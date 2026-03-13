Bí quyết “ngủ đúng giờ” giúp cựu sinh viên Y làm chủ thương hiệu áo blouse

Từ bệnh viện đến xưởng vải bám đầy bụi

Trong một khu xưởng nhỏ tại TP Cần Thơ, khoảng 30 thợ may đang tỉ mỉ hoàn thiện những đường kim cuối cùng trên các chiếc áo blouse - trang phục quen thuộc của nhân viên y tế.

Chỉ tay về phía những sản phẩm vừa hoàn thành, anh Lê Trọng Nghĩa không giấu được niềm tự hào: “Hơn 6 năm trước, chiếc áo này chỉ mới nằm trên bản vẽ. Giờ đây, nó đã được nhiều bác sĩ Việt khoác lên người, thậm chí còn xuất hiện tại một số bệnh viện ở nước ngoài”.

Hành trình khởi nghiệp của giảng viên Lê Trọng Nghĩa khiến cư dân mạng ngưỡng mộ trong những ngày gần đây (Ảnh: NVCC).

Anh Lê Trọng Nghĩa hiện là giảng viên khoa Y của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Nam Cần Thơ. Từ một sinh viên thường xuyên túc trực tại bệnh viện với khát vọng khởi nghiệp, anh đã nhiều lần “lăn lộn” tại những xưởng may đầy bụi vải để đưa sản phẩm tâm huyết của mình ra thị trường.

Hiện mỗi tháng, xưởng may của anh cung cấp khoảng 300-400 chiếc áo blouse ra thị trường trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Mỗi sản phẩm được bán với giá từ 700.000 đồng đến 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, thương hiệu anh sáng lập còn sở hữu hai cửa hàng trưng bày sản phẩm tại TP Cần Thơ và TPHCM.

Trước khi trở thành người sáng lập một thương hiệu trang phục y tế, anh Nghĩa đã có nhiều năm theo học ngành y với mong muốn trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, song song với việc học, anh sớm thử sức với kinh doanh.

Khi còn là sinh viên, anh mở một gian hàng nhỏ bán gấu bông có thể vẽ tên bác sĩ lên áo - món quà kỷ niệm dành cho sinh viên y khoa trong dịp tốt nghiệp. Công việc ban đầu khá đơn giản: anh nhập hàng, đăng bán trên mạng xã hội rồi tự đóng gói và giao tận tay cho khách.

Nhờ nắm bắt đúng nhu cầu của sinh viên với những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, mặt hàng của anh nhanh chóng thu hút khách. Có thời điểm, mỗi ngày anh bán được khoảng 200-300 con gấu bông. Lợi nhuận không quá lớn nhưng đủ giúp anh trang trải chi phí sinh hoạt và tích lũy những kinh nghiệm kinh doanh đầu tiên.

Thời điểm anh Nghĩa khởi nghiệp bán gấu bông (Ảnh: NVCC).

“Ban ngày tôi đi học, tối về lại trả lời tin nhắn của khách và đóng gói đơn hàng”, anh nhớ lại.

Ký ức về những ngày ngồi trong phòng trọ kiểm tra từng đơn hàng, cẩn thận đếm từng đồng tiền do chính mình kiếm được, đến nay vẫn khiến anh xúc động.

Chính quãng thời gian bán gấu bông đã giúp anh học được nhiều kỹ năng quan trọng như quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng và tính toán chi phí. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn thực tập tại bệnh viện với lịch học dày đặc hơn, anh buộc phải tạm dừng công việc kinh doanh để tập trung cho chuyên môn.

Từ chính trải nghiệm của mình, chàng trai trẻ liên tục có thêm ý tưởng khởi nghiệp mới (Ảnh: NVCC).

Sau một thời gian gián đoạn, trong quá trình học tập và thực tập tại bệnh viện, anh Nghĩa nhận ra một vấn đề khá phổ biến.

“Từng có một chuyên gia nước ngoài chia sẻ rằng nhiều bác sĩ và nhân viên y tế phải mặc những bộ đồng phục chưa thật sự thoải mái hoặc thiếu tính thẩm mỹ. Phần lớn trang phục chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, trong khi công việc của nhân viên y tế đòi hỏi phải di chuyển nhiều và làm việc liên tục trong thời gian dài. Lúc đó, tôi tự hỏi tại sao đồng phục bác sĩ lại không thể đẹp và thoải mái hơn”, anh kể.

Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu tìm hiểu về chất liệu vải, thiết kế và thử may những bộ trang phục đầu tiên. Ban đầu, sản phẩm chỉ được giới thiệu cho bạn bè trong ngành. Khi nhận thấy nhiều người quan tâm và phản hồi tích cực, anh quyết định phát triển nghiêm túc hơn, bắt đầu hành trình khởi nghiệp lần thứ hai với dòng trang phục cao cấp dành riêng cho nhân viên y tế.

"Nghệ thuật" giải quyết 40 vấn đề trên một mặt giấy

Việc vừa theo học ngành Y, vừa kinh doanh khiến anh Nghĩa không ít lần rơi vào trạng thái quá tải. Có giai đoạn, anh cảm thấy mọi thứ gần như vượt ngoài khả năng kiểm soát, thậm chí từng nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng.

“Tôi quyết định phải ngồi xuống và viết ra giấy tất cả những vấn đề mình đang gặp phải”, anh kể.

Danh sách khi đó lên tới hơn 40 đầu việc khác nhau, từ chuyện học tập, khách hàng, đơn hàng đến sản xuất và tài chính. Thay vì hoang mang, anh bắt đầu giải quyết từng vấn đề theo thứ tự ưu tiên.

Dù khối lượng công việc lớn, anh vẫn duy trì một nguyên tắc khá đặc biệt là không làm việc quá khuya (Ảnh: NVCC).

Trong giai đoạn này, anh vẫn đặt việc học lên hàng đầu. Anh chủ động liên hệ với khách hàng để xin dời lại một số công việc, dành thời gian tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp.

“Tôi luôn cố gắng ngủ sớm để giữ sức khỏe. Làm việc quá sức trong thời gian dài rất dễ kiệt quệ. Dù bận rộn đến đâu, 22h tôi cũng đi ngủ và khoảng 4h hôm sau thức dậy bắt đầu công việc”, anh nói.

Nguyên tắc này đến nay vẫn được áp dụng tại xưởng may của anh. Ngay cả khi đơn hàng nhiều, anh vẫn hạn chế việc làm thêm quá khuya để đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

Bước ngoặt lớn trong hành trình khởi nghiệp của anh đến vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Khi đó, hoạt động kinh doanh gần như đình trệ, nhiều kế hoạch bị gián đoạn, đơn hàng giảm mạnh. Có lúc, anh đã nghĩ đến việc dừng lại và thanh lý toàn bộ số vải còn lại.

Tuy nhiên, thay vì bán nguyên liệu, anh quyết định sử dụng số vải đó để may trang phục tặng các bác sĩ và nhân viên y tế đang tham gia chống dịch.

Những bộ đồ được gửi đến các bệnh viện như một lời tri ân dành cho lực lượng tuyến đầu. Không ngờ rằng hành động này lại trở thành bước ngoặt cho thương hiệu. Sau khi nhận sản phẩm, nhiều bác sĩ chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhờ đó, thương hiệu của anh bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn. Một số bệnh viện và cơ sở y tế sau đó chủ động liên hệ để đặt đồng phục. Thậm chí, trong thời gian giãn cách, có đơn vị còn cử xe đến tận nơi để nhận hàng.

Sau khoảng hai năm phát triển, thương hiệu dần ổn định. Ngoài khách hàng trong nước, anh cũng nhận được một số đơn hàng từ nước ngoài như Singapore và Australia thông qua các mối quan hệ giới thiệu.

Dù công việc hiện đã ổn định hơn, anh Lê Trọng Nghĩa cho hay hành trình khởi nghiệp của mình không thiếu những giai đoạn chông chênh.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc từ bỏ, anh lại nhớ đến những người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình - từ khách hàng, bạn bè cho đến những người thợ may đang làm việc tại xưởng.

Một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi là khi một người thợ may chia sẻ rằng nhờ công việc ổn định tại xưởng, gia đình họ có thể trang trải cuộc sống và nuôi con đi học.

“Lúc đó tôi nhận ra công việc mình đang làm không chỉ đơn thuần là kinh doanh cho bản thân”, anh tâm sự.

Chính những điều giản dị như vậy trở thành động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Từ trải nghiệm cá nhân, anh cho rằng khởi nghiệp không phải là câu chuyện của những bước tiến nhanh chóng, mà là hành trình tích lũy từng bước nhỏ. Mỗi khó khăn đều mang lại một bài học về cách quản lý công việc, tài chính và cả cảm xúc.

Nam giảng viên vẫn luôn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cống hiến hết mình đến người trẻ (Ảnh: NVCC).

Theo anh, người trẻ khi bắt đầu kinh doanh cần giữ sự cân bằng giữa đam mê và tính toán thực tế. Đam mê có thể giúp một ý tưởng được hình thành, nhưng để duy trì và phát triển lâu dài thì cần kỷ luật và cách quản lý rõ ràng, đặc biệt phải luôn học hỏi không ngừng những điều chưa biết.

Với anh, hành trình từ một sinh viên ngành y đến người sáng lập thương hiệu đồng phục bác sĩ là minh chứng rằng cơ hội đôi khi bắt đầu từ những quan sát rất nhỏ trong cuộc sống.

“Khi dám thử và kiên trì theo đuổi ý tưởng, những bước đi ban đầu, dù giản dị, cũng có thể mở ra một con đường riêng”, chàng trai bộc bạch.