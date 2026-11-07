Người lao động phỏng vấn tại các sàn giao dịch việc làm tại TPHCM (Ảnh: CTV).

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong tháng 10, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục cao hơn so với số người tìm việc.

Cụ thể, số vị trí việc làm mà các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký tuyển dụng là hơn 19.500 người. Trong khi đó, số lượng người có nhu cầu tìm việc là gần 18.000 người, chênh lệch cung cầu tháng 10 là hơn 1.500 vị trí.

Phân tích cung cầu lao động theo từng ngành nghề, Trung tâm ghi nhận tỷ lệ người lao động tìm việc so với số vị trí việc làm cần người đang khá cân bằng, đặc biệt là ở nhóm 10 ngành nghề có mức cung cầu cao nhất thị trường.

Nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tháng 10 là Kinh doanh - Bán hàng - Thương mại điện tử (3.352 vị trí việc làm, chiếm hơn 17% tổng nhu cầu tuyển dụng). Trong tháng 9, nhóm ngành này chỉ đứng ở vị trí thứ hai, xếp sau nhóm Vận hành máy - Lao động kỹ thuật.

Việc nhu cầu tuyển dụng trong nhóm ngành Kinh doanh - Bán hàng - Thương mại điện tử vượt lên dẫn đầu là điều dễ hiểu vì TPHCM đang vào mùa cao điểm kinh doanh cuối năm, chuẩn bị phục vụ Tết.

Tuy vượt lên dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng nhưng lao động ngành này vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp với 3.415 lao động nhóm ngành này đăng ký tìm việc (chiếm 19% tổng nguồn cung).

Trong tháng 10, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành Vận hành máy - Lao động kỹ thuật bị đẩy xuống vị trí thứ hai với 1.952 vị trí việc làm (chiếm 10% tổng nhu cầu tuyển dụng). Tuy nhiên, lao động nhóm ngành này vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường, chỉ có 1.669 lao động đăng ký tìm việc (chiếm hơn 9% tổng nguồn cung).

Nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao thứ ba trong tháng 10 là Chế biến gỗ - Sản phẩm nội thất với 1.328 vị trí việc làm, chiếm gần 7% tổng nhu cầu tuyển dụng. Lao động có nhu cầu tìm việc trong ngành này cũng còn thiếu so với nhu cầu, chỉ có 860 người (chiếm gần 5% tổng nguồn cung).

Sau đây là 10 nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất TPHCM trong tháng 10/2026: