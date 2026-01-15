Bán hàng trên sàn thương mại điện tử có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Bà Trần Trúc cho hay bản thân bà đã đăng ký hộ kinh doanh cá thể bán hàng qua sàn thương mại điện tử, thuế được sàn đóng thay.

Doanh thu bán hàng thấp, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi tháng.

Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Ảnh minh họa: M.T).

Bà Trúc thắc mắc rằng: “Trường hợp của tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?”.

Trả lời bà Trúc về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết căn cứ quy định tại điểm m khoản 2 Điều 1 Luật bảo hiểm xã hội năm 2024; khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158, từ ngày 1/7/2025, đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, thì chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2029, tất cả chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh sẽ trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.