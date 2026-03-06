7 điểm quan trọng cần biết để bảo vệ quyền lợi khi mắc bệnh nghề nghiệp

Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp có thể được nhận trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, chính sách BHXH mới nổi bật nhất trong tháng 3/2026 là quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp theo Thông tư 60/2025/TT-BYT có hiệu lực thi hành.

Thông tư 60/2025/TT-BYT ban hành kèm theo danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH bao gồm 35 bệnh nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

BHXH TPHCM khuyến nghị người lao động lưu ý 7 điểm cần biết về bệnh nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho bản thân.

Thứ nhất, danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ BHXH, làm căn cứ bảo vệ quyền lợi người lao động.

Thứ hai, người lao động mắc bệnh nghề nghiệp do yếu tố công việc, dù đang làm việc hay đã nghỉ việc, vẫn được xem xét hưởng chế độ BHXH nếu đủ điều kiện.

Thứ ba, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp phải được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, theo tiêu chí chuyên môn thống nhất trên toàn quốc.

Thứ tư, giám định mức suy giảm khả năng lao động là căn cứ trực tiếp để xác định mức hưởng các chế độ BHXH do bệnh nghề nghiệp.

Thứ năm, quyền lợi BHXH gồm: Trợ cấp một lần hoặc hằng tháng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, trợ cấp phục vụ, trợ cấp tuất (nếu đủ điều kiện).

Thứ sáu, không yêu cầu người lao động chứng minh lỗi của người sử dụng lao động, chỉ cần có căn cứ y tế và quá trình tiếp xúc nghề nghiệp phù hợp.

Thứ bảy, thực hiện thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm minh bạch, công bằng trong giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.