Xăng dầu biến động mạnh, đại gia Petrolimex báo lỗ hơn 660 tỷ đồng

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026 mới công bố của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã cổ phiếu: PLX) ghi nhận kết quả kinh doanh kém sắc.

Cụ thể trong quý đầu năm, Petrolimex có 98.697 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán xăng dầu và cung cấp dịch vụ đi kèm, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn bán hàng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 3.700 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, chi phí tài chính tăng hơn 32% đạt hơn 388 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng hơn 19% đạt hơn 3.992 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm hơn 329 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 337 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, tập đoàn xăng dầu này báo lỗ ròng hơn 662 tỷ đồng trong quý I năm nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 210 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I, tồn kho của Petrolimex ở mức cao kỷ lục gần 29.800 tỷ đồng (bao gồm cả khoản trích lập dự phòng giảm giá hơn 6.500 tỷ đồng), tăng khoảng 16.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 106.072 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm hơn 75%, đạt hơn 79.846 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và đầu tư tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 10.034 tỷ đồng, tăng hơn 2.446 tỷ đồng so với đầu năm.

Trước đó, ngày 4/5, "ông lớn" bán lẻ xăng dầu này đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều thông tin, số liệu chưa xác thực liên quan đến tình hình tài chính của tập đoàn.

Theo ghi nhận từ phía Petrolimex, trong những ngày gần đây, trên một số tài khoản và nền tảng thông tin không chính thức đã xuất hiện việc đăng tải, lan truyền và diễn giải các thông tin, số liệu liên quan đến tập đoàn. Đáng chú ý trong đó có các nội dung đề cập trực tiếp đến kết quả kinh doanh quý I của doanh nghiệp này.

Trước những thông tin gây nhiễu, doanh nghiệp khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư và công chúng thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng. Đồng thời, nên ưu tiên tham khảo nguồn chính thức để đảm bảo thông tin chính xác.