Chị Diễm, nhân viên văn phòng ở phường Xuân Hòa (TPHCM), đang tìm vé cho gia đình 4 người về quê nội ở Nghệ An dịp Tết. Theo chị, khi hỏi đại lý, nhiều chuyến bay Vietnam Airlines vào buổi sáng 4/2/2027 (tức 28 tháng Chạp) đã hết vé, chỉ còn chuyến khởi hành lúc 13g với giá gần 5 triệu đồng/vé, trong khi giá vé bay đêm khoảng 3,7 triệu đồng/vé. Giá vé các chặng đã bao gồm thuế, phí.

Nếu chọn phương án này, gia đình chị phải chi khoảng 40 triệu đồng cho vé khứ hồi. Theo chị mức giá hỏi đại lý hôm nay lại cao hơn đợt cuối tháng 10 - thời điểm Vietnam Airlines cao nhất chỉ 4 triệu đồng/vé hạng phổ thông.

Giá vé khởi hành TPHCM - Vinh (Nghệ An) lúc 13g có giá 5,5 triệu đồng, khởi hành ngày 28 Tết (Ảnh: Chụp màn hình).

Vé máy bay Tết nhiều chặng tăng so với cuối tháng 10

Khảo sát của phóng viên Dân trí chiều 9/11 trên các ứng dụng đặt vé cho thấy giá vé nhiều đường bay từ TPHCM về các địa phương dịp cao điểm Tết vẫn ở mức cao.

Trên chặng TPHCM - Vinh ngày 28 Tết, giá vé một chiều thấp nhất của Vietjet khoảng 3,5 triệu đồng. Vietnam Airlines có giá dao động 3,6-4,9 triệu đồng tùy khung giờ.

Trong khi đó, ở đợt khảo sát ngày 27/10, giá thấp nhất của Vietjet trên hai đường bay TPHCM - Vinh và TPHCM - Thanh Hóa khoảng 3,3 triệu đồng/chiều. Giá vé Vietnam Airlines khi đó dao động 3,7-4 triệu đồng.

Chặng TPHCM - Hà Nội duy trì mặt bằng giá đã tăng từ cuối tháng 10. Vé Vietjet và Sun PhuQuoc Airways từ khoảng 3,1 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines từ 3,5 triệu đồng/chiều.

Với chặng TPHCM - Huế, giá vé có sự phân hóa rõ theo giờ bay. Vietnam Airlines còn vé khoảng 2,4-3,5 triệu đồng/vé ở một số khung giờ muộn. Tuy nhiên, những chuyến bay vào buổi sáng và chiều có giá một chiều lên tới 4,6 triệu đồng với Vietjet và 5,2 triệu đồng với Vietnam Airlines. Mức giá Vietnam Airlines ghi nhận ngày 27/10 trên chặng này khoảng 3,6-3,7 triệu đồng.

Các đường bay TPHCM - Đà Nẵng và TPHCM - Nha Trang có giá vé phổ biến khoảng 1,8-2 triệu đồng/chiều.

Khách lên máy bay của hãng Vietravel Airlines (Ảnh: Q.N).

Về kế hoạch khai thác dịp Tết, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng 11% so với cao điểm Tết năm trước.

Đợt mở bán đầu tiên phục vụ giai đoạn cao điểm từ ngày 22/1/2027 đến 20/2/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng).

Trên các đường bay nội địa, lượng chỗ Hà Nội - TPHCM dự kiến tăng 15,4%, TPHCM - Đà Nẵng tăng 7%. Các đường bay từ TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh và Huế tăng 6-13% so với Tết 2026.

Trong khi đó, Vietjet đã mở bán sớm 3,1 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế phục vụ cao điểm Tết, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hãng cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chuyến bay theo nhu cầu thực tế.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra giá cước vận tải

Ngày 6/11, Bộ Xây dựng có văn bản gửi các Cục Đường bộ, Hàng hải và Đường thủy, Hàng không, Đường sắt Việt Nam cùng Sở Xây dựng các địa phương về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải.

Theo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm, tạo cơ sở để kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống người dân.

Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10 của Thủ tướng và kết luận tại Thông báo số 528/TB-VPCP cùng ngày của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá trong 3 tháng cuối năm.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải. Trọng tâm là những doanh nghiệp đã tăng giá cước nhưng chưa điều chỉnh giảm dù giá nhiên liệu đầu vào đi xuống. Các trường hợp vi phạm phải bị xử lý nghiêm.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.