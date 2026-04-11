Xây dựng nhà máy nhiệt điện hơn 2 tỷ USD ở Khánh Hòa

Ngày 10/4, UBND tỉnh Khánh Hòa và nhà đầu tư tổ chức lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná.

Dự án được quy hoạch gồm nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG, công suất 1.500 MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm. Bên cạnh đó là hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí, khu bồn chứa, bến cảng nhập khí, đê chắn sóng cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ phục vụ vận hành.

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa và nhà đầu tư tại lễ ký kết hợp đồng (Ảnh: Thanh Sơn).

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước của dự án là gần 140ha. Nhà máy nhiệt điện này có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 57.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,2 tỷ USD). Tiến độ đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào vận hành trong năm 2030.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định đây là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách địa phương mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná (Ảnh: Thanh Sơn).

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná là một trong những dự án động lực của Tổ hợp công nghiệp - năng lượng tại Cà Ná.

“Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, bước chuẩn bị ban đầu cần thiết cho việc hình thành trung tâm năng lượng của cả khu vực. Với quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa cũng như nhà đầu tư, tôi tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ”, ông Long nhấn mạnh.