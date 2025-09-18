Winning The Battle: Kobler viết nên thông điệp bản lĩnh và niềm tin chiến thắng

Sự kiện quy tụ gần 700 khách mời, là dịp để Kobler tri ân những đối tác chiến lược đã đồng hành, đồng thời là khoảnh khắc để cùng nhau nhìn lại hành trình phát triển, khẳng định bản lĩnh tiên phong và mở ra chiến lược đột phá cho chặng đường phía trước.

Ngay từ phần tiền sự kiện, khách mời đã được đắm mình trong không gian triển lãm độc đáo với mô phỏng cổng Brandenburg và con phố cổ Berlin, đồng thời trải nghiệm các dòng sản phẩm và công nghệ mới nhất từ Kobler. Điểm nhấn còn đến từ sự xuất hiện của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, mang lại bầu không khí giao lưu gần gũi, rạng rỡ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chụp ảnh với cổng thành Brandenburg (Ảnh: Kobler Việt Nam).

Mở màn chương trình, những giai điệu We are the champions và Niềm tin chiến thắng vang lên trong sự hòa nhịp của gần 700 khách mời cùng sự góp mặt của cựu danh thủ Paul Lambert - huyền thoại UEFA Champions League và hiện là đại sứ BVB Dortmund tại châu Á. Kobler và Borussia Dortmund đã cùng nhau tái hiện khoảnh khắc rực rỡ của sân vận động Signal Iduna Park ngay tại cố đô Ninh Bình.

Cựu danh thủ Paul Lambert chia sẻ về mối quan hệ chiến lược của Kobler và BVB Dortmund (Ảnh: Kobler Việt Nam).

Đại diện phía BVB Dortmund, ông Paul Lambert - nhà vô địch UEFA Champions League cùng Borussia Dortmund năm 1997 và hiện là đại sứ BVB Dortmund tại khu vực châu Á - chia sẻ: “Sự hợp tác với Kobler với tư cách là đối tác khu vực của chúng tôi kể từ mùa giải 2023-2024 đến nay đã cho thấy những hiệu quả tích cực cho cả hai bên. Chúng tôi coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất tại châu Á - Thái Bình Dương, vì vậy, chúng tôi đánh giá cao quan hệ hợp tác cùng Kobler”.

Tại sự kiện, ông Vũ Khánh Toàn - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Inno Invest, kiêm Cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler tại Việt Nam - chia sẻ: “Kinh doanh không chỉ là trao đổi vật chất, mà là đổi niềm tin lấy niềm tin. Chính vì vậy, trong hành trình phát triển tại Việt Nam, chất lượng sản phẩm luôn được chúng tôi đặt ở vị trí số 1; nếu không có số 1, mọi hoạt động tiếp theo sẽ trở nên vô nghĩa.

Chiến lược của chúng tôi là ‘Người cắm cờ’, vì thế chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ luôn được đặt ở vị trí cao nhất. Chúng tôi xem nụ cười, niềm hạnh phúc của khách hàng là lợi nhuận, lấy sự thành thật, chân thành làm vốn. Sự kiện Winning The Battle - Niềm tin chiến thắng không chỉ là một cái tên, mà còn là ý chí của chúng tôi: vượt qua mọi thử thách, khó khăn, cùng đồng hành, cùng sẻ chia và cùng thắp lên niềm tin chiến thắng trong kỷ nguyên vươn mình của nước sở tại”.

Ông Vũ Khánh Toàn, Phó tổng giám đốc tập đoàn Inno Invest kiêm Cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler tại Việt Nam, phát biểu (Ảnh: Kobler Việt Nam).

Trong gần 3 năm hoạt động tại Việt Nam, Kobler đã để lại dấu ấn thương hiệu rõ nét bằng giải thưởng Top 10 thương hiệu vàng năm 2023 do Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trao tặng, trở thành đối tác vàng của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tại Việt Nam, được đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người tiêu dùng, giới kiến trúc sư, chuyên gia xây dựng.

Góp mặt tại sự kiện, ca sĩ Hà Nhi cũng mang tới cho khách hàng những màn trình diễn đầy cảm xúc với loạt ca khúc quen thuộc: Chưa quên được người yêu cũ, Ai rồi cũng sẽ khác, Đường xa ướt mưa, Khúc nhạc vui…

Ca sĩ Hà Nhi biểu diễn các ca khúc của mình tại sự kiện (Ảnh: Kobler Việt Nam).

Là tập đoàn hàng đầu tại Đức về vật liệu xây dựng xanh, tại Việt Nam, Kobler cũng đang là thương hiệu chiếm ưu thế về dòng sàn đá thạch anh, vân gỗ phủ lớp sapphire trên bề mặt - dòng sàn có sự giao thoa giữa văn hóa Á Đông cùng công nghệ hiện đại đến từ châu Âu.

Ông Nguyễn Khắc Vũ (Nhà phân phối Tuấn Vũ), một trong những đối tác chiến lược của Kobler chia sẻ: “Thị trường Việt Nam chúng ta phát triển rất nhanh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến không gian sống chất lượng và các sản phẩm an toàn. Tôi tin rằng sàn thạch anh Kobler có tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Với ưu điểm nổi bật và chiến lược phát triển bài bản của Kobler, tôi tin dòng sản phẩm này sẽ nhanh chóng khẳng định vị thế hàng đầu”.

Winning The Battle không chỉ là một đêm nhạc hội, mà còn là tuyên ngôn về bản lĩnh và khát vọng vươn xa của Kobler. Sự kiện cho thấy doanh nghiệp không dừng lại ở việc “giữ vững tay chèo” trước sóng gió, mà còn sẵn sàng tăng tốc để chinh phục vị thế nhà sản xuất - phân phối hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Với Winning The Battle - Niềm tin chiến thắng, Kobler một lần nữa để lại dấu ấn mạnh mẽ, tiếp tục đồng hành cùng các đối tác và khách hàng trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.