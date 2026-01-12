Biến gốc tre thành bonsai có giá hàng chục triệu đồng

Giữa lòng khu đô thị Ngọc Bảo Viên (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) có một khu vườn nhỏ với hàng trăm gốc tre. Qua bàn tay khéo léo của anh Hồ Ngọc Kha, chủ nhân khu vườn, những gốc tre khô cứng đã trở thành tác phẩm bonsai độc đáo.

Anh Hồ Ngọc Kha đến với tre bonsai vào năm 2023. Lúc đầu anh chỉ xem đây là thú vui để giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc căng thẳng của một nhân viên văn phòng. Thế nhưng càng tìm hiểu về nghệ thuật này, anh Kha càng bị thu hút. Vì vậy, có thời điểm vườn của anh có đến 200 gốc tre bonsai.

Phần gốc tre có hình thù giống con nhộng nên được gọi là “nhộng” hoặc củ tre. Củ tre được anh đặt mua từ những thợ khai thác tre chuyên nghiệp với giá 300.000-500.000 đồng mỗi cái.

Theo anh Kha, ươm tre là khâu khó nhất. Anh phải đưa “nhộng” vào thùng có cát và xơ dừa, sau đó bao bọc kỹ để giữ độ ẩm. Sau một thời gian, tre sẽ mọc ra loạt rễ màu trắng, mụt măng nứt ra rồi phát triển thành các nhánh. “Gốc tre được cắt ngắn sẽ mất sức nên rất khó sống. Muốn biết cây có sống được hay không phải đợi khoảng 1 tháng”, anh Kha chia sẻ.

Cây được anh Kha chăm sóc, tỉa lá nhằm duy trì sức sống. Những vết cắt trên thân được bôi một loại keo để không bị mục. Khi cây phát triển tốt, anh Kha sẽ chọn 1 hoặc 2 nhánh để tạo hình. Việc tạo hình cho tre bonsai phụ thuộc vào hình dáng của gốc tre và ý tưởng của từng người.

Phải mất khoảng 1 năm để ươm, chăm sóc, tạo dáng mới có thể cho ra một tác phẩm bonsai ưng ý. Những gốc tre bonsai của anh Kha được bán cho nhiều người có cùng sở thích với giá 1-2 triệu đồng, có gốc lên đến 11 triệu đồng.

Phần lớn tre bonsai được mua để trưng bày ở không gian nghỉ ngơi, thư giãn trong gia đình hoặc tại các quán cà phê, nhà hàng nhằm mang lại cảm giác yên bình cho khách.

Vườn tre bonsai của anh Hồ Ngọc Kha nằm trên đường Trương Hán Siêu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Google Maps).