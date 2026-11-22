Cuối tuần, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI niêm yết quanh mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào, 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6,5 triệu đồng/lượng chỉ trong một tuần.

Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K một số thương hiệu cũng giảm tương ứng và có sự cách biệt. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch vàng nhẫn trơn mua vào - bán ra lần lượt là 127,3-133,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn trơn của thương hiệu này là 128,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 133,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng nhẫn trơn chiều mua vào chỉ còn 126 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn một số thương hiệu khác gần 2 triệu đồng.

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử của giá vàng trong nước lên tới 190-191 triệu đồng/lượng cuối tháng một vừa qua, kim loại quý hiện mất tới 56 triệu đồng/lượng (tương đương mức giảm khoảng 30%).

Giá vàng giảm miệt mài trong nhiều tháng nay khiến những người trót mua vàng ở vùng đỉnh, thậm chí xếp hàng mua vàng dịp Thần Tài 2026 (cuối tháng 2) đến giờ sốt ruột vì lỗ nặng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quốc Minh (ngụ TPHCM) kể thời điểm cuối tháng một khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới rồi chạm mốc cao nhất lịch sử trên 190 triệu đồng/lượng, anh từng đi xếp hàng ở các cửa hàng vàng nhưng chỉ mua được 1-2 chỉ vàng nhẫn trơn.

Đến ngày Thần Tài (26/2), khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn hạ nhiệt về quanh khoảng 185-186 triệu đồng/lượng, anh tiếp tục xếp hàng đi mua vàng.

“Mất cả buổi sáng để xếp hàng ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) nên tôi quyết định dùng toàn bộ tiền nhàn rỗi lúc bấy giờ mua 3 lượng vàng 24K, là sản phẩm vàng Thần Tài với các miếng vàng có đủ tên Tài - Phúc - Lộc - An… Tổng 3 lượng vàng lúc bấy giờ là 555 triệu đồng, giá 185 triệu đồng/lượng. Lúc mua được còn hào hứng vì nghĩ giá sẽ tăng, thậm chí dự báo lúc bấy giờ còn cho rằng vàng có thể lên tới 200 triệu đồng/lượng. Vậy mà giờ, khoản đầu tư này tạm tính đang lỗ khoảng 170 triệu đồng - nếu bán ra lúc này”, anh Minh than.

Những sản phẩm vàng miếng 24K anh Minh mua giá 185 triệu đồng/lượng (Ảnh: NVCC).

Không chỉ anh Minh, hồi đầu năm nay khi giá vàng tăng nóng, thị trường vàng thường xuyên xảy ra tình trạng nguồn cung khan hiếm, nhu cầu mua cao và người dân phải xếp hàng chờ mua vàng.

Tuy nhiên hiện tại, giá giảm sâu và nhu cầu giao dịch vàng cũng sụt giảm. Người đu đỉnh vàng nếu bán ra lúc này sẽ chịu thiệt vì giá giảm sâu và cách biệt giá mua vào - bán ra được doanh nghiệp giãn rộng lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích giá vàng liên tục lao dốc gần đây chủ yếu do thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Fed được dự báo có thể tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm thay vì 0,25 điểm phần trăm như trước đó, thậm chí kéo dài chu kỳ tăng lãi suất đến quý I/2027.

Đồng thời, áp lực bán vàng, bạc để bổ sung tiền ký quỹ khi chứng khoán cũng bị bán tháo càng đẩy kim loại quý giảm sâu. Nếu tính từ vùng 4.150 USD/ounce khoảng hai tuần trước, kim loại quý giảm tới 600 USD/ounce. Nếu so với mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng một, giá vàng “bốc hơi” khoảng 2.100 USD/ounce, tương đương hơn 36%.

Ông Phương dự báo, giá vàng có thể giảm thêm khoảng 100 USD/ounce từ nay cho tới khi Fed họp vào ngày 10/12. Phải sau khi thông tin chính sách tiền tệ được công bố và thị trường hấp thụ hết, áp lực bán có thể giảm, dòng tiền quay trở lại. Tuy nhiên, dự báo của ông Phương dựa trên diễn biến hiện tại và không đồng nghĩa giá vàng đã tạo đáy.

“Với người đang nắm giữ vàng bằng tiền nhàn rỗi, chưa có nhu cầu sử dụng vốn cũng chưa nên vội hoảng loạn bán tháo. Dù vậy, nhà đầu tư cũng không nên kỳ vọng giá có thể lập tức quay lại vùng đỉnh lịch sử. Riêng những người có ý định mua vàng lúc này cần giải ngân thận trọng, không vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính”, ông Phương nói.

Khách xếp hàng chờ mua vàng ở một công ty vàng tại TPHCM hồi đầu năm nay (Ảnh: Lam Giang).

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng gần đây dù có nhiều yếu tố hỗ trợ nhưng giá vàng chủ yếu là nhịp hồi kỹ thuật, chưa hình thành xu hướng đi lên sau cú sập mạnh từ hồi đầu năm. Xu hướng hiện tại, thậm chí là trong trung hạn dự báo giá vàng vẫn đi xuống nhiều hơn.

“Với những người đang nắm giữ nhiều vàng hoặc chiếm tỷ trọng quá lớn trong danh mục hoặc có vay mượn để mua thì giá lên lại là cơ hội bán ra nhằm hạ bớt tỷ trọng. Những nhà đầu tư có ít hoặc còn nhiều tiền nhàn rỗi, dự định nắm giữ dài hạn có thể mua dần ở những phiên giảm”, ông Khánh nêu quan điểm.