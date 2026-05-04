Bà chủ “đế chế” bánh triệu USD làm việc 20 giờ/ngày, khởi nghiệp ở tuổi 50

Sinh ra tại Miami, Mỹ, Kathryn Bricken sớm bộc lộ niềm yêu thích ẩm thực. Bà từng nấu ăn cùng mẹ và làm thu ngân tại siêu thị khi còn trẻ. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp ban đầu của bà lại gắn với lĩnh vực chính trị và chính sách công.

Bricken từng làm phóng viên mảng nội dung lập pháp tại Đồi Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ), sau đó tham gia xây dựng chính sách y tế cho một thượng nghị sĩ, rồi trở thành nhà vận động hành lang tại Hiệp hội Bảo hiểm y tế Mỹ.

Người sáng lập thương hiệu bánh quy Doughlicious từng bỏ công việc ở tập đoàn lớn, khởi nghiệp xây dựng "đế chế triệu USD" (Ảnh: Doughlicious).

Bước ngoặt đến khi bà lần lượt sinh 3 người con, trong đó có một cặp song sinh. Ba đứa trẻ đều dưới 3 tuổi nên bà Bricken cần một công việc linh hoạt để có thể làm khi các con ngủ.

“Tôi bắt đầu làm bánh trang trí và bánh quy. Chúng không chỉ cần đẹp mà còn phải ngon và tốt cho sức khỏe”, bà chia sẻ.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Có thời điểm bà làm bánh đến 4h, rồi lại dậy lúc 7h để chăm con.

Năm 2008, gia đình Bricken chuyển đến London (Anh). Tại đây, bà nhận ra một điều khác biệt là người Anh chủ yếu ăn bánh quy giòn, trong khi những chiếc bánh quy mềm, dẻo kiểu Mỹ gần như vắng bóng.

Chính sự khác biệt này đã mở ra cơ hội kinh doanh. Không cần một kế hoạch bài bản ban đầu, Bricken bắt đầu phát triển sản phẩm bánh quy theo phong cách Mỹ, dần định hình thương hiệu Doughlicious.

Trong giai đoạn khởi nghiệp, bà tự đảm nhiệm tất cả các khâu, từ trộn bột, nướng bánh, đóng gói đến giao hàng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, bà có thời điểm làm việc tới 20 giờ mỗi ngày.

Cường độ lao động cao khiến bà gặp chấn thương nghiêm trọng ở khớp ngón tay cái, phải phẫu thuật thay khớp nhân tạo.

Năm 2019, Bricken được phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 1. Bà trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u và xạ trị, vẫn tiếp tục điều hành doanh nghiệp trong quá trình điều trị.

“Công việc giúp tôi không nghĩ quá nhiều đến bệnh tật. Tôi không có thời gian để buồn hay dừng lại”, bà nói.

Hiện bà đã khỏi bệnh được 5 năm. Trong thời gian đó, Doughlicious không ngừng phát triển, mở rộng thị trường quốc tế.

Đến nay, sản phẩm của Doughlicious đã có mặt tại hàng nghìn cửa hàng, bao gồm các chuỗi bán lẻ lớn tại Anh và Mỹ, đồng thời mở rộng sang nhiều quốc gia như Australia, Pháp, Saudi Arabia và Thụy Sĩ.

Từ một người tự tay làm mọi công đoạn, Bricken hiện điều hành đội ngũ khoảng 50 nhân sự, vận hành doanh nghiệp ở quy mô công nghiệp.

Dù đã đạt được thành công đáng kể, nữ doanh nhân cho biết bà hiếm khi nghỉ phép. Mỗi năm, bà chỉ dành khoảng một tuần cho kỳ nghỉ hè, nhưng vẫn duy trì làm việc từ xa vào buổi sáng.

“Trở thành người sáng lập đồng nghĩa với trách nhiệm 24/7”, bà chia sẻ.

Lịch làm việc của Bricken thường bắt đầu từ 6h40 với việc kiểm tra email, sau đó đến văn phòng lúc 8h30 và kết thúc vào khoảng 19h30-20h mỗi ngày. Bà cố gắng dành ít nhất một ngày cuối tuần rời bàn làm việc, dù điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Bricken cho biết khoản đầu tư tốt nhất của bà là một chiếc máy trộn công nghiệp cũ, trong khi sai lầm lớn nhất là tuyển dụng một giám đốc marketing làm việc không hiệu quả.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, rút ra từ trải nghiệm cá nhân khi phải chi trả khoản viện phí lớn do sơ suất. Hiện tại, thay vì mở rộng đầu tư, bà tập trung toàn bộ nguồn lực vào chính doanh nghiệp của mình.