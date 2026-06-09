Bảo hiểm thất nghiệp là công cụ hỗ trợ chuyển đổi việc làm

Theo Kế hoạch số 193/KH-UBND, UBND TP Hà Nội quan tâm tạo sinh kế, việc làm bền vững cho lao động thất nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn 2026-2030, người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp không chỉ được hỗ trợ về thu nhập thông qua chế độ trợ cấp thất nghiệp, mà còn được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình đào tạo nghề, đào tạo lại nghề và tư vấn việc làm, nhằm nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Đây được coi là giải pháp thiết thực, giúp chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát huy vai trò là công cụ hỗ trợ chuyển đổi việc làm, thay vì chỉ dừng lại ở việc trợ cấp tài chính trong thời gian người lao động chưa có việc làm.

Đặc biệt, thông qua kết nối việc làm trên các trung tâm dịch vụ việc làm, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, được tư vấn nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, năng lực cũng như điều kiện của bản thân.

Lao động thất nghiệp được tiếp cận thông tin tuyển dụng, được tư vấn nghề nghiệp (Ảnh: Trần Oanh).

Để thực hiện kế hoạch đề ra, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đưa các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thị trường lao động bền vững.

Qua đó, quy định này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội tiếp cận việc làm ổn định cho các nhóm lao động yếu thế; hỗ trợ người lao động thích ứng tốt hơn với những biến động của thị trường lao động.

Cụ thể, các nhóm lao động ưu tiên sẽ được hỗ trợ tiếp cận các chương trình đào tạo nghề, đào tạo lại nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và các chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp, nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tăng khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Đây là nền tảng quan trọng giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.