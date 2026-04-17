Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động sang chủ động giữ việc

Mở rộng hỗ trợ ngay cả khi người lao động chưa mất việc

Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã điều chỉnh chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chủ động hơn, không chỉ giải quyết khi người lao động đã rơi vào tình trạng thất nghiệp mà còn hỗ trợ ngay trong quá trình làm việc.

Theo ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Nội vụ), một trong những hạn chế của chính sách trước đây là “các biện pháp còn mang tính bị động, chủ yếu tập trung giải quyết khi đã xảy ra thất nghiệp, chưa chú trọng đến việc chủ động duy trì việc làm”.

Để khắc phục điều này, luật đã mở rộng phạm vi hỗ trợ. Không chỉ hỗ trợ học nghề sau khi mất việc, chính sách mới bổ sung các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Đáng chú ý, ngay cả khi người lao động đang làm việc và tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp, họ vẫn có thể được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.

Theo quy định tại Luật Việc làm năm 2025, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm không chỉ trợ cấp thất nghiệp mà còn hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm, thể hiện rõ định hướng hỗ trợ người lao động một cách toàn diện.

Kết hợp trợ cấp với đào tạo, hỗ trợ quay lại thị trường lao động

Bên cạnh việc mở rộng hỗ trợ trong quá trình làm việc, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục duy trì các chế độ trợ cấp khi người lao động mất việc, đồng thời gắn chặt với các giải pháp giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động.

Theo ông Trần Tuấn Tú, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng vẫn được xác định bằng khoảng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp. Đây là mức hỗ trợ được thiết kế “đủ để đảm bảo đời sống nhưng vẫn tạo động lực để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động”.

Song song với đó, người lao động còn được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ khác. Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được “tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại; hỗ trợ học nghề”.

Các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, từ trực tiếp đến trực tuyến, giúp người lao động tiếp cận doanh nghiệp, nắm bắt thông tin tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp. Qua đó, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đóng vai trò hỗ trợ tài chính ngắn hạn mà còn là công cụ kết nối cung - cầu lao động.

Tăng hỗ trợ thực chất, tạo điều kiện duy trì và chuyển đổi việc làm

Một điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung các hỗ trợ mang tính thực chất để khuyến khích người lao động tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, từ ngày 1/1/2026, người lao động tham gia học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa 6 tháng, với mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

“Người lao động còn được hỗ trợ tiền ăn theo ngày thực học, mức 50.000 đồng một ngày”, bà cho biết.

Thực tế cho thấy nhiều lao động từ các địa phương lân cận đăng ký học nghề tại Hà Nội, phải di chuyển xa hoặc đi về trong ngày. Việc bổ sung hỗ trợ tiền ăn giúp giảm chi phí và tạo điều kiện để người lao động duy trì việc học.

Ngoài ra, chính sách cũng mở rộng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề ngay trong thời gian người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Theo ông Trần Tuấn Tú, điều này giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, qua đó hạn chế nguy cơ mất việc.

Như vậy, với việc kết hợp giữa trợ cấp, đào tạo và kết nối việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm năm 2025 đã chuyển từ hỗ trợ thụ động sang chủ động hơn, hướng tới mục tiêu giúp người lao động không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn nhanh chóng ổn định và quay trở lại thị trường lao động.