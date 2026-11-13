Theo Moneywise, tại một sự kiện do Trường Kinh doanh Columbia tổ chức, khi được đề nghị đúc kết bí quyết thành công bằng một từ, cả Warren Buffett và Bill Gates đều đưa ra cùng một câu trả lời: “Sự tập trung”.

Buffett từng giải thích về điểm chung này: “Ông ấy tập trung vào phần mềm, còn tôi tập trung vào đầu tư”. Trong khi Gates dành nhiều thời gian theo đuổi lĩnh vực công nghệ, Buffett kiên trì với hoạt động đầu tư. Cả hai đều sớm xác định mối quan tâm của mình và dành nhiều năm theo đuổi lĩnh vực đó.

Hai tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates (Ảnh: WSJ).

Bắt đầu sớm và kiên trì với mục tiêu

Buffett bắt đầu đầu tư từ năm 11 tuổi. Khi đó, ông mua ba cổ phiếu của công ty dầu khí Cities Service với tổng giá trị 114,75 USD. Khoản đầu tư này đánh dấu khởi đầu cho niềm say mê đầu tư kéo dài suốt cuộc đời ông.

Một lợi thế của việc bắt đầu sớm là có thêm thời gian để tận dụng sức mạnh của lãi kép. Khi lợi nhuận được tái đầu tư, khoản sinh lời tiếp tục tạo ra lợi nhuận mới. Quá trình này có thể giúp tài sản tăng trưởng theo thời gian.

Theo Yahoo Finance, Buffett từng ví việc tích lũy tài sản như lăn một quả cầu tuyết xuống sườn đồi dài. Theo ông, bí quyết là có một quãng đường đủ dài, tức bắt đầu từ sớm hoặc sống đủ lâu để quá trình tích lũy phát huy tác dụng.

Bài học này cho thấy thời gian là yếu tố quan trọng trong đầu tư. Thay vì kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, nhà đầu tư cần kiên trì với mục tiêu và để khoản đầu tư có thời gian tăng trưởng.

Hiểu rõ những khoản đầu tư của mình

Buffett theo đuổi trường phái đầu tư giá trị, tập trung tìm kiếm những doanh nghiệp có giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực. Ông thường quan tâm đến các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, hoạt động kinh doanh ổn định, dòng tiền tốt và mức nợ có thể kiểm soát.

Triết lý này được Buffett thể hiện qua một câu nói nổi tiếng trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 1996: “Nếu bạn không sẵn sàng nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút”.

Điều đó không có nghĩa mọi khoản đầu tư đều phải được giữ nguyên trong một thập kỷ. Quan trọng hơn, nhà đầu tư cần hiểu mình đang mua tài sản gì, dựa trên cơ sở nào và những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư.

Với cổ phiếu, các yếu tố cần xem xét gồm doanh thu, khả năng sinh lời, tình hình nợ và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Với quỹ đầu tư, nhà đầu tư cần tìm hiểu tài sản quỹ đang nắm giữ, mức phí và vai trò của quỹ trong danh mục.

Việc rà soát danh mục cũng cần được thực hiện định kỳ. Một số tài sản tăng giá mạnh có thể khiến tỷ trọng của chúng trong danh mục lớn hơn dự kiến, làm thay đổi mức độ rủi ro ban đầu.

Xây dựng kế hoạch dài hạn

Tập trung vào mục tiêu dài hạn giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo những biến động ngắn hạn của thị trường hoặc liên tục chạy theo các cơ hội mới.

Một kế hoạch đầu tư cần tính đến thời điểm sử dụng tiền, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính. Những yếu tố này có thể thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống, do đó danh mục cũng cần được xem xét và điều chỉnh phù hợp.

Chẳng hạn, người còn nhiều năm trước khi nghỉ hưu có thể có khả năng chấp nhận biến động lớn hơn so với người sắp cần sử dụng khoản tiền tích lũy. Việc xác định trước mục tiêu và giới hạn rủi ro giúp nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định, thay vì phản ứng theo tâm lý trước mỗi đợt tăng giảm của thị trường.

Yahoo Finance cho biết ngay cả Buffett cũng từng thừa nhận ông mắc sai lầm trong đầu tư. Bài học từ kinh nghiệm của ông không nằm ở việc dự đoán chính xác mọi diễn biến, mà ở khả năng hiểu rõ khoản đầu tư, kiên trì với nguyên tắc và không để những biến động nhất thời làm chệch hướng mục tiêu dài hạn.