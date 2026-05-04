Xe điện Trung Quốc đã sẵn sàng thống trị thế kỷ 21?

Một chiếc SUV bóng bẩy có khả năng massage chân bằng cơ cấu cơ khí phức tạp. Một mẫu minivan hạng sang trang bị ghế xoay tự động giúp hành khách bước vào hàng ghế thứ ba dễ dàng. Thậm chí có những mẫu xe biến thành rạp hát di động với dàn loa chuẩn phòng thu và đèn pha chiếu phim trực tiếp lên tường.

Những tính năng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim viễn tưởng lại hiện diện dày đặc tại triển lãm ô tô Bắc Kinh đầu tháng 5. Ngay cả những mẫu xe thuộc phân khúc giá rẻ cũng được tích hợp hàng loạt công nghệ lái thông minh vượt trội.

Với người tiêu dùng, những lựa chọn đa dạng này giống như một giấc mơ công nghệ hiện đại. Nhưng dưới góc nhìn kinh tế và tài chính, sự trỗi dậy của những cỗ máy này đang tạo ra một mối đe dọa mang tính sống còn đối với các hãng xe truyền thống.

Theo ghi nhận từ CNN, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tung ra thị trường những sản phẩm có quy mô khổng lồ cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Thông điệp phát đi từ không gian triển lãm rộng tương đương 70 sân bóng vô cùng rõ ràng.

Một thế lực công nghiệp mới đang tiến về phía trước không ngừng với công nghệ mà họ tin sẽ định hình thế kỷ 21.

Từ những cỗ máy tích hợp rạp hát di động đến khát vọng xuất khẩu hệ sinh thái công nghệ, một thế lực tỷ USD đang âm thầm thiết lập lại trật tự kinh tế toàn cầu (Ảnh: CNN).

Áp lực nội địa đẩy làn sóng “xuất ngoại”

Giành lấy tập khách hàng quốc tế giờ đây không còn là mục tiêu mở rộng đơn thuần mà đã trở thành nhiệm vụ mang tính sống còn. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hiện sở hữu thị trường phương tiện năng lượng mới có quy mô lớn nhất toàn cầu. Tại các siêu đô thị sầm uất, tiếng ồn của động cơ đốt trong đang dần biến mất và nhường chỗ cho âm thanh êm ái của động cơ điện.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính bên trong lại bộc lộ nhiều mảng tối đầy thách thức. Cuộc chiến giá cả kéo dài nhiều năm qua đã đẩy thị trường vào tình trạng dư thừa nguồn cung. Lợi nhuận của các doanh nghiệp bị bào mòn nhanh chóng giữa một môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Dữ liệu từ Reuters chỉ ra doanh số ô tô tại thị trường nội địa trong quý đầu năm nay đã sụt giảm 18% so với cùng kỳ. Các chuyên gia phân tích tài chính dự báo đà đi ngang hoặc suy giảm này sẽ còn tiếp diễn. Đứng trước bài toán sinh tử, thị trường quốc tế nhanh chóng trở thành chiếc phao cứu sinh mang lại biên lợi nhuận cao hơn và dư địa tăng trưởng rộng mở.

Quá trình xuất ngoại đang được các tập đoàn đẩy nhanh với tốc độ chóng mặt. Báo cáo chính thức cho thấy xuất khẩu xe điện trong quý đầu năm đã tăng vọt 78%. Năm ngoái, tổng lượng ô tô xuất khẩu đạt mức 5,8 triệu chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng gần 20%.

Thương hiệu Aito được hậu thuẫn bởi tập đoàn Huawei là một minh chứng rõ nét cho chiến lược này. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng doanh số lên một triệu xe mỗi năm vào cuối thập kỷ. Tỷ trọng doanh số quốc tế dự kiến chiếm 20% trong ba năm tới, một bước nhảy vọt so với mức chưa tới 1% hiện tại.

Chuyên gia Pedro Pacheco từ tổ chức Gartner nhận định các hãng xe đã nhận ra họ không thể chỉ dựa dẫm vào thị trường nội địa.

Các hãng xe hàng đầu Trung Quốc đặt cược lớn rằng thế giới sẽ chọn tầm nhìn “tương lai điện hóa” của họ, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào trạm xăng (Ảnh minh họa: Thetricontinental).

Cuộc càn quét thị trường quốc tế

Làn sóng phương tiện năng lượng mới tràn ra toàn cầu đang tạo ra những tác động kinh tế vĩ mô sâu rộng. Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với một cú sốc thương mại kéo dài chưa từng có. Dữ liệu phân tích mới nhất được The Guardian trích dẫn cho thấy thặng dư thương mại của Bắc Kinh với khối này đã chạm mức kỷ lục 83 tỷ USD chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026.

Động lực chính tạo nên con số khổng lồ này xuất phát từ nhu cầu bùng nổ của người tiêu dùng châu Âu đối với các dòng xe ngoại nhập. Doanh số xe điện và hybrid đã tăng gần gấp đôi, từ 11 tỷ USD trong quý đầu năm ngoái lên mức 20,6 tỷ USD trong năm nay.

Nếu tính gộp cả các thị trường như Anh, Na Uy và Thụy Sĩ, khu vực châu Âu hiện đang chiếm tới 42% tổng doanh số xe điện xuất khẩu toàn cầu của cường quốc châu Á. Đáng chú ý, mức tăng trưởng đột biến 50% được ghi nhận ngay trong tháng 3.

Sự bành trướng nhanh chóng này diễn ra bất chấp những rào cản phòng vệ thương mại từ các nền kinh tế phương Tây. Tại Mỹ, cánh cửa gần như đóng sập đối với các dòng xe ngoại nhập. Hơn 70 nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro sâu rộng đối với chuỗi cung ứng và an ninh quốc gia.

Châu Âu chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn để cân bằng sân chơi. Dù vậy, các thương hiệu ngoại vẫn đủ sức cạnh tranh mạnh mẽ nhờ lợi thế vượt trội về chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng nội địa sâu rộng. Lượng xe đăng ký mới của hãng BYD tại thị trường EU vẫn ghi nhận mức tăng trưởng gần 170% trong quý đầu năm.

Trung Quốc hiện sở hữu thị trường xe điện lớn nhất thế giới, với hơn một nửa số xe bán ra là xe điện hoặc hybrid (Ảnh minh họa: Rinnovabili).

Hệ sinh thái công nghệ định hình tương lai

Cuộc chơi thương mại hiện tại không chỉ dừng lại ở việc thay thế động cơ đốt trong bằng những khối pin điện. Dạo một vòng qua không gian triển lãm rộng lớn tại Bắc Kinh, giới phân tích dễ dàng nhận ra một hệ sinh thái công nghệ tương lai đang được thành hình. Cuộc đua cốt lõi giờ đây xoay quanh nền tảng công nghệ và khả năng tự chủ.

Ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới với mức độ tự động hóa cao đang trở thành biểu tượng quyền lực mới. Việc chuyển giao công nghệ cho các đối tác nước ngoài đánh dấu một sự đảo chiều mạnh mẽ so với vài thập kỷ trước, thời điểm họ còn phải liên doanh để học hỏi kinh nghiệm từ phương Tây.

Các tập đoàn lớn không giấu giếm tham vọng đẩy xa ranh giới công nghệ di chuyển. Hãng xe XPeng dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt ô tô bay ngay từ năm tới. Lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ họ đã nhận được hơn 7.000 đơn đặt hàng cho loại phương tiện có khả năng vừa di chuyển trên đường bộ vừa cất cánh trên không.

Không dừng lại ở đó, những cỗ máy robot hình người cũng dự kiến được đưa vào sản xuất thương mại vào quý cuối năm 2026.

Tương tự như cách các tập đoàn công nghệ Mỹ đang xây dựng tương lai với đội xe tự lái, các đối thủ châu Á cũng đang dựng lên một hệ sinh thái công nghệ riêng biệt. Các cuộc thử nghiệm về taxi tự lái đang được gấp rút triển khai tại Quảng Châu và nhắm tới mục tiêu thử nghiệm toàn cầu vào năm 2027.

Bà Stella Li, lãnh đạo cấp cao của BYD chia sẻ với CNN rằng một khi người dùng đã trải nghiệm sự ưu việt của công nghệ mới, thói quen tiêu dùng sẽ thay đổi vĩnh viễn.

Làn sóng công nghệ mới tràn ra toàn cầu không đơn thuần là một bài toán giải quyết lượng hàng tồn kho. Đó là sự xuất khẩu của cả một mô hình công nghiệp hoàn toàn mới, nơi công nghệ lõi và năng lượng sạch nắm giữ vai trò quyết định.

Khi bản đồ tiêu dùng toàn cầu thay đổi, cuộc đua giành vị thế dẫn dắt thế kỷ 21 đã bắt đầu. Và lần này, Trung Quốc không còn đi sau mà đang tăng tốc để dẫn đầu.