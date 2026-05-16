Xuất hiện công ty hàng không FLC 6.000 tỷ đồng: Liên tục đổi tên, tăng vốn

Thị trường hàng không Việt Nam vừa xuất hiện pháp nhân mới mang tên Công ty cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC, với trụ sở đặt tại khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong, được thành lập vào cuối tháng 2 vừa qua, với 193 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, lĩnh vực chính là cho thuê kho phụ tùng máy bay, mua và cho thuê tàu bay.

Thời điểm thành lập, Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong đăng ký vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần Tập đoàn FLC góp 1.497 tỷ đồng, sở hữu 99,8% cổ phần; ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền mỗi người góp 1,5 tỷ đồng, sở hữu 0,1% cổ phần/người.

Xuất hiện công ty hàng không FLC 6.000 tỷ đồng (Ảnh: IT).

Không lâu sau khi thành lập, Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV. Sau thêm vài lần tăng vốn và đổi tên, đến giữa tháng 5, Công ty cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Ông Trịnh Huy Linh (sinh năm 1990) hiện là Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC. Ông Linh hiện cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán ARTEX - doanh nghiệp có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

Ở diễn biến khác, FLC chính thức tiếp quản lại quyền điều hành và quản trị hãng hàng không Bamboo Airways từ ngày 25/9/2025 và đang trong quá trình khôi phục hoạt động, quy mô cho hãng hàng không này.

Việc mở rộng hoạt động đầu tư diễn ra trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết trở lại với vai trò Chủ tịch HĐQT FLC sau nhiều năm vắng bóng. Trước đó, ở các sự kiện tham gia, ông chủ yếu được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập Tập đoàn FLC và hãng bay Bamboo Airways.

Thực tế, sau khi ông Quyết trở lại, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái. Công ty Chứng khoán Artex được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Hay mới đây, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Chứng khoán Artex từ ngày 6/3. Thông báo đánh dấu việc cổ đông FLC có thể giao dịch cổ phiếu trở lại sau gần 3 năm bị tạm dừng.

Năm qua, ông Trịnh Văn Quyết được biết đã huy động được 1.500 tỷ đồng vốn tư nhân, FLC theo đó đã điều chỉnh vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính. Cuối năm 2025, vốn điều lệ của tập đoàn được nâng từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp thành viên như Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng tăng vốn thêm 400 tỷ đồng, lên 6.076 tỷ đồng.