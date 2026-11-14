Ông Lê Đăng Diễn sở hữu trang trại rộng hơn 3ha tại xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa. Nhờ kết hợp nuôi cáy và rươi, mô hình này mang lại cho gia đình ông lợi nhuận 250 triệu đồng mỗi năm.

Năm 1983, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Diễn loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Thời điểm đó, cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông chưa biết bắt đầu từ đâu.

Ông Diễn đặt công cụ bắt cáy (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2010, nhận thấy nhiều diện tích ruộng bị bỏ hoang, ông quyết định thuê hơn 3ha đất, dồn toàn bộ vốn liếng để cải tạo, đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, những thử nghiệm ban đầu với nhiều loại cây trồng, vật nuôi đều không mang lại hiệu quả, thậm chí có thời điểm bị thua lỗ.

Cuối năm 2018, nhận thấy thị trường có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm từ con cáy, trong khi điều kiện thổ nhưỡng tại trang trại phù hợp, ông Diễn quyết định chuyển hướng sang nuôi loài thủy sản này.

“Tôi bỏ vốn, thuê máy về cải tạo ruộng và dành thời gian tìm hiểu đặc tính sinh trưởng của cáy. Tôi cũng chủ động tìm đến những người có kinh nghiệm để học hỏi kỹ thuật, từng bước hoàn thiện mô hình”, ông Diễn nói.

Nhờ kiên trì và rút kinh nghiệm qua từng năm, trang trại của ông dần mang lại hiệu quả. Cáy nuôi phát triển khỏe mạnh, kích thước lớn, được thương lái đánh giá cao.

“Mỗi năm, tôi thu hoạch 4 tấn cáy, bán với giá 80.000 đồng/kg, thu về hơn 300 triệu đồng”, ông Diễn chia sẻ.

Mô hình nuôi cáy và rươi đang là hướng phát triển kinh tế hiệu quả của địa phương (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2024, ông Diễn tiếp tục tìm hướng nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất bằng cách nuôi thêm rươi.

Để tạo môi trường gần với tự nhiên, phù hợp cho cáy và rươi sinh trưởng, ông Diễn đào mương, trồng thêm 2ha cói.

Theo ông Diễn, ưu điểm của mô hình là chi phí đầu tư thấp. Cáy và rươi đều sống trong môi trường nước lợ, nền đất bùn, chủ yếu phát triển tự nhiên nên người nuôi không phải tốn chi phí mua thức ăn công nghiệp hay xây dựng chuồng trại. Điều quan trọng là cải tạo mặt nước, duy trì môi trường sinh thái phù hợp.

Việc kết hợp nuôi hai loài thủy sản trên cùng diện tích giúp ông tận dụng hiệu quả nguồn thức ăn tự nhiên và không gian sinh sống. Đến mùa thu hoạch, ông thuê thêm 3 lao động địa phương hỗ trợ.

“Cáy và rươi đều là đặc sản, có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Mùa hè, tôi thuê lao động bắt cáy, mùa đông thu hoạch rươi. Hai loại này luôn trong tình trạng “cháy hàng”, cứ bắt lên đến bờ là có thương lái chờ sẵn để thu mua. Cáy có giá 80.000 đồng/kg, rươi bán nửa triệu đồng/kg”, ông Diễn nói.

Rươi là con đặc sản, giá bán lên đến 500.000 đồng/kg (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo ông Diễn, cáy và rươi được thị trường ưa chuộng bởi giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Cáy thường được dùng để nấu canh, làm mắm hoặc giã lọc lấy nước nấu riêu; trong khi rươi là nguyên liệu của nhiều món đặc sản như chả rươi, rươi kho, nem rươi...

“Năm ngoái, tôi thu được hơn 50kg rươi, năm nay dự kiến sản lượng rươi trên ruộng sẽ tăng gấp 3 lần”, ông Diễn nói.

Ông Bùi Ngọc Anh, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Trung Chính, cho biết mô hình kinh tế của ông Lê Đăng Diễn có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và lợi thế tự nhiên của địa phương. Nhiều năm qua, ông Diễn là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế tại xã.

“Không chỉ tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định, mô hình của ông Diễn còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Chúng tôi khuyến khích, tuyên truyền để người dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nhân rộng những mô hình phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế nông thôn”, ông Anh thông tin.