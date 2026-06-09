Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện được quy định trong Luật Việc làm năm 2025. Chính sách này được thiết kế để hỗ trợ người lao động tái gia nhập thị trường khi họ mất việc.

Ngay tại thời điểm người lao động mất việc, đến Trung tâm Dịch vụ việc làm đăng ký thất nghiệp, nhân viên trung tâm sẽ tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho người lao động.

Nếu tại thời điểm đó, kỹ năng của người lao động không còn phù hợp với thị trường, họ có thể đề nghị và được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ kinh phí để học kỹ năng mới, nâng cao trình độ.

Đồng thời, người lao động còn được chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức lương trước khi thất nghiệp để chi tiêu sinh hoạt trong thời gian học kỹ năng, tìm kiếm việc làm mới.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, kết nối và giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.

Qua quá trình thực hiện chính sách tại thành phố có quy mô lao động lớn nhất nước, bà Hạnh Thục đánh giá: “Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính khi người lao động mất việc, chính sách này còn góp phần điều tiết thị trường lao động với mục tiêu duy trì việc làm, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề giúp người lao động quay trở lại thị trường một cách nhanh chóng và bền vững hơn”.

“Có thể nói, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được thiết kế theo hướng tạo thành một vòng tròn khép kín: Tư vấn, giới thiệu việc làm - Hưởng trợ cấp thất nghiệp – Hỗ trợ đào tạo – Quay trở lại thị trường lao động”, bà Hạnh Thục nhấn mạnh.

Theo bà Hạnh Thục, chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới được quy định tại Luật Việc làm năm 2025 đang hướng đến 2 nội dung trọng tâm là kết nối việc làm và hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Ở nội dung kết nối việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố đóng vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong Luật Việc làm 2025 là việc tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu thị trường lao động được đẩy mạnh, giúp quá trình kết nối trở nên nhanh hơn, chính xác hơn và phù hợp hơn với từng đối tượng.

Điểm mới nổi bật nhất là Sàn Giao dịch việc làm quốc gia vừa được khai trương vào sáng ngày 14/4 với mục tiêu kết nối thị trường lao động cả nước trên nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Ở nội dung hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, bà Hạnh Thục cho biết: “Chính sách đang chuyển dịch từ “hỗ trợ thụ động” sang “chủ động nâng cao năng lực lao động”, giúp người lao động thích ứng nhanh với thị trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, Luật Việc làm 2025 đã có những điều chỉnh thiết thực nhằm khuyến khích người lao động chủ động học tập, nâng cao tay nghề, tham gia các khoá đào tạo nghề phi địa giới hành chính. Nổi bật là việc bổ sung hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề (50.000 đồng/người/ngày thực học) đã giúp người lao động được giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt, từ đó yên tâm hơn khi tham gia đào tạo.