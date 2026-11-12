Người lao động tìm việc tại ngày hội việc làm (Ảnh: CTV).

Ngày 12/11, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, cho biết Ngày hội việc làm TPHCM năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 15/11 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Mỹ (số 408 Đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, TPHCM).

Tính đến hôm nay, ngày hội có 50 nhà tuyển dụng đăng ký tham gia trực tiếp với 277 vị trí việc làm, cần tuyển dụng 5.200 người và có 81 nhà tuyển dụng ủy thác với 193 vị trí việc làm, cần tuyển dụng 1.285 người.

Ngoài ra, Ngày hội việc làm TPHCM năm 2026 còn có sự tham gia của nhiều đơn vị và 11 Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, góp phần chia sẻ thông tin thị trường lao động, kết nối nhu cầu tuyển dụng và mở rộng cơ hội việc làm giữa các địa phương. Theo bà Hạnh Thục, ngày hội là điểm kết nối cung - cầu lao động quy mô cấp thành phố, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm liên vùng.

Theo danh sách đăng ký, ngày hội năm nay quy tụ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực như cảng biển - logistics, du lịch - khách sạn - dịch vụ, dầu khí - năng lượng, sản xuất công nghiệp, cơ khí, kỹ thuật và thương mại.

Các vị trí tuyển dụng đa dạng về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm; cùng với đó là thông tin tuyển sinh, đào tạo nghề từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giúp người tham dự có thêm lựa chọn việc làm, học tập và nâng cao kỹ năng.

Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động nhất cho cùng một vị trí việc làm là công ty TNHH Techtronic Tools (Việt Nam) với nhu cầu tuyển dụng 500 lao động cho vị trí công nhân lắp ráp.

Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Vân Nam có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động nhưng ở nhiều vị trí việc làm như: Thợ hàn, công nhân lắp ráp, công nhân điện, tự động hóa…

Một số doanh nghiệp khác cũng tuyển dụng số lượng lớn lao động như: Công ty TNHH Quickpack Việt Nam tuyển 100 công nhân vận hành máy, 100 công nhân đóng gói; công ty Cổ phần Dịch vụ Himawari tuyển 200 thực tập sinh và 100 kỹ sư đi Nhật làm việc; công ty TNHH Elite Investment Worldwide tuyển 200 lao động phổ thông và 50 vị trí gián tiếp sản xuất, văn phòng; công ty Cổ phần Kết cấu thép Atad tuyển 200 công nhân và 50 nhân viên khối sản xuất…

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, khi đến tham gia Ngày hội việc làm TPHCM năm 2026, người lao động có thể gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu công việc, đăng ký dự tuyển, nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn.

Ngoài ra, người tham dự còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin học nghề, thị trường lao động và chính sách bảo hiểm thất nghiệp.