Trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kết hợp với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, TPHCM yêu cầu thực hiện 5 nội dung chính để triển khai nội dung thành phần 04 là “Phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững tại khu vực nông thôn”.

Trong đó, thành phố giao Sở Nội vụ TPHCM chủ trì, hướng dẫn, thực hiện việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn quốc.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ TPHCM), trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động phát triển thị trường lao động khu vực nông thôn thành phố trong thời gian qua.

Sau khi hợp nhất, TPHCM có đặc thù là quy mô thị trường lao động rất lớn, địa bàn rộng, khu vực nông thôn và đô thị đan xen nên cần có mô hình hỗ trợ việc làm, kết nối lao động phù hợp hơn.

Trong quá trình triển khai hỗ trợ phát triển thị trường lao động khu vực nông thôn, tập thể cán bộ trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt nhằm phát huy hiệu quả kết nối việc làm trên cơ sở nguồn lực hiện có.

Từ thực tiễn công tác kết nối việc làm, bà Hạnh Thục cho biết có 4 mô hình mà Trung tâm ghi nhận đã phát huy hiệu quả và vẫn đang được trung tâm duy trì triển khai.

Tổ chức các phiên giao dịch việc làm ngay tại địa phương

Bà Hạnh Thục cho biết: “Chúng tôi đưa doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động ở các khu vực cụ thể đến tận địa phương đó quảng bá, tìm kiếm nhân lực”.

Tại các sàn giao dịch việc làm địa phương, doanh nghiệp có thể lựa chọn được lao động ở gần nơi họ sản xuất kinh doanh, tăng khả năng gắn kết lâu dài của người lao động với công việc. Người lao động địa phương có cơ hội tìm được công việc phù hợp gần nhà.

Đồng thời, Trung tâm kết nối dữ liệu tuyển dụng thu thập tại các trụ sở của trung tâm và các điểm tiếp nhận giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên khắp thành phố để cung cấp cho người lao động, mở rộng thêm cơ hội tìm được công việc phù hợp, nâng cao hiệu quả kết nối việc làm.

Nhờ đó, dù người lao động ở các xã xa trung tâm vẫn có thể phỏng vấn trực tiếp qua nền tảng số với doanh nghiệp đang tuyển dụng ở bất kỳ nơi nào trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm tại các địa phương (Ảnh: CTV).

Để làm được điều này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM phải đầu tư cán bộ thu thập thông tin lao động tìm việc và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, phân loại theo ngành nghề và địa phương để có thể kết nối hiệu quả.

Ứng dụng hệ thống dữ liệu số để kết nối cung - cầu

Khi truy cập vào trang thông tin điện tử (Vieclamhcm.com.vn) hay các fanpage của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, người lao động có thể tìm thấy thông tin tuyển dụng được nhân viên trung tâm cập nhật hàng ngày.

“Chúng tôi tăng cường truyền thông về tuyển dụng lao động trên nhiều phương thức như trực tiếp, triển khai rộng rãi đến các địa phương, thông tin tuyển dụng trên website, fanpage, Zalo… Điều này giúp người lao động có nhu cầu về việc làm tiếp cận thông tin nhanh chóng, tiết kiệm chi phí”, bà Hạnh Thục chia sẻ.

Theo bà Hạnh Thục, ngoài các phương thức trực tuyến trên, Trung tâm đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Sàn Giao dịch việc làm quốc gia (Vieclam.gov.vn) đến người lao động và doanh nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để người lao động và doanh nghiệp tham gia sử dụng, tìm việc phù hợp và tìm người đúng yêu cầu.

Bà Hạnh Thục cho biết: “Nhờ công nghệ số mà người lao động nông thôn dù ở rất xa trung tâm vẫn có thể tìm kiếm được công việc phù hợp, nâng cao hiệu quả kết nối việc làm, hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động”.

Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề

Ngoài các hoạt động tư vấn, kết nối việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM nghiên cứu tận dụng chế độ trợ cấp thất nghiệp mới để đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề.

Khi người lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhân viên trung tâm sẽ tư vấn, đề nghị người lao động trong thời gian thất nghiệp đi học nghề, học thêm kỹ năng mới đáp ứng nhu cầu thị trường đang cần, doanh nghiệp nơi họ sinh sống đang có nhu cầu tuyển dụng để dễ tìm được việc làm mới phù hợp, gần nhà.

Việc này góp phần giữ lao động nông thôn ở lại khu vực nông thôn, đáp ứng nhu cầu nhân lực và yêu cầu chuyển dịch kinh tế của địa phương.

Trong quá trình giải quyết trợ cấp thất nghiệp, cán bộ trung tâm tư vấn người lao động tham gia học nghề, nâng cao kỹ năng (Ảnh: CTV).

Theo bà Hạnh Thục, với chính sách hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn 50.000 đồng/ngày cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, công tác tư vấn người lao động đi học nghề, nâng cao kỹ năng làm việc đang ngày càng thuận lợi hơn.

Tư vấn học nghề đón đầu

Thông qua công tác tư vấn học nghề, nhân viên trung tâm được đào tạo để định hướng người lao động chọn học nghề phù hợp với khả năng, "đón đầu" xu hướng của nền kinh tế và doanh nghiệp cần.

Theo bà Hạnh Thục, để có dữ liệu tư vấn hiệu quả, Trung tâm phải dành nguồn lực để thực hiện 3 yêu cầu quan trọng.

Thứ nhất là đẩy mạnh việc thu thập, phân tích, khai thác dữ liệu thị trường lao động, từ đó xác định ngành đang thiếu, ngành bão hòa, ngành có nguy cơ bị đào thải.

Thứ hai là tư vấn học nghề theo nguyên tắc 3 phù hợp (Phù hợp năng lực người lao động, đúng nhu cầu thị trường cần và có triển vọng lâu dài).

Thứ ba là tìm kiếm cơ sở dạy nghề phù hợp để triển khai công tác đào tạo gắn với việc làm thực tế. Hệ thống trường nghề hợp tác phải phủ rộng khắp địa bàn thành phố; trường phải có liên kết với doanh nghiệp tuyển dụng để học xong là có việc làm ngày; vị trí, việc làm, thu nhập sau đào tạo phải phù hợp...

Bà Hạnh Thục cho biết: “Trung tâm rất chú trọng đầu tư đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên làm công tác này nhằm đáp ứng 3 yêu cầu trọng tâm trên. Vì phương pháp tốt mà con người chưa tốt cũng khó phát huy được hiệu quả”.