân Thịnh tốt nghiệp chương trình Diploma of Hospitality (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thời gian trải nghiệm nhiều công việc khác nhau trong ngành dịch vụ, Thịnh bén duyên với việc kinh doanh trà sữa. Hiện anh cùng một người bạn trực tiếp vận hành và quản lý một tiệm trà sữa Việt Nam tại Úc. Đây cũng là công việc toàn thời gian của anh.

Quán mở cửa từ 11h đến 19h, nhưng Thịnh thường bắt đầu công việc trước một tiếng để chuẩn bị nguyên liệu, kiểm tra hàng hóa. Sau giờ đóng cửa, anh tiếp tục dọn dẹp, hoàn tất những việc còn lại. "Tổng thời gian làm việc khoảng 10 tiếng/ngày", anh cho biết.

Công việc hiện tại mang lại cho Thịnh thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng. Dù vậy, anh cho rằng đây không phải mức thu nhập quá cao tại Úc. Theo trải nghiệm của Thịnh, ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn có mặt bằng thu nhập trung bình đến thấp so với nhiều ngành nghề khác.

Anh cho biết mức lương ở những công việc mình tìm hiểu trong ngành này khoảng 31-33 AUD mỗi giờ (khoảng 500.000-600.000 đồng), tùy vị trí và điều kiện làm việc. Một số ngành như xây dựng, chăm sóc người cao tuổi hay lao động nông nghiệp tính theo sản lượng có thể mang lại thu nhập cao hơn.

Thịnh từng chứng kiến những người làm nông nghiệp có sức khỏe tốt, năng suất cao kiếm được khoảng 10 triệu đồng trong một ngày. Tuy nhiên, thu nhập phụ thuộc vào loại công việc, thời vụ và khả năng của từng người.

Xuân Thịnh cùng những người bạn ở Úc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều tiếc nuối sau hơn 4 năm ở Úc

Nhìn lại hơn 4 năm sinh sống tại Úc, Thịnh cho rằng điều lớn nhất mình nhận được là tìm thấy môi trường làm việc phù hợp với bản thân.

Theo trải nghiệm của anh, cơ hội tìm việc tại khu vực đang sống tương đối rộng mở. Nhiều vị trí không đòi hỏi bằng cấp quá cao hoặc kinh nghiệm lâu năm. Người tốt nghiệp THPT, học nghề vẫn có thể tìm được công việc đủ trang trải cuộc sống nếu đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Một số nơi thậm chí sẵn sàng nhận người chưa có kinh nghiệm, đào tạo trong một đến hai tháng đầu.

Thịnh cũng đánh giá cao sự thoải mái trong quan hệ giữa đồng nghiệp. Theo anh, phần lớn những người Úc từng tiếp xúc khá thân thiện, không quá chú trọng xuất thân hay nghề nghiệp của người khác. "Ở chỗ làm, họ chỉ quan tâm bạn có hoàn thành tốt công việc hay không; hết giờ làm thì ai về nhà nấy, rất tôn trọng đời tư", anh chia sẻ.

Dù hài lòng với cuộc sống hiện tại, Thịnh thừa nhận có một điều khiến bản thân tiếc nuối: không học tiếng Anh sớm hơn. Anh kể chỉ bắt đầu tự học ngoại ngữ từ năm thứ hai đại học, sau khi chứng kiến những sinh viên cùng trường giao tiếp trôi chảy với đoàn sinh viên nước ngoài đến trao đổi.

Khi sang Úc, anh càng nhận thấy ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. "Tiếng Anh càng tốt thì cơ hội việc làm và thu nhập càng cao", Thịnh nói.

Từ trải nghiệm của mình, anh khuyên những người trẻ muốn sang Úc làm việc nên chuẩn bị tốt ngoại ngữ, kỹ năng tự lập và tinh thần chủ động.

Theo Thịnh, không ít người dù có bằng đại học, kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam nhưng khi ra nước ngoài vẫn thiếu chủ động tìm kiếm cơ hội, thường chỉ chờ người quen giới thiệu. Thay vì phụ thuộc vào các mối quan hệ, anh cho rằng người lao động nên chủ động tìm việc qua những trang tuyển dụng, hội nhóm địa phương hoặc trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh để nộp hồ sơ.

Về tương lai, Thịnh dự định tiếp tục phát triển trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Sau thời gian làm việc và học tập, anh đã tích lũy được cả kinh nghiệm thực tế lẫn bằng cấp chuyên môn trong ngành.