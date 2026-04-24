Xe điện tăng tốc: Trung Quốc tiến gần ngày “khai tử” xe xăng?

Sau khi chinh phục các siêu đô thị giàu có, làn sóng xe điện tại Trung Quốc đang âm thầm tiến về những khu vực nội địa kém phát triển hơn. Nơi đây được xem là “mặt trận cuối” để định đoạt số phận của xe động cơ đốt trong tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Hiện xe điện đã chiếm khoảng một nửa doanh số ô tô toàn quốc, thậm chí vượt mặt xe xăng tại nhiều đô thị cấp một và cấp hai như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Thâm Quyến. Tuy nhiên, tại các thành phố khác - chiếm tới 80% khu vực đô thị - tỷ lệ này vẫn dưới 40%, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn.

Theo giới phân tích, chính khu vực này sẽ trở thành động lực cho “làn sóng điện hóa” tiếp theo. Khi xe điện dần phổ cập xuống các thị trường đại chúng, áp lực sẽ gia tăng mạnh mẽ lên các hãng xe truyền thống - những doanh nghiệp vẫn phụ thuộc phần lớn vào xe xăng và chưa chuyển mình đủ nhanh.

Dù các tên tuổi như Volkswagen, Toyota, Honda, BMW hay General Motors vẫn nằm trong nhóm bán chạy nhất, họ chủ yếu dựa vào xe động cơ đốt trong, trong khi thị phần xe điện còn khá mờ nhạt.

Các mẫu xe điện của hãng Trung Quốc Xpeng (Ảnh: InsideEVs)

Dự báo cho thấy, thị trường xe điện tại các thành phố cấp thấp có thể đạt “điểm bùng phát” và chiếm khoảng 50% doanh số vào cuối năm 2027. Nếu kịch bản này xảy ra, lượng xe xăng dư thừa có thể bị đẩy mạnh ra thị trường quốc tế.

Sự thay đổi cũng diễn ra ở tâm lý tiêu dùng. Nếu trước đây người Trung Quốc chuộng xe ngoại như biểu tượng địa vị, thì nay xe điện lại gắn liền với niềm tự hào công nghệ nội địa, một lợi thế lớn cho các thương hiệu trong nước.

Tham vọng điện hóa của Trung Quốc không chỉ đến từ nhu cầu thị trường mà còn được hậu thuẫn bởi chính sách. Chính phủ nước này đang tăng tốc mở rộng hạ tầng sạc, hướng tới hàng chục triệu điểm sạc công cộng, đặc biệt tại nông thôn, trạm dừng cao tốc và bãi đỗ xe công cộng. Giới quan sát cho rằng đây là yếu tố then chốt để xóa bỏ rào cản lớn nhất với người dùng ở khu vực ngoài đô thị lớn.

Song song, các hãng nội địa như BYD và Geely liên tục tung ra các mẫu xe giá cạnh tranh giúp thu hẹp khoảng cách chi phí. Trong khi đó, những "ông lớn" công nghệ pin như CATL đang đẩy giới hạn kỹ thuật lên cao hơn, với các dòng pin có thể cho phạm vi hoạt động tới 1.500km mỗi lần sạc.

Dữ liệu thị trường cho thấy bước ngoặt đã đến rất gần. Năm ngoái, Trung Quốc tiêu thụ 27,8 triệu xe, trong đó xe điện và xe xăng ngang bằng nhau. Trong khi 5 năm trước đó, xe xăng vẫn áp đảo tuyệt đối.

Tuy nhiên, con đường “xóa sổ” xe xăng không hoàn toàn bằng phẳng. Cạnh tranh khốc liệt, chiến tranh giá và lợi nhuận suy giảm đang bào mòn toàn ngành. Đồng thời, một số hãng xe vẫn do dự trong việc từ bỏ xe xăng, đặc biệt khi họ đã đầu tư lớn vào hệ thống sản xuất hiện tại.

Ngay cả Volkswagen cũng thừa nhận kỷ nguyên xe xăng có thể kéo dài lâu hơn dự đoán, nhất là tại các thành phố nhỏ, nơi hạ tầng và thu nhập vẫn là rào cản.

Dù vậy, xu hướng dài hạn dường như đã được định hình. Các chuyên gia cho rằng khi công nghệ pin cải thiện, giá thành giảm và hạ tầng hoàn thiện, xe điện đang tiến từng bước vững chắc từ đô thị giàu có ra toàn bộ thị trường đại chúng.