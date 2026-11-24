Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn bóng điện bừng sáng khắp các vườn hoa cúc tại Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Đây là phương pháp truyền thống được bà con nông dân áp dụng nhiều năm qua nhằm điều tiết thời gian ra hoa của cúc, đảm bảo nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Việc thắp đèn giúp kéo dài thời gian sinh trưởng, thúc đẩy cây phát triển thân, lá và hạn chế hình thành nụ sớm.

Anh Đặng Quang Giàu (SN 1983, ngụ phường Sa Đéc), Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An, chia sẻ: "Cúc mâm xôi thường phải xông đèn để ức chế quá trình nở hoa. Cúc được xuống giống từ tháng 6 hoặc tháng 7 âm lịch và nở hoa vào tháng Chạp. Do cúc dễ nở sớm khi thời tiết nóng, nhà vườn phải xông đèn LED liên tục khoảng 3 tháng."

Trong khi một số chủ vườn cài đặt thời gian xông đèn vài tiếng mỗi đêm để tiết kiệm điện, anh Giàu lại chọn cách xông đèn từ 18h tối đến 6h sáng hôm sau, khi mặt trời ló rạng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm nối nghiệp cha ông trồng hoa kiểng, anh Giàu đã thành lập Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An vào năm 2017. Từ diện tích ban đầu chỉ 5.000-6.000m2, tổ hợp tác đã mở rộng quy mô lên 3ha, cung ứng khoảng 200.000 giỏ hoa mỗi năm.

Cúc mâm xôi là mặt hàng chủ lực phục vụ thị trường Tết của tổ hợp tác, trong khi ngày thường chủ yếu cung ứng các loại cây công trình. Từ năm 2023 đến nay, tổ hợp tác đã cung cấp 30.000 chậu hoa mỗi vụ Tết. Các giống cúc đa dạng màu sắc như vàng (truyền thống), đỏ, hồng, tím, trong đó các màu lai tạo bằng phương pháp nuôi cấy mô có giá trị cao hơn.

Cúc mâm xôi thường trải qua 4-5 lần ngắt đọt để xử lý hoa. Anh Giàu tận dụng số đọt dư để trồng cúc mâm xôi "mini" (chậu nhỏ), bán với giá 30.000 đồng/chậu dịp Tết. Mặt hàng này được khách tham quan ưa chuộng để làm quà biếu hoặc trang trí bàn làm việc.

Một điểm đặc biệt của Làng hoa Sa Đéc là tập quán trồng hoa trên giàn, bên dưới là nước, khác biệt so với các làng hoa khác ở miền Tây. Phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và công chăm sóc. Anh Giàu giải thích: "Thường những ruộng thấp, nông dân sẽ trữ nước bên dưới, ở trên xây giàn cao khoảng 1m để trồng hoa. Ai có điều kiện lên liếp làm vườn thì trồng trên cạn."

Tận dụng khoảng trống giữa các giàn hoa, anh Giàu còn bố trí các xuồng gỗ để khách tham quan bơi xuồng ngắm hoa, chụp ảnh. Hình thức kinh doanh này đã được áp dụng 3 vụ Tết và nhận được sự đón nhận tích cực từ du khách.

Với quy mô sản xuất lớn, tổ hợp tác còn tạo công ăn việc làm cho lao động tự do với mức thu nhập từ 350.000 đồng/ngày.

Mặc dù công việc làm ngoài nắng khá vất vả, người lao động phải trang bị đầy đủ áo, nón, bao tay, nhưng bù lại họ có thu nhập ổn định, không phải đi làm xa.

Theo báo cáo của UBND phường Sa Đéc, nông dân đang tập trung trồng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2027. Tổng số lượng hoa kiểng Tết dự kiến đạt trên 630.000 giỏ các loại, với diện tích sản xuất ước tính hơn 84ha. Các mặt hàng phổ biến bao gồm cúc mâm xôi truyền thống (khoảng 189.000 giỏ), cúc mâm xôi màu (hơn 200.000 giỏ), cùng với hoa hồng, hướng dương, bách hợp, đồng tiền với số lượng khoảng 250.000 giỏ.

Lãnh đạo UBND phường Sa Đéc thông tin thêm: "Năm nay, người dân lựa chọn các loại giống cấy mô để sản xuất thay vì sử dụng giống tự ươm như các năm trước, đây là một bước tiến trong sản xuất hoa kiểng tại địa phương. Đặc biệt, sản lượng cúc mâm xôi màu năm nay tăng hơn 30% so với năm trước."