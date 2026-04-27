Warren Buffett chỉ ra sai lầm thừa kế có thể phá nát mọi gia đình

Khoảnh khắc luật sư đọc bản di chúc thường được xem là thủ tục cuối cùng của một đời người. Nhưng với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, nếu đó là lần đầu tiên những đứa trẻ nhìn thấy quyết định của cha mẹ, một thảm họa gia đình có thể sắp bắt đầu.

Phát biểu trước các cổ đông của Berkshire Hathaway, vị tỷ phú gọi sự giấu giếm này là một "sai lầm nghiêm trọng". Theo ông, việc thiếu minh bạch không chỉ gây sốc mà còn để lại những vết nứt gia đình gần như không thể hàn gắn.

Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch trong lập di chúc (Ảnh: Sound Mind Investing).

Cú sốc từ sự im lặng và những "cái bẫy" tài chính

Theo Bloomberg Billionaires Index, Warren Buffett hiện sở hữu khối tài sản khoảng 142 tỷ USD, phần lớn gắn liền với cổ phần tại Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, những bài học về thừa kế của ông không chỉ dành riêng cho giới siêu giàu.

Buffett chỉ ra rằng, nếu con cái chỉ lần đầu nhìn thấy di chúc sau khi cha mẹ qua đời, đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên họ biết cha mẹ mình thực sự "nghĩ gì" về sự công bằng và giá trị sống.

Khoảnh khắc đối diện với văn bản pháp lý đó thường dẫn đến cú sốc tâm lý. Những kỳ vọng chưa từng được trao đổi thẳng thắn sẽ tạo ra độ "lệch pha" lớn giữa người để lại di sản và người tiếp nhận.

Thực tế, nhiều gia đình vẫn đang né tránh các cuộc trò chuyện mang tính bước ngoặt này. Một khảo sát của Fidelity Investments cho thấy 56% người được hỏi thừa nhận cha mẹ chưa từng nói chuyện với họ về tiền bạc. Đáng chú ý, 81% trong số đó tin rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu được giáo dục tài chính từ sớm.

Sự im lặng này tạo ra một rủi ro lớn, đó là người thừa kế chưa sẵn sàng.

Tài sản hoặc một doanh nghiệp có thể được chuyển giao thành công trên giấy tờ, nhưng người nhận lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm quản lý. Áp lực bị "ném" vào một trách nhiệm tài chính khổng lồ, ngay giữa lúc đang chịu cú sốc tinh thần vì mất người thân, dễ dẫn đến những quyết định sai lầm.

Theo Investopedia, tại Mỹ có tới khoảng 3% di chúc bị tranh chấp. Những vụ kiện tụng này không chỉ tiêu tốn tiền bạc, thời gian mà còn khiến anh chị em chia rẽ chỉ trong vài phút.

Nguyên tắc "ngược đời": Con cái phải đọc di chúc trước

Để giải quyết bài toán này, Warren Buffett chọn một cách tiếp cận hoàn toàn ngược lại với số đông. Ông thiết lập một nguyên tắc cá nhân khắt khe: không bao giờ ký hoàn tất di chúc cho đến khi các con đã đọc, hiểu rõ và đưa ra phản hồi.

Trong thư gửi cổ đông, CEO của Berkshire Hathaway tiết lộ: "Qua nhiều năm, cả ba người con của tôi đều đặt câu hỏi hoặc góp ý, và tôi thường tiếp thu những đề xuất hợp lý". Ông cũng chia sẻ thêm rằng việc phải bảo vệ quan điểm của mình trước các con không có gì sai, bởi chính cha ông ngày trước cũng đã làm như vậy với ông.

Tất nhiên, cách làm này chỉ hiệu quả khi những cuộc trao đổi diễn ra lúc con cái đã đủ trưởng thành để tiếp nhận vấn đề một cách chín chắn. Việc lắng nghe phản hồi giúp các quyết định phân chia tài sản phản ánh đúng giá trị chung của gia đình, đưa người thừa kế thoát khỏi thế bị động.

Triết lý thừa kế của "nhà hiền triết xứ Omaha" gói gọn trong một câu nói nổi tiếng: Hãy để lại cho con đủ tiền để chúng có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để chúng không cần làm gì. Ông khẳng định bản thân chưa bao giờ muốn tạo ra một "triều đại" tài sản kéo dài quá thế hệ con cái mình.

Bên cạnh sự minh bạch, tính linh hoạt cũng là yếu tố then chốt. Buffett cập nhật di chúc vài năm một lần.

Thực tế, không ai có thể dự đoán chính xác người con nào sẽ có điều kiện tài chính tốt hơn trong tương lai, hay ai sẽ quản lý tiền bạc xuất sắc nhất. Mỗi khi gia đình có biến cố như kết hôn, ly hôn hay có thêm con, các tài liệu thừa kế đều cần được rà soát lại.

Minh bạch thay vì giấu giếm

Những lời khuyên của Warren Buffett được đưa ra trong một bối cảnh kinh tế đặc biệt quan trọng. Thế giới đang bước vào giai đoạn "đại chuyển giao tài sản". Ước tính đến năm 2045, khoảng 84.400 tỷ USD sẽ được chuyển giao sang thế hệ kế thừa.

Dù quy mô tài sản lớn hay nhỏ, nguyên tắc cốt lõi vẫn không thay đổi. Một chi tiết đáng chú ý trong kế hoạch của Buffett là sự lựa chọn giữa yếu tố đơn giản và quyền riêng tư.

Thay vì sử dụng các quỹ tín thác phức tạp để giấu kín khối tài sản khổng lồ như nhiều gia đình giàu có khác, ông chọn nộp một bản di chúc đơn giản tại tòa án quận Douglas. Quyết định này đồng nghĩa với việc tài liệu sẽ trở thành hồ sơ công khai, minh bạch hoàn toàn trước công chúng.

Đồng thời, là người khởi xướng The Giving Pledge, Buffett giao cho 3 người con quản lý một quỹ từ thiện dạng "Donor Advised Fund". Điều kiện đi kèm là cả 3 phải đạt được sự đồng thuận tuyệt đối khi đưa ra các quyết định giải ngân.

Dù yêu cầu này có thể tạo ra khó khăn, Buffett tin rằng chính những giá trị chung được bồi đắp từ nhỏ sẽ giúp các con vượt qua mọi bất đồng.

Một kế hoạch thừa kế được xử lý tốt không chỉ chuyển giao tiền bạc, mà còn chuyển giao sự hiểu biết và trách nhiệm. Theo các chuyên gia, nếu gia đình đã có sẵn căng thẳng, cha mẹ có thể nhờ luật sư hoặc cố vấn tài chính đứng ra điều phối các cuộc họp để kiểm soát cảm xúc.

Và đôi khi, sai lầm lớn nhất trong quản trị tài chính cá nhân lại chính là việc không nói gì cả.