Bí quyết không cho đất nghỉ giúp nông dân kiếm tiền quanh năm

Dù trời mưa, ông Cao Văn Toàn (51 tuổi, ở thôn Lộc Bồi, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa) vẫn tranh thủ ra đồng kiểm tra ruộng rau của gia đình.

“Thời điểm này, các loại rau đang bán được giá. Có ngày, vợ chồng tôi nhập cho thương lái 2 chuyến, thu lãi 200.000-300.000 đồng”, ông Toàn chia sẻ.

Ông Toàn có nguồn thu ổn định từ vườn rau (Ảnh: Hạnh Linh).

Gia đình ông Toàn có 6 sào đất màu. Thay vì chỉ trồng một loại rau, ông chia nhỏ diện tích, trồng xen nhiều loại.

“Đất ruộng ở đây là đất cát pha, rất dễ canh tác. Tôi trồng xen các loại rau ngắn ngày với cây dài ngày để luôn có rau cho thu hoạch. Nhờ vậy, khi loại rau này mất mùa hoặc rớt giá đã có loại khác bù vào”, ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, tùy chu kỳ sinh trưởng của từng loại rau, người dân chỉ mất 25-45 ngày chăm sóc là có thể thu hoạch. Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, bà con có thể luân canh, quay vòng đất, sản xuất từ 4 đến 7 vụ rau mỗi năm.

“Nhờ trồng xen, tăng vụ nên tháng nào gia đình tôi cũng có rau thu hoạch. Trung bình mỗi tháng, gia đình tôi thu 5-7 triệu đồng tiền bán rau. Sau khi trừ các khoản chi phí giống, phân bón, mỗi năm tôi tích lũy được 40 triệu đồng”, ông Toàn chia sẻ.

Không chỉ tạo nguồn thu đều đặn, phương pháp trồng rau xen canh, tăng vụ còn giúp ông tận dụng tối đa diện tích đất màu.

“Làm rau tuy vất vả nhưng nếu biết cách bố trí thời vụ, chọn những loại rau phù hợp thì đất gần như không có thời gian nghỉ và thu nhập của người nông dân cũng vì thế được duy trì quanh năm”, ông Toàn nói.

Mỗi năm người dân thôn Lộc Bồi có thể làm đến 7 vụ rau (Ảnh: Hạnh Linh).

Tương tự ông Toàn, ông Lê Xuân Du (65 tuổi, trú cùng thôn Lộc Bồi) cũng có nguồn thu đáng kể từ vườn rau. Theo ông Du, trước đây, sau mỗi vụ rau, người dân phải mang sản phẩm ra chợ bán.

Những năm gần đây, khi bà con chuyển sang sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) và ký hợp đồng với các doanh nghiệp, việc tiêu thụ thuận lợi hơn.

“Đến kỳ thu hoạch, các công ty, siêu thị đến tận ruộng nhà chúng tôi thu mua. Đầu ra ổn định giúp người dân yên tâm sản xuất, không lo cảnh rau đến vụ thu hoạch nhưng khó tìm người mua hoặc bị ép giá”, ông Du nói.

Hơn 40 năm gắn bó với nghề trồng rau, ông Du cho rằng để cây rau phát triển tốt, cho năng suất cao, người trồng phải chịu khó, nắm vững kỹ thuật, hiểu đặc điểm sinh trưởng của từng loại rau, đặc biệt là chủ động được nguồn nước tưới.

“Ở thời điểm nào, cây cũng cần được cung cấp đủ nước. Nếu thiếu nước, rau kém phát triển, năng suất giảm. Ngược lại, thời điểm mưa lớn, đồng bị ngập úng, rau có thể chết hàng loạt”, ông Du chia sẻ.

Ông Du cho hay trong trận lụt lớn hồi tháng 8 năm ngoái, gia đình ông bị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Rút kinh nghiệm, năm nay, ông thường xuyên thăm đồng, thu hoạch những luống rau đang đến tuổi, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Ông Nguyễn Văn Xanh, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hoằng Giang, cho biết địa phương có hơn 112ha hoa màu, trong đó có 2ha trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoằng Hợp quản lý, tạo việc làm, thu nhập ổn định 3-5 triệu đồng/tháng cho hơn 60 lao động.

Ông Du tranh thủ ra thăm ruộng rau (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo ông Xanh, bình quân mỗi hecta hoa màu cho doanh thu khoảng 190 triệu đồng/năm. Thông thường, người dân có thể sản xuất 4 vụ/năm. Tuy nhiên, nhờ áp dụng phương thức trồng xen canh, lựa chọn các loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn, một số hộ có thể tăng lên 7 vụ rau/năm.

“Việc xen canh nhiều loại rau giúp người dân tận dụng tốt diện tích đất, rút ngắn thời gian đất bỏ trống giữa các vụ. Qua đó, bà con vừa tăng số vụ, tăng sản lượng, vừa có nguồn thu thường xuyên hơn. Địa phương khuyến khích người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, mở rộng liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm để bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng, từng bước nâng cao thu nhập”, ông Xanh thông tin.