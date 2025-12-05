33 tỷ đồng dư nợ tín dụng nâng đỡ phụ nữ vùng biên xã Lìa

Xã Lìa nằm ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi phần lớn người dân là đồng bào Bru - Vân Kiều, Pa Kô. Điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế, giao thông cách trở, sinh kế phụ thuộc lớn vào thời tiết khiến đời sống người dân, đặc biệt là phụ nữ, gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh ấy, phụ nữ xã Lìa đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong hành trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lìa có 1.785 hội viên sinh hoạt tại các thôn bản. Bám sát đặc thù vùng biên, Hội tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế phù hợp, coi đây là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững. Mỗi năm, Hội giúp đỡ hơn 25 hộ phụ nữ thoát nghèo, đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phụ nữ xã Lìa là chủ thể quan trọng trong công cuộc giảm nghèo của địa phương (Ảnh: Báo Quảng Trị/Phương Thiện).

Một trong những trụ cột quan trọng là hỗ trợ vốn. Toàn xã hiện duy trì 14 tổ tiết kiệm và tín dụng với 499 thành viên, tổng dư nợ trên 33 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp phụ nữ có điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình. Song song đó, các mô hình nuôi bò, dê, heo, gà bản theo hình thức quay vòng được triển khai tại 24 thôn bản, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ.

Bên cạnh tín dụng, Hội LHPN xã Lìa còn đẩy mạnh mô hình "Phụ nữ khởi sự - khởi nghiệp", hỗ trợ gần 100 hộ phụ nữ nghèo tiếp cận vốn, được hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tổ hợp tác VANPA do phụ nữ làm chủ đã tạo việc làm cho 10-12 lao động nữ địa phương, với thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng mỗi tháng.

Giảm nghèo ở xã Lìa không chỉ dừng lại ở tăng thu nhập. Hội còn vận động xây dựng hơn 50 nhà vệ sinh hợp chuẩn, triển khai các mô hình "Góc bếp sạch", "Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp", góp phần nâng cao chất lượng sống, đồng thời gắn giảm nghèo với tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội LHPN xã Lìa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các cấp Hội và tổ chức xã hội triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Hơn 25 mô hình sinh kế cùng nhiều công trình dân sinh như hệ thống nước sinh hoạt, bếp sạch, điện năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh… đã được hỗ trợ với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng, mở ra cơ hội thoát nghèo cho hàng trăm phụ nữ vùng biên.

Câu chuyện của chị Hồ Thị Viên, thôn A Rông, là minh chứng rõ nét. Từ hộ nghèo không vốn sản xuất, chị được Hội hỗ trợ mô hình nuôi dê quay vòng. Sau một năm chăm sóc, đàn dê sinh sản, chị bán để đầu tư trồng cây ăn quả. Không chỉ thoát nghèo, chị Viên còn chủ động giúp các chị em khác cùng nuôi dê để vươn lên phát triển kinh tế.

"Trước kia gia đình tôi rất khó khăn, nhờ Hội hỗ trợ con giống và hướng dẫn cách làm ăn, cuộc sống nay đã ổn định hơn", chị Viên chia sẻ.

Các gia đình hội viên, phụ nữ xã Lìa nhận được con giống chất lượng cho mô hình nuôi dê sinh sản (Ảnh: Báo Quảng Trị/Phương Thiện).

Một điểm nhấn khác là chuyển đổi số trong hoạt động Hội. 100% cán bộ Hội được tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin; công tác tuyên truyền, hướng dẫn vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất được thực hiện qua Zalo, Facebook. Hội cũng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận dịch vụ ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt; đến nay gần 50% hội viên đã sử dụng dịch vụ tài chính số, góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin nơi vùng biên.

Song song với phát triển sinh kế, Hội LHPN xã Lìa chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 23 tổ truyền thông cộng đồng, 21 nhóm cha mẹ có con nhỏ, 6 nhóm vui chơi đọc sách, 3 mô hình “Làng quê an toàn” đã được thành lập. Phụ nữ xã Lìa còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh biên giới, phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Hướng tới nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Hội LHPN xã Lìa Hồ Thị Nguyệt cho biết, Hội đặt mục tiêu mỗi năm giúp ít nhất 7 hộ phụ nữ thoát nghèo, xây dựng thêm các mô hình sinh kế ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

"Khi phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống, cả cộng đồng sẽ phát triển bền vững hơn", bà Nguyệt nhấn mạnh.