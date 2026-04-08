Xuất nhập khẩu lập kỷ lục 93,55 tỷ USD, buôn lậu tăng mạnh dịp đầu năm

Theo số liệu mới công bố của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 93,55 tỷ USD, tăng 39,2% so với tháng trước, tương ứng tăng thêm 26,36 tỷ USD. Đây cũng là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu trong một tháng thiết lập mức cao kỷ lục.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40,3%, tương ứng tăng 13,35 tỷ USD so với tháng trước; trong khi nhập khẩu đạt 47,11 tỷ USD, tăng 38,2%, tương ứng tăng 13,01 tỷ USD.

Lũy kế quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 46,61 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1%, còn nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%.

Về thu ngân sách, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 3 đạt 43.921 tỷ đồng, tăng 38,1%. Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/3, tổng thu đạt 117.105 tỷ đồng, tương đương 26% dự toán và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cảng Cát Lái (Ảnh: Hải Long).

Trong quý I, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến. Đáng chú ý là hoạt động vận chuyển pháo nổ, thực phẩm đông lạnh không đảm bảo an toàn tại các khu vực biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc và khu vực miền Trung giáp Lào.

Trong cơ cấu vi phạm, tuyến đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,1%, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025, tập trung tại các cảng trọng điểm như Cảng Cát Lái, Cảng Hải Phòng, Cảng Cái Mép và Cảng Đà Nẵng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khai báo sai về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và vi phạm quy định nhập khẩu. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng vận chuyển trái phép dầu diesel tại vùng biển Đông Bắc và khai báo sai lượng nhiên liệu dự trữ ở khu vực biển Tây Nam.

Tuyến đường bộ ghi nhận 1.384 vụ (chiếm 28,4%), tăng 13,8%, chủ yếu tại các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia. Các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng như ưu đãi dành cho cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng như pháo nổ, đường kính, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng.

Trên tuyến hàng không, lực lượng chức năng phát hiện 249 vụ (5,1%), tăng 28%, với trị giá vi phạm ước khoảng 241,5 tỷ đồng, tập trung tại các sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Đà Nẵng.

Đối với tuyến chuyển phát nhanh và bưu điện, ghi nhận 418 vụ (8,57%), tăng 10%, với tổng trị giá vi phạm khoảng 288,1 tỷ đồng. Đáng lưu ý, đã xuất hiện tình trạng vận chuyển ma túy qua các chuyến bay quá cảnh, đồng thời lợi dụng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới để vận chuyển trái phép vàng qua đường hàng không.

Trong giai đoạn từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 4.877 vụ vi phạm, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước đạt 4.766 tỷ đồng.

Riêng công tác phòng, chống ma túy ghi nhận 46 vụ, bắt giữ 58 đối tượng. Tang vật thu giữ khoảng 244 kg ma túy các loại, bao gồm cần sa, heroin, cocaine, ketamine, ma túy tổng hợp và một số chất khác.