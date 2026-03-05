Ấm lòng cảnh tài xế công nghệ ngừng việc để đưa nam sinh gặp nạn đi cấp cứu

Một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế công nghệ hỗ trợ nam sinh viên gặp tai nạn giao thông trên đường Hồng Bàng (TPHCM) đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lê Khải, tài xế ô tô công nghệ, người trực tiếp đưa nạn nhân đến bệnh viện, cho hay vụ việc xảy ra vào chiều 3/3, tại đoạn đường Hồng Bàng theo hướng về cầu vượt Cây Gõ.

Tài xế ngưng công việc để đưa nam sinh gặp tai nạn đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Theo anh Khải, trong lúc đang điều khiển phương tiện và chờ nhận cuốc xe mới, anh bất ngờ chứng kiến nam sinh điều khiển xe máy phía trước bị va quẹt rồi ngã xuống đường, lộn nhiều vòng.

Nhận thấy tình huống có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, anh lập tức dừng xe, tiếp cận kiểm tra tình trạng nạn nhân và quyết định đưa đi cấp cứu.

“Tôi lo ngại bé có thể bị chấn thương vùng cổ nên quyết định chở thẳng đến bệnh viện”, anh Khải nói.

Nam tài xế cho biết anh mất khoảng một giờ để đưa nạn nhân vào bệnh viện, hoàn tất việc bàn giao cho phía bệnh viện rồi mới yên tâm rời đi. Việc tạm ngưng công việc khiến thu nhập của anh bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, anh Khải nói không bận tâm đến điều đó, bởi tại thời điểm ấy, ưu tiên lớn nhất của anh là đưa nạn nhân đến cơ sở y tế sớm nhất có thể. Anh cũng khẳng định anh không lo ngại việc bị hiểu lầm khi tham gia hỗ trợ người gặp tai nạn.

Anh Khải chia sẻ rằng trong hơn một năm làm tài xế ô tô công nghệ, anh đã nhiều lần giúp đỡ những người gặp sự cố trên đường. Trước sự việc này một ngày, anh vừa hỗ trợ đưa một trường hợp bị tai biến đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Anh kể bản thân cũng từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chính những trải nghiệm đó đã thôi thúc anh sẵn sàng hỗ trợ người khác trong khả năng của mình.

Nam tài xế tâm sự công việc tài xế công nghệ tại TPHCM thường xuyên đối mặt với áp lực giao thông dày đặc và nhiều tình huống phát sinh bất ngờ. Trong quá trình làm việc, anh cũng không ít lần gặp rắc rối khi phải phục vụ hành khách say xỉn.

“Công việc áp lực và có nhiều rủi ro. Tôi nghĩ việc giúp người khác phần nào giúp mình quên đi mệt mỏi và thực tế đúng là như vậy. Mỗi khi giúp ai đó, tôi có cảm giác mình đang cho đi. Giúp người là cách để góp phần làm xã hội gắn kết và yêu thương nhau hơn. Điều đó cũng tiếp thêm cho tôi động lực để gắn bó với công việc này”, anh chia sẻ.