"Bảo hiểm thất nghiệp là để hỗ trợ người lao động sớm quay lại làm việc"

Tọa đàm: "Chính sách BHTN góp phần ổn định và phát triển thị trường lao động"

Tham dự tọa đàm với vai trò diễn giả có bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, chuyên gia nhân lực có hơn 40 năm kinh nghiệm quản lý và nghiên cứu thị trường lao động.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, sẽ trao đổi cụ thể những chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm này, các diễn giả sẽ làm rõ hơn các chế độ hoàn thiện của chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới được quy định tại Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện hành không chỉ là chế độ trợ cấp thất nghiệp đơn thuần mà còn kèm theo các chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; kết nối việc làm cho người lao động thất nghiệp...

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, sẽ chia sẻ từ góc độ chuyên gia có 40 năm kinh nghiệm quản lý và nghiên cứu thị trường lao động thành phố.

Những chế độ trên của chính sách bảo hiểm thất nghiệp tạo thành vòng tròn khép kín hỗ trợ lao động mất việc tái gia nhập thị trường lao động. Từ đó, góp phần phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Điều đó thể hiện rõ vai trò quản trị thị trường lao động của chính sách này.