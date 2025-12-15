Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nhiều lợi ích thiết thực

Đảm bảo chế độ đầy đủ, kịp thời

Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hỗ trợ tài chính, bù đắp thu nhập khi tai nạn xảy ra, đảm bảo an sinh xã hội và giúp người lao động, doanh nghiệp chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính khi có sự cố.

Người lao động được hưởng trợ cấp ổn định cuộc sống, còn doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức tập huấn an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Thời gian qua, việc giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động luôn được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng người, đúng quy định.

Ông Phan Văn Anh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: “BHXH tỉnh Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương. Đây là yếu tố then chốt giúp ngành thực hiện hiệu quả công tác thu, giảm nợ và phát triển người tham gia.

Chính sự đồng hành này đã tạo điều kiện thuận lợi để BHXH tỉnh Hà Tĩnh thực thi chính sách một cách đồng bộ, bền vững, đưa chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thật sự đi vào đời sống. Khi doanh nghiệp ổn định và người lao động được đảm bảo quyền lợi, hệ thống an sinh mới thật sự bền vững".

Song song với giải pháp nghiệp vụ, BHXH tỉnh Hà Tĩnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại chính sách với doanh nghiệp và người lao động. Hàng năm, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách với hàng trăm doanh nghiệp và người lao động.

Thông qua các hội nghị, ngành đã tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các quy định, điểm mới của luật BHXH, lắng nghe, tiếp thu và giải đáp vướng mắc, qua đó khuyến khích doanh nghiệp chủ động tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đầy đủ cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp sau khi được hướng dẫn đã khắc phục tồn tại, truy đóng và tham gia đầy đủ cho người lao động, thể hiện hiệu quả của phương châm “lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm” trong thực hiện chính sách.

Ông Đinh Hữu Công, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, ngành sản xuất luôn giữ vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng và phát triển của đất nước. Tuy nhiên, đằng sau những thành tựu đó là những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người lao động và sự ổn định của doanh nghiệp”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh đảm bảo an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 31/12/2024, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 122 vụ tai nạn lao động, làm 143 người bị nạn, trong đó: 83 người bị thương nặng, 60 tử vong.

Một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu tai nạn lao động chính là công tác huấn luyện an toàn lao động, đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức của mỗi doanh nghiệp đối với người lao động.

Việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn lao động cho công nhân giúp họ nhận diện, đánh giá và phòng tránh các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường làm việc. Điều này không chỉ bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động mà còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa các rủi ro, tổn thất về tài chính và danh tiếng.

“Phủ sóng” chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Trưởng phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia, BHXH tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “BHXH tỉnh Hà Tĩnh xác định mục tiêu lâu dài là xây dựng mối quan hệ đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người lao động làm trung tâm.

Chúng tôi coi doanh nghiệp là đối tác, là người bạn đồng hành trong hành trình thực hiện chính sách an sinh. Khi doanh nghiệp phát triển, người lao động ổn định, thì chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới thật sự bền vững”.

Doanh nghiệp trang bị bảo hộ lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Năm 2024 có 6.531 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đóng gần 39 tỷ đồng cho gần 95.000 lao động. Năm 2025 có 6.953 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đóng gần 42 tỷ đồng cho hơn 101.000 lao động.

Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách dành cho người lao động theo quy định của pháp luật, đặc biệt là xí nghiệp luôn thực hiện đầy đủ chính sách BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động yên tâm ổn định làm việc”.

Năm 2024, tổng số người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 1.645 người với số tiền: 25,4 tỷ đồng. Trong đó: Hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng: 1.628 người; số tiền: 24,7 tỷ đồng. Hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng: 6 người; số tiền: 139 triệu đồng. Hưởng trợ cấp một lần: 11 người; số tiền: 627 triệu đồng.

Công nhân được trang bị bảo hộ lao động (Ảnh: Thu Hương).

Năm 2025, tổng số người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2025 là 1.658 người với số tiền: 30,4 tỷ đồng. Trong đó: Hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng: 1.635 người; số tiền: 29,3 tỷ đồng; Hưởng bệnh nghề nghiệp hàng tháng: 7 người; số tiền: 155 triệu đồng. Hưởng một lần: 16 người; số tiền: 951 triệu đồng

Sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp đã tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, nâng cao sức khỏe cho người lao động, đẩy mạnh sản xuất phát triển, thực hiện hiệu quả khát vọng xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Vì vậy, thời gian tới việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ là vấn đề lớn đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm", ông Đinh Hữu Công nhấn mạnh.

Thu Hương