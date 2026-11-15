Trong tuần đầu tháng 11, giá tôm thẻ chân trắng tại ao ở các tỉnh miền Tây tăng nhẹ so với một tuần trước đó.

Cụ thể, tôm loại 25 con/kg đạt 180.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; loại 30 con/kg ở mức 162.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, tôm loại 40 con/kg được thu mua ở mức 136.000-138.000 đồng/kg, tăng 4.000-5.000 đồng/kg.

Tôm loại 60-70 con/kg có giá 110.000-115.000 đồng/kg, loại 80-100 con/kg từ 100.000-108.000 đồng/kg, tăng vài nghìn đồng/kg tùy cỡ.

Trái với diễn biến của tôm thẻ, giá tôm sú đang chịu áp lực giảm. Tôm sú loại 20 con/kg có giá khoảng 200.000 đồng/kg, loại 30 con/kg ở mức 160.000 đồng/kg, giảm khoảng 60.000 đồng/kg so với một tháng trước.

Giá tôm trong nước diễn biến trái chiều trong bối cảnh ngành tôm Việt Nam đang đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn trên thị trường xuất khẩu.

Giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh miền Tây diễn biến trái chiều, tôm thẻ tăng còn tôm sú giảm mạnh (Ảnh: Nam Bình).

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm 10 tháng năm 2026 đạt 4,22 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tôm thẻ chân trắng đạt 2,62 tỷ USD, chỉ tăng 4%. Tôm hùm xanh đạt gần 915 triệu USD, tăng 31%, đóng góp khoảng 62% mức tăng của toàn nhóm tôm. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm sang Mỹ trong 10 tháng giảm 19,1%.

Một trong những nguyên nhân là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nguồn cung Ecuador. Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, cho biết tôm thẻ chân trắng Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh về giá rất lớn từ Ecuador và Ấn Độ.

Theo ông Quang, các doanh nghiệp Ecuador đã nhập máy lột tôm của Trung Quốc để chế biến thêm các sản phẩm tương tự hàng Việt Nam như tôm thịt còn đuôi (PTO), tôm thịt bỏ đuôi (PD)…

Các sản phẩm tôm sơ chế, xẻ lưng của Ecuador xuất khẩu với giá rất rẻ cũng khiến đơn hàng tôm cỡ nhỏ và trung bình của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Bắc Mỹ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài Mỹ, sức ép cũng lan mạnh tại thị trường EU, nơi hàng giá trị gia tăng chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam. Trong 8 tháng năm 2025, Ecuador bán hơn 160.000 tấn tôm sang EU, trong khi Việt Nam chỉ khoảng 35.000 tấn.

Từ thực tế này, đại diện Minh Phú cho rằng Việt Nam không nên tiếp tục cạnh tranh trực diện với Ecuador ở phân khúc tôm thẻ mà cần khai thác những lợi thế riêng.

Trong đó, tôm sú được xem là hướng đi đáng chú ý bởi theo doanh nghiệp, Ecuador không nuôi loài tôm này, còn Việt Nam có diện tích nuôi quảng canh và nuôi sinh thái lớn.

Tôm sú chiếm khoảng 80% diện tích nhưng chỉ đóng góp khoảng một phần tư sản lượng

Theo số liệu Minh Phú dẫn, năm 2025 diện tích nuôi tôm nước lợ là 704.650ha, sản lượng gần 1,19 triệu tấn. Trong đó, tôm sú chiếm 559.150ha, tương đương 79,4% diện tích, nhưng sản lượng chỉ đạt 312.938 tấn, chiếm 26,3%.

Ngược lại, tôm thẻ chân trắng chỉ chiếm 20,6% diện tích nhưng đóng góp tới 73,7% sản lượng. Năng suất bình quân của tôm sú chỉ đạt 0,56 tấn/ha, thấp hơn nhiều so với mức 6,03 tấn/ha của tôm thẻ chân trắng.

Chế biến tôm xuất khẩu tại nhà máy của Minh Phú ở Cà Mau (Ảnh: Nam Bình).

Các con số này thấp hơn thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, theo đó năm 2025 diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước khoảng 750.000ha, sản lượng khoảng 1,29 triệu tấn; riêng ĐBSCL đạt 704.400ha, chiếm 93,2% cả nước.

Minh Phú nhận định đây là dư địa lớn để ngành tôm gia tăng sản lượng tôm sú mà không cần mở rộng diện tích nuôi. Bên cạnh lợi thế về diện tích, tôm sú còn có giá bán cao hơn đáng kể so với tôm thẻ.

Dẫn số liệu Expana ngày 13/10 tại thị trường Mỹ, Minh Phú cho biết, với cùng quy cách tôm nuôi bóc vỏ, bỏ chỉ, chừa đuôi, tôm sú có giá cao hơn tôm thẻ châu Á khoảng 27-49% và cao hơn tôm thẻ Ecuador khoảng 26-48%, tùy kích cỡ.

Đặc biệt, ở phân khúc tôm sú cỡ lớn 6-8 con/pound, tương đương khoảng 13-18 con/kg, giá chào bán đạt 17,3 USD/pound. Đây cũng là phân khúc mà tôm thẻ không có sản phẩm cùng kích cỡ trong bảng giá được doanh nghiệp dẫn chứng.

Theo doanh nghiệp này, tôm sú là thế mạnh riêng của Việt Nam nhờ diện tích nuôi sinh thái lớn, kinh nghiệm sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu.

Bên cạnh đó, những tiến bộ về gia hóa giống tôm sú trên thế giới đang mở ra cơ hội phát triển các mô hình nuôi với mật độ cao hơn, thay vì chỉ tập trung vào quảng canh, tôm - lúa và tôm - rừng như hiện nay.

Để khai thác tiềm năng này, “vua tôm” Minh Phú đề xuất áp dụng mô hình nuôi tôm hai giai đoạn. Theo đó, tôm giống được ương trong ao có kiểm soát đến khi đạt trọng lượng khoảng 1g/con mới chuyển ra ao nuôi thương phẩm.

Cách làm này được doanh nghiệp kỳ vọng giúp hạn chế tình trạng tôm giống bị cá và các loài sinh vật khác trong hệ sinh thái ăn mất, qua đó cải thiện tỷ lệ sống và tăng mật độ thả nuôi.

Theo ước tính của doanh nghiệp, nếu năng suất tại 578.650ha nuôi tôm sinh thái và tôm quảng canh được nâng gấp đôi, sản lượng khu vực này có thể đạt gần 596.000 tấn.

Các sản phẩm tôm chế biến của doanh nghiệp Việt (Ảnh: Nam Bình).

Nếu giữ nguyên sản lượng từ vùng nuôi công nghiệp, tổng sản lượng tôm nước lợ sẽ tăng lên gần 1,49 triệu tấn, cao hơn 25% so với mức gần 1,19 triệu tấn năm 2025 mà doanh nghiệp dẫn.

Trong trường hợp năng suất tăng gấp ba, tổng sản lượng có thể đạt gần 1,79 triệu tấn, tăng 50%.

Từ những tính toán trên, Minh Phú kiến nghị cơ quan quản lý xác định tôm sú là đối tượng ưu tiên trong chiến lược phát triển ngành tôm thời gian tới, đồng thời xây dựng mục tiêu năng suất cụ thể cho từng mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và quảng canh cải tiến.

Doanh nghiệp cũng đề xuất hỗ trợ cải tạo vùng nuôi, đầu tư ao ương, hệ thống kênh mương và thủy lợi; khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ trong cung ứng giống, ương tôm và bao tiêu sản phẩm.

Ngoài ra, cần ưu tiên nghiên cứu, chọn tạo giống tôm sú sạch bệnh, tăng trưởng nhanh, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại tôm sú sinh thái Việt Nam tại các thị trường cao cấp.