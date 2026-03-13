75% doanh nghiệp bất động sản Việt Nam tuyển thêm người trong 3 tháng tới

Mới đây, ManpowerGroup - tập đoàn cung ứng nhân lực toàn cầu - công bố “Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý II/2026”, cung cấp cái nhìn tổng thể về kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 1/1 đến 3/2, thu thập ý kiến từ hơn 41.700 doanh nghiệp tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại Việt Nam, có 260 doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Báo cáo cho thấy 75% doanh nghiệp bất động sản Việt Nam có nhu cầu tuyển thêm người trong 3 tháng tới (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Kết quả cho thấy 63% doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến tăng tuyển dụng trong 3 tháng tới, trong khi hơn 20% doanh nghiệp giữ nguyên quy mô nhân sự và 16% dự báo giảm tuyển dụng.

Theo báo cáo, 52% doanh nghiệp cho biết việc mở rộng quy mô hoạt động là động lực chính thúc đẩy kế hoạch tuyển dụng. Xu hướng này phản ánh bức tranh chung của thị trường lao động toàn cầu, khi tăng trưởng kinh doanh tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra nhu cầu nhân lực mới.

Xu hướng mở rộng nhân sự thể hiện rõ nhất tại khu vực phía Bắc, nơi 61% doanh nghiệp cho biết tuyển dụng nhằm phục vụ kế hoạch phát triển hoạt động. Điều này cho thấy áp lực tuyển dụng tại khu vực này đang gia tăng, gắn với sự phát triển mạnh của các trung tâm công nghiệp và sản xuất.

Ngược lại, những doanh nghiệp dự kiến cắt giảm nhân sự chủ yếu nhằm tinh gọn bộ máy và cải tiến quy trình vận hành (56%), đồng thời tăng cường ứng dụng tự động hóa khiến nhu cầu đối với một số vị trí giảm xuống (44%).

Xu hướng này đặc biệt rõ ở các doanh nghiệp quy mô lớn với trên 1.000 nhân viên, nơi những thay đổi nhân sự thường gắn liền với chiến lược tái cấu trúc toàn diện hơn là những biến động ngắn hạn.

Trong 9 lĩnh vực được khảo sát, có 7 lĩnh vực ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tăng trong quý 2, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì tín hiệu tích cực.

Trong đó, lĩnh vực xây dựng và bất động sản ghi nhận triển vọng tuyển dụng nổi bật với chỉ số triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đạt 64%, cao hơn 30% so với mức trung bình toàn cầu của ngành. Đáng chú ý, 75% doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại Việt Nam cho biết có kế hoạch tuyển thêm nhân sự trong 3 tháng tới.

Trong khi đó, lĩnh vực thương mại và logistics lại cho thấy bức tranh phân hóa rõ rệt. Khảo sát ghi nhận 42% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng, nhưng cũng có 42% doanh nghiệp cho biết sẽ giảm nhân sự, khiến chỉ số NEO của ngành ở mức 0%.

Bên cạnh kế hoạch tuyển dụng, khảo sát của ManpowerGroup cũng phân tích mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến lược nhân sự tại các quốc gia.

Kết quả cho thấy tại Việt Nam, AI đang được triển khai khá rộng rãi và trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong quản trị nhân sự. Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát, chỉ 5% cho biết chưa ghi nhận giá trị đầu tư (ROI) từ AI, thấp hơn đáng kể so với khu vực APME - Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (11%) và toàn cầu (16%).

Cụ thể, 87% doanh nghiệp tại Việt Nam đã ứng dụng AI trong tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới (onboarding) hoặc đào tạo. Đáng chú ý, 20% doanh nghiệp cho biết AI hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng, cao gấp đôi mức trung bình của khu vực APME (10%) và vượt xa mức trung bình toàn cầu (8%).

Những lĩnh vực mang lại giá trị đầu tư cao nhất từ AI là tuyển dụng và lập kế hoạch - dự báo nhân sự (22%), tiếp đến là đào tạo và phát triển cùng quản lý hiệu suất làm việc nhóm (19%). Đặc biệt, các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam đánh giá rất cao hiệu quả của AI trong hoạt động tuyển dụng.

Tuy vậy, quá trình ứng dụng AI vẫn đối mặt với một số rào cản, trong đó nổi bật là lo ngại về quyền riêng tư và pháp lý (17%), thiếu hụt kỹ năng AI trong lực lượng lao động (15%) và chương trình đào tạo nội bộ chưa đầy đủ (13%).