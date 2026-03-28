10 nghề phụ nữ áp đảo nam giới, lương vượt mốc 2,6 tỷ/năm

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, có 10 nghề mà phụ nữ chiếm từ 50% lực lượng lao động trở lên, đồng thời sở hữu mức thu nhập hấp dẫn và nhu cầu tuyển dụng dự kiến tăng trong giai đoạn 2024-2034.

Đứng đầu danh sách là vị trí giám đốc tài chính, với mức lương trung bình đạt 161.700 USD/năm. Phụ nữ hiện chiếm 53% lực lượng lao động trong lĩnh vực này. Tiếp theo là giám đốc nhân sự, có mức lương trung bình 140.030 USD/năm, trong đó phụ nữ chiếm tới 76%.

Lĩnh vực y tế tiếp tục là nơi phụ nữ thể hiện ưu thế rõ rệt. Dược sĩ có mức lương trung bình 137.480 USD/năm, với 60% lao động là nữ. Trợ lý bác sĩ đạt mức 133.260 USD/năm, trong đó phụ nữ chiếm 73%.

Đáng chú ý, y tá thực hành là một trong những nghề nổi bật nhất, không chỉ có mức lương trung bình 132.050 USD/năm mà còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng dự kiến lên tới 35% - cao nhất trong top 10. Phụ nữ chiếm tới 88% lực lượng lao động ở vị trí này.

Ngoài ra, nhiều nghề khác cũng ghi nhận tỷ lệ nữ rất cao, như bác sĩ thú y, quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, chuyên gia hoạt động trị liệu và chuyên gia ngôn ngữ trị liệu.

Dù hai vị trí chuyên gia hoạt động trị liệu và chuyên gia ngôn ngữ trị liệu có mức lương thấp hơn ngưỡng 100.000 USD, lần lượt là 98.340 USD và 95.410 USD/năm, đây vẫn là những nghề có thu nhập tốt và triển vọng phát triển ổn định.

Không chỉ tập trung trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phụ nữ còn chiếm ưu thế ở một số vị trí quản lý quan trọng. Chẳng hạn, giám đốc quan hệ công chúng và gây quỹ có mức lương trung bình 132.870 USD/năm, với 70% lực lượng lao động là nữ.

Điều này cho thấy phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong các vị trí điều hành và chiến lược, thay vì chỉ tập trung vào những công việc mang tính hỗ trợ.

Theo Eva Chan, chuyên gia nghề nghiệp tại Resume Genius, điểm chung của các nghề này là đều đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, kỹ năng chuyên biệt và có lộ trình phát triển rõ ràng. Đây là những lựa chọn đáng cân nhắc đối với phụ nữ theo đuổi sự nghiệp dài hạn và thu nhập cao.

Chan cũng nhận định lĩnh vực y tế đặc biệt hấp dẫn, không chỉ nhờ mức lương cao mà còn bởi tính ổn định và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Trong khi đó, chuyên gia định hướng nghề nghiệp Colleen Paulson cho rằng nhiều công việc trong lĩnh vực này có tính linh hoạt tương đối, giúp phụ nữ dễ dàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đặc biệt trong các giai đoạn như sinh con hoặc chăm sóc gia đình.

Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng ở nhiều ngành nghề có thu nhập cao do nam giới chiếm ưu thế, tỷ lệ phụ nữ dù đang gia tăng nhưng vẫn còn khá thấp.

Kỹ sư cơ khí là một ví dụ điển hình. Tỷ lệ nữ lao động của nghề này đã tăng từ 6% trong thập niên 1980 lên 11% vào năm 2024, song khoảng cách giới vẫn còn đáng kể.

Theo Paulson, để thu hẹp khoảng cách này, các doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc mang tính hòa nhập hơn, đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ trẻ cảm thấy được chào đón và có cơ hội gắn bó lâu dài với nghề.

Dù tiến trình thu hẹp chênh lệch giới vẫn diễn ra chậm, danh sách 10 nghề lương cao do phụ nữ chiếm đa số vẫn là tín hiệu tích cực, góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của phụ nữ trong các lĩnh vực có thu nhập cao, nhu cầu lớn và triển vọng bền vững.