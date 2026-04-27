2 lần từ chối nhận việc, người lao động bị “cắt” trợ cấp thất nghiệp

Người lao động thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM giới thiệu công việc phù hợp trình độ chuyên môn của họ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Từ năm 2026, Luật Việc làm năm 2025 được áp dụng, thay thế cho Luật Việc làm năm 2013. Do đó, quy định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026 áp dụng theo Luật Việc làm năm 2025, có sự điều chỉnh so với luật cũ.

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 41, Luật Việc làm năm 2025 quy định 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp, trong đó có trường hợp người lao động 2 lần từ chối việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Hiện Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm), Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố ngoài nhiệm vụ việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động còn có nhiệm vụ giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp.

Trước khi giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, trung tâm đều sẽ tư vấn, giới thiệu những công việc đang tuyển dụng cho người lao động.

Trong thời gian người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng đều phải đến trung tâm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Nếu người lao động chưa tìm được công việc phù hợp, trung tâm tiếp tục giới thiệu công việc phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của người lao động.

Nếu sau 2 lần Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu công việc mới mà người lao động từ chối không làm, cũng không có lý do chính đáng sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định này được hướng dẫn triển khai chi tiết tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp). Theo đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc 1 trong 2 trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng. Thứ nhất là người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề, trình độ được đào tạo hoặc công việc người lao động đã từng làm được ghi trong phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. Thứ hai, người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển (trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động). Theo Nghị định số 374/2025, ngày mà người lao động được xác định bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày của lần thứ 2 mà người lao động thuộc 1 trong 2 trường hợp nêu trên. Khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, việc triển khai quy định này nhằm đảm bảo quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được dùng để chi trả đúng cho người lao động đang gặp khó khăn do mất việc chứ không phải người chủ động nghỉ việc, cố tình nghỉ việc chỉ để nhận trợ cấp.

Thực tế, bảo hiểm thất nghiệp được vận hành theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro. Ai đi làm cũng đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chia sẻ nguồn tài chính này cho những người lao động chẳng may mất việc, hỗ trợ bù đắp một phần thu nhập để họ vượt qua khó khăn trong thời gian thất nghiệp.