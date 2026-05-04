Warren Buffett ôm 400 tỷ USD chờ thời khi thị trường hóa "sòng bạc"

Hàng triệu người đang lao vào các giao dịch mua bán chớp nhoáng mỗi ngày với hy vọng đổi đời nhanh chóng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới chọn cách khoanh tay đứng nhìn.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vừa qua, Warren Buffett ví von thị trường từ lâu mang dáng dấp của một nhà thờ có gắn kèm sòng bạc. Mọi người tự do bước qua lại giữa hai khu vực này. Dù số lượng người chọn ở lại nhà thờ để đầu tư chân chính vẫn chiếm ưu thế, phần sòng bạc đang tỏa ra sức cám dỗ mãnh liệt và thu hút lượng lớn dòng tiền bốc đồng.

Chỉ đích danh những công cụ mang tính sát phạt, cựu CEO Berkshire Hathaway nhấn mạnh đến sự bùng nổ của các quyền chọn đáo hạn trong ngày.

Việc mua bán một tài sản chỉ trong vài giờ đồng hồ hoàn toàn không chứa đựng yếu tố phân tích nền tảng hay tầm nhìn dài hạn. Hành vi này không thể gọi là đầu tư và cũng không đủ tầm để coi là đầu cơ. Bản chất thực sự của nó chỉ là cờ bạc thuần túy.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett cảnh báo văn hóa “đánh bạc” đang lan rộng trong các thị trường tài chính (Ảnh: AOL).

Nghệ thuật ngồi im và núi tiền kỷ lục

Sự hưng phấn tột độ của đám đông và mặt bằng giá cả đắt đỏ là lý do khiến khối tiền mặt của Berkshire Hathaway không ngừng thiết lập đỉnh cao mới.

Theo Fortune, lượng tiền mặt của tập đoàn hiện tiến sát mốc 400 tỷ USD. Con số này phản ánh rõ nét sự thận trọng của đội ngũ lãnh đạo. Dù đã nhường lại chiếc ghế CEO vào cuối năm ngoái, Warren Buffett vẫn trực tiếp quản lý danh mục đầu tư và thẳng thắn thừa nhận bản thân không hài lòng với bối cảnh hiện tại.

Trong 6 thập kỷ lăn lộn trên thương trường, vị tỷ phú đúc kết chỉ có vỏn vẹn khoảng 5 năm xuất hiện cơ hội giải ngân mang lại biên an toàn cao. Vào những giai đoạn còn lại, khi mức giá tài sản trở nên vô lý do dòng tiền đầu cơ đẩy lên, nhà tiên tri xứ Omaha hoàn toàn thoải mái với việc không làm gì cả.

Theo ông, đầu tư không hề tệ, chỉ là giá cả của rất nhiều loại tài sản đang vượt xa giá trị thực. Tập đoàn vẫn thâu tóm một vài doanh nghiệp nhỏ nhưng sự vắng bóng của các thương vụ sáp nhập tỷ USD cho thấy dòng tiền lớn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Thời điểm hoàn hảo nhất để xuống tiền chính là lúc thị trường sụp đổ đến mức hoảng loạn. Chủ tịch Berkshire Hathaway nhắc lại triết lý kinh điển về việc tham lam khi người khác sợ hãi. Theo ông, cơ hội vàng sẽ xuất hiện khi không một ai còn muốn nhấc máy điện thoại để bàn về chứng khoán.

Cạm bẫy làm giàu xổi và nguyên tắc vàng

Cùng chung quan điểm lo ngại về tâm lý làm giàu nhanh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lên tiếng cảnh báo về những rủi ro bất ổn đang rình rập.

Theo hãng tin AP, cựu quản lý quỹ phòng hộ này đang nỗ lực đưa giáo dục tài chính trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính phủ. Xuất thân từ tuổi thơ nghèo khó, ông thấu hiểu cạm bẫy của tư duy muốn đổi đời sau một đêm. Vị bộ trưởng bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến nhiều người trẻ vung tiền mua vé số thay vì đầu tư để tài sản tăng trưởng.

Vượt lên trên những biến động của bảng điện, Warren Buffett mang đến đại hội năm nay một thông điệp nền tảng. Ông chia sẻ quy tắc quan trọng nhất mà mọi cổ đông và đối tác nên theo đuổi là đối xử với người khác theo đúng cách bản thân muốn được đối xử.

Dù tự nhận không phải người theo tôn giáo, ông tin rằng chưa từng có lời răn dạy nào vượt qua được giá trị của nguyên tắc vàng này.

Việc áp dụng nguyên tắc này không đòi hỏi chi phí tài chính nhưng mang về lợi tức vô hình to lớn trong nghệ thuật lãnh đạo. Khi bạn sống tử tế, xã hội xung quanh sẽ tự động trở nên tốt đẹp hơn. Vị tỷ phú nhận định lối sống này mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và ông chưa từng thấy ai áp dụng nguyên tắc này mà rơi vào cảnh bất hạnh.

Câu chuyện của năm 2026 khắc họa sự khác biệt giữa tư duy của một nhà đầu tư kiệt xuất và đám đông đang say máu. Trong khi hàng triệu người mải mê tìm kiếm lợi nhuận chớp nhoáng, dòng vốn thông minh vẫn nằm im lặng lẽ.

Thị trường có thể tiếp tục biến động nhưng phần thắng cuối cùng thường gọi tên những người biết giữ cái đầu lạnh và từ chối cám dỗ ngắn hạn.