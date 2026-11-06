Cú "quay xe" bất ngờ, hơn 1 tỷ USD bốc hơi

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tính đến 11h ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá bitcoin giao dịch quanh vùng 75.700 USD, đánh dấu mức sụt giảm nghiêm trọng sau khi chạm đỉnh ngắn hạn trên 80.800-81.000 USD vào ngày 4/11.

Đà hưng phấn ban đầu xuất hiện khi nhà đầu tư đóng các vị thế đặt cược giá giảm sau cuộc bầu cử tại Mỹ. Tuy nhiên, phe mua nhanh chóng mất quyền kiểm soát khi áp lực chốt lời và bán xả xuất hiện dồn dập.

Bitcoin đảo chiều lao dốc sau khi chạm ngưỡng 81.000 USD, kích hoạt làn sóng thanh lý diện rộng (Ảnh: Shutterstock).

Biến động quá nhanh khiến những người giao dịch sử dụng đòn bẩy lớn trở tay không kịp. Theo số liệu từ CoinGlass, thị trường đã thanh lý lượng vị thế phái sinh trị giá tới 1,08 tỷ USD trong 24 giờ. Trong đó, khoảng 954 triệu USD thuộc về các lệnh đặt cược giá tăng (long).

Đáng chú ý, chỉ trong một giờ cao điểm, giá trị thanh lý đã vượt 560 triệu USD, thổi bay tài khoản của hơn 165.000 nhà đầu tư. Lệnh thanh lý đơn lẻ lớn nhất được ghi nhận trên nền tảng Hyperliquid với quy mô 6,62 triệu USD.

Cơn sốt sụt giảm này cũng kéo tụt các đồng tiền số vốn hóa lớn khác. Ethereum (ETH) mất 7%, rơi xuống dưới 2.300 USD. Solana (SOL) giảm 6%, Dogecoin (DOGE) mất 6,5%, trong khi XRP lùi về quanh mốc 1,25 USD.

Áp lực dây chuyền từ đợt bán tháo ở phố Wall

Đợt lao dốc của bitcoin không diễn ra đơn độc mà gắn chặt với cơn chấn động tại thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu công nghệ phố Wall vừa trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng do tâm lý lo ngại siết chặt việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo sự nghi ngại về bài toán chi tiêu khổng lồ trong lĩnh vực này.

Chỉ số Nasdaq giảm mạnh 5,5%, trong đó cổ phiếu Nvidia mất 9,3% và AMD lao dốc tới 17,3%.

Theo chuyên trang phân tích tài chính The Kobeissi Letter, chỉ số S&P 500 đã bốc hơi 2.200 tỷ USD vốn hóa chỉ trong 40 phút. Con số này gần bằng toàn bộ quy mô vốn hóa của thị trường tiền số toàn cầu (khoảng 2.600 tỷ USD). Khi tâm lý phòng thủ bao trùm giới tài chính quốc tế, dòng tiền lập tức rút mạnh khỏi các kênh đầu cơ có độ biến động cao như bitcoin.

Hiện tại, bitcoin đang kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 75.000 USD. Nếu vùng giá này bị phá vỡ dứt khoát, giá có thể tiếp tục lùi sâu về đường trung bình động 200 ngày quanh mốc 73.200 USD.

Theo phân tích kỹ thuật được Reuters dẫn lại, để khôi phục niềm tin thị trường, bitcoin cần nhanh chóng lấy lại mốc 80.000 USD và bứt phá qua vùng cản 81.300 USD.