Bị đánh tử vong, chấn thương não: Đã đến lúc shipper học cách tự vệ!

Liên tiếp các shipper bị hành hung

Khoảng 12h ngày 10/2, người giao hàng (shipper) chạy xe máy, chở hàng nặng từ trong ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì gặp ô tô Lexus tiến vào.

Hai phương tiện va chạm nhẹ, bánh ô tô trượt qua bánh xe máy. Nam shipper L.X.H. (31 tuổi) bị tài xế Tống Anh Tuấn (43 tuổi) dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh. Anh H. nhận gần 20 cú đấm trong 30 giây, bị chấn động não, tỷ lệ thương tích, tổn hại là 3%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Tống Anh Tuấn để xác minh hành vi Cố ý gây thương tích.

Người giao hàng bị tài xế Lexus tung 20 cú đấm trong 30 giây (Ảnh cắt từ video).

Sự việc anh L.X.H. bị tài xế Lexus hành hung một lần nữa gây xôn xao dư luận, bởi tháng trước một shipper ở Đà Nẵng đã bị đánh tử vong.

Theo đó, một phụ nữ đặt hàng trên mạng với tổng giá trị đơn hàng 375.000 đồng. Anh Trần Thành (31 tuổi) đã giao hàng thành công nhưng khách hàng chưa chịu thanh toán. Theo quy định công ty, anh Thành phải gọi điện đòi tiền khách mới nhận được tiền công giao hàng là 4.000 đồng.

Sau đó, anh bị nữ khách hàng đánh giá "sao xấu" trên ứng dụng giao hàng, nên tìm đến nhà người này để nói chuyện. Tại đây, nam shipper bị 3 nam thanh niên lao vào đánh hội đồng, đến tử vong.

Chiều 23/1, Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Chị Đinh Thị Đào, vợ anh Thành, cùng con gái nhỏ 5 tuổi của nạn nhân (Ảnh: Hoài Sơn).

Đã đến lúc shipper học cách tự vệ

TS Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho biết rất nhiều sự việc thương tâm đã xảy đến với người lao động làm lái xe công nghệ, giao hàng. Rủi ro với công việc này ngày càng hiện hữu.

Theo ông Thơ, trong mô hình kinh tế mới, mối quan hệ giữa người lao động, khách hàng không ràng buộc như hợp đồng lao động chính thống. Vì vậy, sự thấu hiểu giữa các đối tượng với nhau khá hạn chế. Những xung đột chủ yếu được giải quyết bằng tình người, giá trị đạo đức.

"Trong khi đó, giá trị đạo đức, sự tôn trọng giữa mọi người đang có nhiều vấn đề, không chỉ ở một bộ phận giới trẻ, dân cư, mà còn là ở số ít người có học vấn, giàu có...", ông Thơ nhận định.

Be tổ chức các chương trình đào tạo, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và tự vệ cho tài xế (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện của Be Group cho biết đơn vị luôn đặt sự an toàn của tài xế và khách hàng lên hàng đầu. Những sự việc tài xế bị hành hung trong quá trình làm việc là vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng đến không chỉ cá nhân tài xế mà còn đến sự an toàn chung của xã hội.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông, đặc biệt là cộng đồng tài xế, những người thực hiện công việc hàng ngày trên đường phố. Chúng tôi tin rằng những hành vi này cần được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật", đại diện Be Group nói.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho đối tác tài xế, Be đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, bao gồm bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc và bảo hiểm tai nạn (về người) cho tài xế đạt phân hạng Pro/Pro+.

Bên cạnh đó, đơn vị vận chuyển này cũng liên tục tổ chức các chương trình đào tạo, truyền thông để nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và tự vệ cho tài xế khi làm việc.

Trong trường hợp tài xế không may gặp sự cố, đơn vị này sẽ hỗ trợ tài xế xác minh thông tin, phối hợp với các bên liên quan và cung cấp thông tin cần thiết khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hệ thống đánh giá và phản hồi của tài xế và khách hàng cũng giúp Be phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng tài xế, không ngừng nâng cao các biện pháp an toàn để tài xế yên tâm hoạt động", vị đại diện nhấn mạnh.