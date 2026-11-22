Những ngày gần đây, trên cầu Hà Thanh 1 (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), hình ảnh nhiều người đứng câu cá với dụng cụ khá lạ mắt khiến người đi đường không khỏi tò mò. Thay vì sử dụng cần và lưỡi câu như thông thường, họ dùng một cuộn cước buộc vào chai nhựa, bên trong có chứa một loại bột màu trắng.

Nhiều người dân ở Quy Nhơn lên cầu Hà Thanh 1 (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) dùng chai nhựa câu cá đối (Ảnh: Doãn Công).

Cách câu cá độc đáo này khiến nhiều người thích thú bởi không sử dụng cần vẫn có thể bắt được cá. Với đa số, đây là thú vui giải trí nhưng có người xem là nghề mưu sinh hàng ngày, mang lại nguồn thu nhập chính.

Theo quan sát, dụng cụ câu cá đối khá đơn giản, gồm một chai nhựa, cuộn dây cước và cục chì hoặc thanh sắt. Người câu cắt bỏ phần đầu chai, buộc dây cước vào miệng chai. Sau đó, họ gắn cục chì ở đáy, hoặc thanh sắt dọc thân chai để giữ dụng cụ ổn định khi chìm dưới nước.

Mồi câu cũng đơn giản, chỉ cần một gói bột mì giá 10.000 đồng là có thể sử dụng trong vài giờ. Trước khi thả chai xuống sông, người câu lấy một ít nước vào chai, cho thêm bột mì rồi khuấy đều, tạo thành hỗn hợp màu trắng đục có mùi để dụ cá.

Với ông Hùng, câu cá không chỉ thư giãn mà còn cải thiện bữa ăn cho gia đình (Ảnh: Doãn Công).

Sau khi thả chai nhựa xuống nước, người câu kiên nhẫn chờ đợi. Khi thấy dây cước căng, họ biết cá đã chui vào chai ăn mồi và nhanh tay kéo chai lên để bắt cá.

Điều thú vị, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng trải nghiệm cách câu cá độc đáo này, dù đã mang theo cần câu máy hiện đại.

Anh Võ Thái Trung Việt (46 tuổi, trú phường Quy Nhơn Bắc) cho biết anh tranh thủ những ngày cuối tuần để đi câu cá cùng bạn bè. Với anh, đây là hoạt động thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

“Cuối tuần nếu rảnh tôi đi câu thư giãn. May mắn bắt được nhiều cá thì càng vui”, anh Việt chia sẻ.

Không chỉ là thú vui, cách câu cá này còn giúp một số người có thêm thu nhập. Ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi, trú phường Quy Nhơn) cho biết việc đi câu vừa giúp giải trí, vận động, vừa có cá tươi mang về cải thiện bữa ăn gia đình. Nếu bắt được nhiều, có thể bán bớt để kiếm tiền thêm.

Câu cá đối hoàn toàn không cần lưỡi (Ảnh: Doãn Công).

Trong số những người thường xuyên câu cá trên cầu Hà Thanh 1, ông Nguyễn Thế Nam (68 tuổi, trú phường Quy Nhơn) được xem là chuyên gia và rất “sát cá”. Mỗi ngày ông câu được 4-5kg, có ngày 7-8kg cá đối. Với giá 60.000-70.000 đồng/kg, mỗi ngày bình quân ông thu nhập 250.000-350.000 đồng.

“Tuổi già không còn làm được việc nặng, cũng không có lương hưu nên hàng ngày tôi đi câu cá. Vừa có niềm vui, vừa kiếm thêm chút tiền không phải phụ thuộc vào con cháu”, ông Nam bộc bạch.

Theo ông Nam, cá đối thường sống ở vùng nước lợ, cửa sông. Chúng xuất hiện nhiều vào tháng 8-9 âm lịch và có tập tính kiếm ăn theo đàn. Loài cá này ít mắc lưới nên cách câu cá không cần lưỡi khiến nhiều người tò mò đứng lại xem.

“Đặc điểm của cá đối chỉ bơi thẳng, không biết lùi. Nếu cá đã bơi vào chai cơ bản không biết cách thoát ra”, ông Nam chia sẻ.

Ông Nam cho biết thêm cá đối có thịt thơm ngon, thường được chế biến thành nhiều món như chiên xù chấm nước mắm, nướng muối ớt hoặc kho với dưa cải chua.