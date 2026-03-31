Watson-Marlow nâng cao hiệu quả sản xuất bia với các giải pháp bơm vệ sinh tiên tiến

Được thiết kế cho các ngành thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, công nghiệp, hóa chất và dược sinh học, các dòng bơm của WMFTS giúp các nhà máy bia vượt qua những thách thức vận hành bằng cách vận chuyển men và bia một cách nhẹ nhàng, định lượng phụ gia chính xác, giảm tiêu thụ năng lượng và nước, đồng thời giảm thiểu lãng phí nhờ cơ chế bơm lực cắt thấp.

Trước áp lực chi phí nguyên liệu, vận chuyển, lưu kho và năng lượng ngày càng tăng, các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống đang tìm kiếm các giải pháp hiệu quả và bền vững.

WMFTS giải quyết những vấn đề này với dòng bơm Certa Sine®, có khả năng tiết kiệm đến 50% điện năng so với các loại bơm truyền thống dùng cho chất lỏng có độ nhớt cao. Dòng Certa Compact còn giúp giảm 30% diện tích lắp đặt, mang lại lợi ích tiết kiệm không gian mà vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành.

Ông Jose Longo, Trưởng bộ phận Công nghiệp Quy trình khu vực APAC, cho biết: “Watson-Marlow cung cấp các giải pháp toàn diện, tùy chỉnh theo nhu cầu riêng biệt của từng quy trình trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Các dòng bơm của chúng tôi đảm bảo xử lý chất lỏng vệ sinh, lực cắt thấp nhằm bảo vệ chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Khả năng định lượng chính xác, dễ dàng vệ sinh tại chỗ (CIP) và thiết kế ít bảo trì giúp nâng cao hiệu quả, giảm lãng phí và tối ưu chi phí vận hành tổng thể. Chúng tôi hướng tới trở thành đối tác cung cấp giải pháp trọn gói cho khách hàng”.

PGS.TS Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Hiệp hội Bia và Đồ uống có cồn Việt Nam (VAB) có mặt tại buổi giới thiệu danh mục sản phẩm bơm nhu động và bơm hình sin (Ảnh: WMFTS).

Ngành sản xuất bia tại Việt Nam đang ghi nhận tăng trưởng ổn định. Được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ cao và văn hóa ưa chuộng bia, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ ba châu Á, với nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng bia cao cấp và bia thủ công trong nhóm người tiêu dùng trẻ.

Công nghệ xử lý chất lỏng tiên tiến của Watson-Marlow giúp các nhà máy bia giải quyết các hạn chế vận hành then chốt trong khi vẫn duy trì chất lượng và công suất sản xuất.

Bà Faith Tang, phụ trách Marketing Khu vực APAC, Công nghiệp Quy trình, cho biết thêm: “Ví dụ, bơm Watson-Marlow Bredel CIP được thiết kế để hỗ trợ quy trình vệ sinh tại chỗ (CIP) đạt chuẩn vệ sinh cao.

Cơ cấu guốc ép tự động thu hồi giúp tránh nén ống ở nhiệt độ cao, đạt được vận tốc làm sạch hiệu quả mà không cần động cơ hoạt động liên tục. Thiết kế này giúp giảm tới 16% mức tiêu thụ năng lượng trong các chu kỳ CIP thường xuyên, kéo dài tuổi thọ ống, giảm thời gian dừng bảo trì và hạn chế nguy cơ nhiễm chéo - yếu tố then chốt đối với các nhà máy bia công suất lớn”.

Các dòng bơm của WMFTS, bao gồm Bredel CIP 40 và CIP 50, phù hợp với các quy trình yêu cầu vệ sinh định kỳ, cung cấp khả năng bơm lực cắt thấp, đảm bảo vệ sinh và độ chính xác định lượng lên tới 0,5% nhằm duy trì tính ổn định của quy trình và chất lượng sản phẩm.

Thiết kế đường dẫn chất lỏng khép kín giúp cách ly hoàn toàn chất lỏng khỏi nguy cơ nhiễm bẩn, trong khi ống PTFE Aflex FaBLINE đạt chuẩn thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh mới nhất.

WMFTS hợp tác chặt chẽ với khách hàng để thiết kế các giải pháp bền vững và phù hợp, từ phân tích hệ thống, lựa chọn bơm đến hỗ trợ kỹ thuật liên tục. Khi quy trình sản xuất bia thay đổi, như mở rộng quy mô hoặc xử lý sản phẩm có độ nhớt khác nhau, đội ngũ kỹ sư WMFTS sẽ tư vấn chuyên sâu nhằm đảm bảo hiệu suất bơm tối ưu.

Khách hàng quan tâm có thể ghé thăm Watson-Marlow tại Drinktech Vietnam, gian BA11 để tìm hiểu cách các giải pháp toàn diện của hãng có thể đơn giản hóa vận hành, giảm số lượng thiết bị, rút ngắn thời gian bảo trì, cắt giảm chi phí và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Đội ngũ của Watson-Marlow giới thiệu các giải pháp toàn diện của hãng tại gian BA11, Drinktech Vietnam (Ảnh: WMFTS)

Các giải pháp khác từ Watson-Marlow Fluid Technology Solutions

Với hơn 60 năm kinh nghiệm kỹ thuật, hơn một triệu máy bơm được lắp đặt trên toàn cầu, hiện diện tại hơn 60 thị trường với 13 văn phòng kinh doanh tại khu vực APAC, Watson-Marlow Fluid Technology Solutions là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất bơm nhu động và công nghệ đường dẫn chất lỏng cho khoa học sự sống và các ngành công nghiệp quy trình.

Các giải pháp của WMFTS được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bao gồm: công nghiệp quy trình thực phẩm và đồ uống, ngành vệ sinh, khai khoáng, nước và xử lý nước thải, hóa chất và môi trường, công nghiệp, bột giấy và giấy, phát điện, sản xuất pin, ô tô; khoa học sự sống như dược phẩm và dược sinh học, thiết bị y tế và chẩn đoán cũng như OEM.

Watson-Marlow Fluid Technology Solutions là thành viên của Spirax Group, với 47 đơn vị vận hành trên toàn thế giới. Thông tin chi tiết truy cập www.wmfts.com.

Các thương hiệu của WMFTS bao gồm Watson-Marlow Pumps (trong đó có dòng bơm định lượng hóa chất Qdos®), Watson-Marlow Tubing, Bredel hose pumps, Flexicon Liquid Filling, MasoSine Process Pumps (bao gồm dòng Certa Sine®), BioPure, WMArchitect™, ASEPCO và Aflex Hose.

Độc giả quan tâm liên hệ qua email info.vn@wmfts.com hoặc số điện thoại +84 28 3888 3688.