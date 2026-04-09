Báo Dân trí tổ chức tọa đàm về chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới năm 2026

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 với nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là có những điều chỉnh về chế độ hưởng bảo hiểm của người lao động.

Những chính sách mới này cần thông tin đầy đủ, rộng rãi không chỉ đến với hơn 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà toàn bộ người lao động để không bỏ qua những quyền lợi chính đáng, cũng như thấy được công cụ hữu hiệu trợ giúp họ trước những biến động của thị trường lao động hiện nay.

Lao động thất nghiệp tìm kiếm việc làm (Ảnh: Thanh Bình).

Đó là lý do báo Dân trí tổ chức cuộc tọa đàm “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới có lợi hơn cho người lao động từ năm 2026” để cùng đại diện cơ quan hoạch định, thực hiện chính sách chia sẻ tường minh hơn về những điểm mới cùng với việc vận dụng, thực thi trong thực tiễn, đảm bảo quyền lợi chính đáng, giúp người mất việc ổn định cuộc sống, sớm quay trở lại thị trường lao động.

Tham dự tọa đàm có ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ và bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trước buổi tọa đàm, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Trần Tuấn Tú cho hay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm 2025 đã được sửa đổi để khắc phục những hạn chế của Luật Việc làm 2013 như chưa mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia, chưa có chủ động trong vấn đề duy trì việc làm mà chỉ tập trung vào phần giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa linh hoạt về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp…

Trong tổng thể sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp, điểm mới đầu tiên được ông Tú chia sẻ là việc mở rộng diện bao phủ tham gia, thể hiện qua bổ sung đối tượng có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên. Cùng với đó, luật mới còn quy định đối tượng tham gia là những người thực hiện các hợp đồng lao động bán thời gian, những hợp đồng không phải là tên gọi hợp đồng lao động nhưng có ba yếu tố tạo nên quan hệ lao động.

Luật còn mở rộng đối tượng tham gia đối với những người lao động làm quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng tiền lương, chức danh đại diện phần vốn nhà nước..

Cùng với mở rộng đối tượng tham gia trong luật mới, Trường phòng Bảo hiểm thất nghiệp nhắc lại Luật Việc làm 2013 quy định cứng là người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1% tổng quỹ tiền lương của những người tham gia thất nghiệp. Còn ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 1%.

Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Trần Tuấn Tú (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện nay, luật mới đã linh hoạt nội dung này, tức là chỉ tối đa 1%. Còn căn cứ vào tình hình kết dư của quỹ, Chính phủ sẽ quy định mức đóng đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

Ngoài ra, luật còn mở rộng phạm vi về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp học nghề được hỗ trợ tiền ăn trong quá trình tham gia đào tạo bồi dưỡng…

“Chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm đã được cụ thể trong Nghị định 374, cơ bản đã xử lý được tất cả những vấn đề tồn tại của Luật Việc làm 2013 và bám sát, đảm bảo tinh thần cải cách bảo hiểm theo Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương”, ông Tú nhấn mạnh.