Xu hướng sở hữu xe trọn gói, Hyundai Thành Công ra mắt bảo hiểm liên kết chính hãng

Theo đại diện HTV, nhu cầu của người dùng ô tô đang dịch chuyển theo hướng ưu tiên giải pháp sở hữu trọn gói, kết nối giữa sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và các tiện ích tài chính.

Bên cạnh chất lượng xe, nhóm yếu tố minh bạch, thuận tiện và chuẩn chính hãng trong bồi thường - sửa chữa ngày càng được người mua quan tâm, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và chi phí sử dụng xe tăng.

Hyundai Auto Care được triển khai tại các hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc (Ảnh: HTV).

Hyundai Auto Care được phát triển theo mô hình liên kết giữa hãng, hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền và các đối tác bảo hiểm, nhằm đồng bộ trải nghiệm, tối ưu thao tác cho khách hàng trong quá trình mua, tái tục và sử dụng bảo hiểm.

Về quyền lợi, HTV cho biết Hyundai Auto Care có mức phí từ 0,99% giá trị xe. Khách hàng được sửa chữa 100% tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc, sử dụng dịch vụ và phụ tùng theo tiêu chuẩn chính hãng. Gói bảo hiểm cũng tích hợp cứu hộ miễn phí 24/7, triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các địa phương có đại lý Hyundai đáp ứng cứu hộ, với phạm vi hỗ trợ tối đa 80km.

Hyundai Tucson - mẫu xe bán chạy của Hyundai Thành Công trong năm 2025 (Ảnh: HTV).

Ngoài ra, các quyền lợi bổ sung như bảo hiểm thủy kích, mất cắp bộ phận, không khấu hao khi sửa chữa, hỗ trợ chi phí thuê xe… được tích hợp trong phí bảo hiểm tùy theo gói sản phẩm, thay vì tách rời theo từng hạng mục.

HTV cho biết quy trình bồi thường được tinh giản theo hướng minh bạch và xử lý nhanh, đồng thời việc cấp mới hoặc tái tục có thể thực hiện linh hoạt ngay tại hệ thống đại lý nhằm tăng tính thuận tiện cho khách hàng.

Hyundai Creta là mẫu SUV đô thị được nhiều khách hàng lựa chọn cho nhu cầu di chuyển hằng ngày (Ảnh: HTV).

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Ngọc Đức - Tổng giám đốc HTV - cho biết doanh nghiệp bước vào năm 2026 với định hướng mở rộng hệ sinh thái phục vụ khách hàng, từ sản phẩm đến hậu mãi và các giải pháp tài chính.

“Bước sang năm 2026, Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục triển khai chiến lược ‘Lấy khách hàng làm trung tâm’ với tầm nhìn dài hạn, không chỉ nằm ở sản phẩm hay công nghệ mà còn ở cách chúng tôi chăm sóc và đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời xe. Hyundai Auto Care là minh chứng rõ nét cho định hướng đó”, ông Lê Ngọc Đức chia sẻ.

Theo HTV, việc ra mắt Hyundai Auto Care nằm trong kế hoạch phát triển năm 2026, hướng tới gia tăng giá trị sở hữu xe Hyundai tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh và người dùng ưu tiên các giải pháp đồng bộ, rõ ràng, thuận tiện.