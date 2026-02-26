Xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Thị trường vàng lại bước vào giai đoạn cao điểm sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua tăng mạnh. Người dân xếp hàng tại các cửa hàng vàng lúc sáng sớm để mua vàng với quan niệm “lấy lộc” đầu năm. Việc vàng được xem là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng khiến ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn trở thành một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường kim loại quý.

Vía Thần Tài năm nay diễn ra vào ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Đây được xem như “ngày hội vàng” lớn nhất năm, ghi nhận sức mua tăng vọt và những hàng người nối dài trước các tiệm vàng ở Hà Nội và TPHCM.

Hai năm trở lại đây, tại các thương hiệu lớn tại Hà Nội và TPHCM, mặt hàng vàng bốn số 9 như vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng SJC… trong dịp vía Thần Tài đều trở nên khan hiếm.

Cảnh tượng xếp hàng chờ mua vàng đã diễn ra tại nhiều đơn vị từ trước Tết. Một số đơn vị thậm chí đã phải giới hạn số lượng mua dù chưa phải là ngày giao dịch cao điểm nhất .

Các đơn vị dịp này đang đẩy mạnh giới thiệu các loại vàng nữ trang, vỉ ép, linh vật hay sản phẩm có thêm tiền công chế tác.

Với những khách hàng chỉ chọn mua mặt hàng truyền thống, không ít người phản ánh phải đi 4-5 tiệm mới mua được một chỉ vàng nhẫn, hoặc sẽ phải xếp hàng nhiều giờ. Khó mua vàng ở kênh truyền thống còn khiến thị trường "chợ đen" thời gian qua trở thành nơi giao dịch nhộn nhịp với mức giá cao hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Khách hàng thậm chí chỉ có thể mua vàng “trên giấy”. Theo đó, khách hàng đặt cọc song phải chờ vài tháng mới có thể nhận hàng. Phía doanh nghiệp cũng phải "gối đầu" lịch hẹn, kéo dài thời gian trả hàng trong bối cảnh nhu cầu tăng cao nhưng hàng khan hiếm. Tình trạng xếp hàng tại nhiều cửa hàng lớn kéo dài nhiều ngày nay, dù khách hàng có thể đặt mua trực tuyến trên website.

Thực tế, đây không phải lần đầu thị trường ghi nhận tình trạng vàng nhẫn, vàng miếng "cháy" hàng. Tình trạng này xuất phát từ lực cầu mạnh, nhưng nguồn cung hạn chế, từng diễn ra vào dịp sau Tết Nguyên đán và vía Thần Tài các năm trước.

Trước đây, kịch bản giá vàng ngày vía Thần Tài thường là tăng mạnh từ trước Tết Nguyên đán rồi đảo chiều vào mùng 9, đến ngày vía Thần Tài lại tăng vọt trước khi lao dốc những ngày sau đó. Tuy nhiên, từ năm 2022, giá vàng vẫn tăng bền bỉ sau dịp vía Thần Tài.

Năm ngoái, vía Thần Tài rơi vào ngày 7/2. Khi đó, doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 84,6-89,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) còn giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 86,4-89,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, người mua vàng miếng vào ngày vía Thần Tài năm 2025 hiện đã lãi tới 94 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng nhẫn từ đó đến nay người dân đã lãi tới hơn 92 triệu đồng/lượng.

Trước sức nóng của thị trường vàng miếng và vàng nhẫn, nhiều doanh nghiệp thông báo sẽ mở cửa sớm hơn thường lệ nhằm phục vụ nhu cầu mua vàng lấy may trong dịp vía Thần Tài. Thông thường, các doanh nghiệp mở cửa lúc 8h30 và đóng cửa lúc 18h30 song dịp vía Thần Tài các đơn vị sẽ mở cửa từ 6h30 sáng và đóng cửa khi hết khách.