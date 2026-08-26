Xuất khẩu vượt 10 tỷ USD, gỗ Việt Nam tăng tốc ở thị trường châu Âu

Số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong 7 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam.

Trong đó, thị trường Mỹ vẫn giữ vị trí là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, dù giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Trung Quốc giữ vị trí thứ 2 với kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc… Riêng tại TPHCM, trong nửa đầu năm kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 4 tỷ USD.

Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TPHCM, nhận định chỉ riêng 4 thị trường gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm trên 80% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, phản ánh là thị trường quan trọng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất rõ về việc đa dạng hóa thị trường và giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ.

Thời gian qua, nỗ lực giảm phụ thuộc vào những thị trường xuất khẩu truyền thống của ngành gỗ Việt gần đây bắt đầu có tín hiệu tích cực. Đơn cử, ông Liêm dẫn chứng các thị trường nhập khẩu khác ở châu Âu như Canada, Anh, Hà Lan, Đức đang ghi nhận tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Hà Lan tăng 104% và Đức tăng 47% trong 7 tháng đầu năm.

“Đây là những tín hiệu cho thấy dư địa mở rộng thị phần của sản phẩm gỗ Việt Nam tại châu Âu vẫn còn rất lớn, nhất là khi doanh nghiệp tận dụng tốt các cam kết và lợi thế từ hiệp định thương mại tự do EVFTA”, ông Liêm nói.

Sản xuất, gia công gỗ - nội thất tại nhà máy của doanh nghiệp Việt (Ảnh: DT).

Theo các chuyên gia, châu Âu có thể trở thành “mỏ vàng” mới của ngành xuất khẩu gỗ và đồ gỗ Việt, nhất là ở mảng đồ gỗ nội thất. Theo số liệu được Bộ Công Thương dẫn từ Mordor Intelligence, thị trường nội thất châu Âu dự báo đạt khoảng 277,2 tỷ USD trong năm nay và có thể tăng lên 358,3 tỷ USD vào năm 2031, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 5,26% mỗi năm.

Theo ông Liêm, những con số này cho thấy Việt Nam không chỉ có lợi thế về năng lực sản xuất, mà đã từng bước hình thành năng lực cung ứng, thiết kế và đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính. Đây chính là nền tảng để ngành nội thất Việt Nam tiến thêm một bước: từ một trung tâm sản xuất theo đơn hàng trở thành một trung tâm thiết kế, sản xuất và phân phối nội thất có vị thế trong khu vực.

Có điều, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ cho hay đang phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường, nguồn gốc nguyên liệu, truy xuất chuỗi cung ứng, chi phí logistics, chính sách thương mại và sức mua tại các thị trường lớn. Trong đó, chính sách thuế quan của Mỹ dự báo sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm thêm thị trường mới, đa dạng đối tác, khách hàng được xem là giải pháp quan trọng. Ông Đặng Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triển lãm VIFA Liên Minh, cho biết dự kiến đầu tháng 9 tới tại TPHCM, hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng kết nối tại Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam ASEAN (VIFA ASEAN 2026).

Hơn 600 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế không chỉ giới thiệu sản phẩm, còn gặp gỡ, trao đổi giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và sản xuất bền vững với mạng lưới các nhà đầu tư, nhà mua hàng trong nước và quốc tế từ Mỹ, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hà Lan...

Theo ông Trần Ngọc Liêm, những biến động tại một số thị trường lớn trong năm nay cho thấy doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm các thị trường mới, phân khúc mới và đối tác mới. Trong đó, VIFA ASEAN 2026 là cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Đông và các nước ASEAN…