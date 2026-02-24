Xu hướng tặng quà vàng cho người thân trong ngày Thần Tài 2026

Trao lộc vàng ngày Thần Tài, mở cánh cửa thịnh vượng

Theo truyền thống, ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) là dịp người Việt gửi gắm mong cầu tài lộc cho năm mới. Tuy nhiên, ý nghĩa này đã được mở rộng trong bối cảnh hiện đại, không chỉ dừng lại ở việc tích lũy cá nhân, mà còn thể hiện sự trân trọng đến những người thân yêu.

Đối với gia đình, món quà vàng dành tặng cha mẹ, ông bà không chỉ mang lời chúc sung túc mà còn là mong ước về sức khỏe, bình an. Với giá trị bền vững, vàng trở thành món quà gửi gắm tình cảm và thay lời cảm ơn cho những yêu thương đã luôn ở bên.

Trong quan hệ đối tác và khách hàng, quà vàng ngày Thần Tài thể hiện sự trân trọng và mong muốn gắn kết lâu dài. Đây không chỉ là lời chúc làm ăn thuận lợi mà còn là cách khẳng định tinh thần hợp tác, cùng nhau hướng đến sự phát triển bền vững.

Đối với mỗi cá nhân, ngày Thần Tài còn là khoảnh khắc để nhìn lại chính mình. Một món quà vàng dành cho bản thân không đơn thuần là tích lũy tài sản, mà là cách tự ghi nhận những cố gắng, kiên trì suốt một năm đã qua. Đó cũng là lời chào năm mới đầy tích cực - trân trọng hiện tại, tin tưởng vào hành trình phía trước và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới.

Vậy nên, một món quà vàng được gửi trao đúng lúc trở thành cầu nối tình cảm đến gia đình, đối tác và bản thân để mở cánh cửa thịnh vượng cho năm mới.

Thần Tài không chỉ là dịp "rước lộc" đầu năm, mà còn là khoảnh khắc để gửi gắm những lời chúc tốt lành (Ảnh: PNJ).

Đa dạng thiết kế quà vàng Thần Tài 2026

Thấu hiểu ý nghĩa này, đồng hành cùng tinh thần chủ động tiến bước của năm Bính Ngọ, PNJ giới thiệu loạt sản phẩm vàng độc đáo cho dịp Thần Tài 2026, giúp người tiêu dùng "Tiến bước đón Lộc, mở cửa nghênh Tài".

Gửi gắm khát vọng khai mở năm mới vươn mình mạnh mẽ, sung túc và thịnh vượng, Vàng kỷ niệm 99,99% của PNJ được thiết kế dưới dạng vàng miếng tài lộc 1 chỉ và 0,5 chỉ, ép vỉ nhựa trong, đảm bảo giá trị tích lũy bền vững và ý nghĩa may mắn trọn vẹn.

PNJ ra mắt Vàng kỷ niệm 99,99% với các thiết kế Tài - Lộc - Phát - Phú - Quý - An - Phúc - Thọ (Ảnh: PNJ).

Với những người yêu thích trải nghiệm mới lạ, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc mang đến một cách “rước lộc” đầy cảm hứng. Sản phẩm lấy linh vật ngựa làm trung tâm, thể hiện tinh thần đón Tết 2026 với tâm thế mới: chủ động hành động, mạnh mẽ tiến bước.

Trải nghiệm “túi mù” mới lạ với năm thiết kế Ngựa cách điệu - tượng trưng cho tài lộc, công danh, tình duyên, sức khỏe và phiên bản đặc biệt (Secret) lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Chín Hồng Mao trong truyền thuyết.

Mỗi Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc đi kèm bộ phụ kiện gồm dây đeo và túi da hình túi lộc xinh xắn (Ảnh: PNJ).

Trong khi đó, với những ai tìm kiếm món quà nhỏ nhắn dễ trao gửi hoặc mong muốn tích lũy nhẹ nhàng đầu năm, các sản phẩm vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát và charm (phụ kiện) vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc là lựa chọn phù hợp.

Còn với nhu cầu làm đẹp và thể hiện phong cách sống hiện đại, bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold và bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý sẽ là những gợi ý không thể bỏ qua. Với thiết kế trẻ trung, dễ ứng dụng, trang sức vàng của PNJ hiện diện trong đời sống hằng ngày như một điểm nhấn phong cách, đồng hành cùng người trẻ tự tin tỏa sáng suốt năm mới.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát có trọng lượng 0,3 chỉ, mang đến trải nghiệm tích lũy mới (Ảnh: PNJ).

Song song với việc phát triển sản phẩm, PNJ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 thực hiện thanh toán theo đúng quy định hiện hành thông qua tài khoản ngân hàng của khách hàng và tài khoản thanh toán của công ty.

PNJ đồng thời mở rộng thêm các giải pháp và quyền lợi nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho khách hàng, đặc biệt với các giao dịch có giá trị dưới 20 triệu đồng.

PNJ liên kết với hơn 20 ngân hàng để hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng, bao gồm hình thức trả thẳng và trả góp khi mua trang sức dưới 20 triệu đồng.

Đối với khách hàng bán vàng từ ngày 9/2, với các giao dịch chi trả qua ngân hàng, PNJ cam kết thanh toán đến khách hàng trong ngày áp dụng cho giao dịch trước 16h30 (Thứ hai đến thứ sáu).

Với giao dịch sau 16h30 (Thứ hai đến thứ sáu), các ngày thứ bảy, chủ nhật và lễ, Tết khách hàng được thanh toán ngày kế tiếp.

Thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm quà tặng vàng, PNJ không chỉ đáp ứng nhu cầu “rước lộc” ngày Thần Tài, mà còn giúp mỗi món quà vàng trở thành thông điệp đánh dấu một khởi đầu tràn đầy niềm tin, động lực và những bứt phá hướng đến thành công trong năm mới.

